【メルキュール横須賀】ホテル全体が“ハワイ”に！「KING′S HAWAIIAN」と楽しむ「ALOHA！ハワイフェア2026」開催（7/1～8/31）

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社メルキュール横須賀が「KING'S HAWAIIAN」と初コラボレーション

「三浦半島の遊びのスタートライン、ここだけの横須賀エクスペリエンス」をコンセプトにした地域密着型ホテル「メルキュール横須賀」（神奈川県横須賀市本町3-27 総支配人：吉住尚人）では、2026年7月1日（水）～8月31日（月）まで、館内全体でハワイ気分を楽しめるサマーイベント「ALOHA！ハワイフェア 2026」を開催いたします。

ハワイ生まれスウィートロールブランドとして全米で長年愛され続ける「KING'S HAWAIIAN（キングスハワイアン）」（以下「KING'S HAWAIIAN」）とのコラボレーションや、館内装飾、フォトスポットなどを通して、ホテル全体でハワイの世界観を演出します。

“昼・午後・サンセット”それぞれ異なるハワイの魅力をテーマに、19階レストランおよび20階特設会場で期間限定フェアを展開いたします。横須賀にいながらハワイへ旅するような、“五感で楽しむアロハ体験”をご提供いたします。

メルキュール横須賀は「DISCOVER LOCAL」をコンセプトに、その土地ならではの文化や多様性を感じていただける取り組みを積極的に展開しています。

アメリカ文化が根強く息づく国際色豊かな港町・横須賀。その地域性を背景に、この夏は館内全体でアメリカ・ハワイのカルチャーをお楽しみくださいませ。

「KING'S HAWAIIAN」がメルキュール横須賀に期間限定登場！

１. KING'S HAWAIIAN公式グッズが当たる！ハズレなし「ALOHAプレゼント抽選会」開催

期間中、対象イベントをご利用いただき、参加条件を満たしたお客様を対象に「ハズレなし！ALOHAプレゼント抽選会」を開催いたします。

KING'S HAWAIIAN公式グッズやメルキュール横須賀宿泊招待券などが当たるチャンスをご用意。イベントの思い出とともに、うれしいプレゼントもお楽しみください。

「ハズレなし！ALOHAプレゼント抽選会」（7/1～8/31）

※対象イベントご利用のお客様全員が抽選にご参加いただけます。

【開催場所】

メルキュール横須賀

・19Fレストラン「ビストロ・ブルゴーニュ」（7/1～8/31）

・20F特設会場（7/16～8/29）

【対象イベント】

・19F「絶品すぎる！YOKOSUKAのハーフ・ランチ・ブッフェ ～Tropical Summer Lunch～」

・19F「Very Aloha! ハワイにときめく(ハート)夏のアフタヌーンティー ～WAIKIKI BEACH CLUB～」

・20F「夏のグルメフェア 2026 ～サンセット in ハワイ～」

【参加条件】

１.対象イベントご利用のお客様

２.イベントチラシをご持参又はメルキュール横須賀公式アカウントのフォロー

３.KING'S HAWAIIAN 日本公式アカウントのフォロー

※抽選はお一人様1回限りとなります。

２. KING'S HAWAIIANと写真を撮ろう！ ハワイアンフォトブース登場

1階玄関ロビーには、「KING'S HAWAIIAN」のロゴやハワイをイメージしたフォトブースが登場！ ヤシの木やビーチモチーフ、トロピカルカラーを取り入れた演出で、ホテル到着時からリゾート気分をご体験頂けます。

夏の思い出を彩るフォトスポットとして、宿泊ゲストはもちろん、レストラン利用のお客様もぜひお楽しみください。

KING'S HAWAIIAN × メルキュール横須賀 コラボレーション

▪19階レストラン「ビストロ・ブルゴーニュ」（７月1日～8月31日まで）

公式ページはこちら :https://www.mercureyokosuka.jp/ja/news/alohahawaii2026jp/「ALOHA！ハワイフェア2026」特設ページ

【1】絶品すぎる！YOKOSUKAのハーフランチ・ブッフェ

～トロピカル・サマー・ランチ ～

KING'S HAWAIIANが食べ放題！「KING'S HAWAIIAN STATION」が登場

「絶品すぎる！YOKOSUKAのハーフランチ・ブッフェ」

メルキュール横須賀の人気ランチ「絶品すぎる！YOKOSUKAのハーフランチ・ブッフェ」が、ハワイの陽気なリゾートムードを感じる「トロピカル・サマー・ランチ」として期間限定で登場いたします。

お好みのメインディッシュをお選びいただき、ブッフェコーナーではサラダやオードブル、デザートなどをお好きなだけお楽しみいただけるスタイルでご提供いたします。

さらに、ハワイ生まれの「KING'S HAWAIIAN」オリジナルハワイアンスウィートロールが食べ放題でお楽しみいただける「KING'S HAWAIIAN STATION（キングス・ハワイアン・ステーション）」がベーカリーエリアに登場。ほんのり甘くふんわりとした食感は、お料理との相性も抜群です。

ハワイの王道メニュー「ポケ」もぜ～んぶ食べ放題！

また、ブッフェには、ハワイのローカルフードとして親しまれている「ポケ」を楽しめる特設コーナーをご用意。アヒ（マグロ）やサーモン、アク（カツオ）、タコ、シュリンプなど、多彩なシーフードを使用した本場スタイルのポケがラインナップし、まるでハワイのマーケットを訪れたかのような気分をお楽しみいただけます。

食べ放題「KING'S HAWAIIAN STATION」選べるメインディッシュハワイスイーツ「スイーツ尽くし」

メインディッシュには、ハワイの定番ローカルフードとして親しまれている「カルアポーク」や「ガーリックシュリンプ」をご用意。さらにアップグレードメニューでは、ハワイのソウルフード「エッグベネディクト」や「ロコモコ丼」などもお好みでお楽しみいただけます。

デザートコーナーでは、ハワイのローカルに愛される人気スイーツを取り揃えた「スイーツ尽くし」コーナーもご用意。マカダミアナッツのブラウニーやトロピカルフルーツのタルト、ココナッツハウピアなど、南国気分あふれるスイーツが勢揃いします。

ハワイの陽気な空気を感じる料理やスイーツの数々とともに、横須賀にいながらリゾート気分を満喫する特別なランチタイムをお楽しみください！

【2】Very Aloha! ハワイにときめく(ハート)夏のアフタヌーンティー

～ WAIKIKI BEACH CLUB ～

”KING'S HAWAIIAN公認” メルキュール横須賀 オリジナル「スライダー」が登場！

Very Aloha! ハワイにときめく(ハート)夏のアフタヌーンティー

ワイキキビーチ沿いに佇む架空のビーチクラブをイメージした、夏限定のアフタヌーンティーをご用意いたします。

「ココナッツミルクのスイート(ハート)モクテル」でまずは乾杯まるで気分はワイキキビーチ！トロピカルな雰囲気満載なスイーツ

アフタヌーンティーを最初に彩るのは、美しい白が目を引く「ココナッツミルクのスイート(ハート)モクテル（ノンアルコール）」。スッキリと甘さ控えめのドリンクは乾杯にぴったり。

太陽が降り注ぐビーチサイドを連想させるトロピカルスイーツには、ブルーハワイのジュレと黄色のリリコイソースが目を引くレアーチーズタルト、ウベソースをたっぷりとかけたタロイモパンケーキ、マカダミアナッツとココナッツのスコーンなど、ハワイらしい食材やフレーバーを取り入れたカラフルで、ココロときめくラインナップが勢揃いしました。

▪"KING'S HAWAIIAN公認" メルキュール横須賀オリジナル「トロピカル・チャーシュー・スライダー」KING'S HAWAIIAN公認 メルキュール横須賀オリジナル「トロピカル・チャーシュー・スライダー」

セイボリーには、"KING'S HAWAIIAN公認" メルキュール横須賀オリジナル「トロピカル・チャーシュー・スライダー」が登場。ふんわり甘いハワイアンスウィートロールとジューシーで香ばしいチャーシュー、焼きパイナップルのトロピカルなフレーバーと八角の香りが絶妙にマッチした、この夏だけの特別な一品です。

さらに、トロピカルフルーツを合わせたクレープルーロ、ロミロミサーモン、マヒマヒのティーフライ ココナッツ風味など、ハワイのローカルフードをメルキュール横須賀らしくアレンジした品々をご用意しております。

サイドプレートには「ヨコスカチェリーチーズケーキ」を添え、横須賀らしさもプラス。トロピカルカラーのスイーツやモクテルとともに、まるでワイキキビーチで過ごすバカンスのような、心ときめくティータイムをお楽しみください。

【3】20階 特設会場「夏のグルメフェア2026～サンセット in ハワイ 」

（７月16日～8月29日）

”KING'S HAWAIIAN公認” メルキュール横須賀 オリジナルスライダーが食べ放題！

ハワイの美しいサンセットをテーマにした夏限定のグルメフェアを開催いたします。

会場では、夕暮れのハワイをイメージした演出、ハワイアンカクテルの飲み放題や特別メニューをブッフェスタイルでご用意し、ご家族やご友人、職場のお仲間とお楽しみいただける夏のひとときをお届けします。

また、6月18日（木）より事前予約を開始し、7月15日（水）23:59までのご予約で、通常価格6,600円のところ、早期予約特別価格6,000円にてご予約いただけます。

※本イベントの詳細は6月18日（木）に公開予定です。

メルキュール横須賀「ALOHA！ハワイフェア2026」概要

【1】絶品すぎる！YOKOSUKAのハーフランチ・ブッフェ

～トロピカル・サマー・ランチ ～

期間

2026年7月１日（水）～8月31日（月）

場所

メルキュール横須賀

19Fレストラン「ビストロ・ブルゴーニュ」

提供時間

11:30~14:30 (L.O. 14:00)

所在地

神奈川県横須賀市本町3-27

アクセス

京浜急行線「汐入駅」徒歩1分/JR線「横須賀駅」 徒歩8分

料金（税込）

大人: 4,400円

小学生 : 2,200円

5歳以下: 無料

ご予約：

TEL 046-821-1594（レストラン直通）

メール： H7490-FB＠accor.com

オンライン予約：

公式サイトはこちら :https://www.mercureyokosuka.jp/ja/news/tropicalsummerlunchjp/ご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/ja/shops/mercureyokosuka-bistrobourgogne/reserve?utm_source=pressrelease

「トロピカル・サマー・ランチ」限定

【メインディッシュ】

・本格カルアポーク ～トルティーヤと一緒に～

・ガーリックシュリンプ＆ガーリックライス

■「トロピカル・サマー・ランチ」限定

【ブッフェメニュー】

■KING'S HAWAIIAN オリジナルスウィートロール

■オードブル

・スパムおにぎり

・モチコチキン

・ローストベジタブル

・ガーリック枝豆

・チキン＆アボカド＆マンゴのスパイシーマリネ

・青パパイヤとローストポークのスパイシーサラダ

・ハワイ風TOFUとツナのサラダ

・ローストベジタブル

・コブサラダ

・メランジェサラダ

・アサイーボウル

■「トロピカル・サマー・ランチ」限定

ポケ・ステーション（ブッフェ）

・アヒ（マグロ）

・サーモン

・アクポケ（カツオ）

・タコ

・シュリンプ

---

・季節のスープ

・フランス産の焼きたてパン

・コーヒー＆紅茶 各種

■「トロピカル・サマー・ランチ」限定

「スイーツ尽くし」（ブッフェ）

・マカダミアナッツのブラウニー

・トロピカルフルーツのタルト

・ココナッツハウピア

・マンゴープリン

・アロエとナタデココのココナッツ風味

・～ハワイアン～ マラサダ

・季節のアイスクリーム＆トッピングコーナー



※画像はすべてイメージです。

※仕入れの状況によりメニューが変更になる場合がございます。

【2】Very Aloha! ハワイにときめく(ハート)夏のアフタヌーンティー

～ WAIKIKI BEACH CLUB ～

期間

2026年7月１日（水）～8月31日（月）

提供時間

平日 12:00～17:00 (L.O. 15:00)

土日祝日 13:30～17:00 (L.O. 15:00)

場所

メルキュール横須賀

19Fレストラン「ビストロ・ブルゴーニュ」

所在地

神奈川県横須賀市本町3-27

アクセス

京浜急行線「汐入駅」徒歩1分/JR線「横須賀駅」 徒歩8分

料金

お一人様 5,500円（税込）

・要前日までの予約

・120分間制

・お一人様からご予約可

・スパークリングワインをグラス 900円（税込）でご提供可

ご予約：

・TEL 046-821-1594（レストラン直通）

・メール： H7490-FB＠accor.com

・オンライン予約：

公式ページはこちら :https://www.mercureyokosuka.jp/ja/news/veryalohajp/予約はこちら :https://www.tablecheck.com/ja/shops/mercureyokosuka-bistrobourgogne/reserve?utm_source=pressrelease

スイーツ

・メルキュール横須賀オリジナル ヨコスカチェリーチーズケーキ

・飲むスイーツ ～Very Aloha!～ ココナッツミルクのスイート(ハート)モクテル

▪一の段

・ブルーハワイジュレ ココナッツ風味

・レアーチーズタルト リリコイソースと共に

・タロイモパンケーキ ～ウベソース～

▪二の段

・マカダミアナッツとココナッツのスコーン

・ハワイアンクッキー

・マカダミアナッツチョコレート

セイボリー

▪三の段

・"KING'S HAWAIIAN公認" メルキュール横須賀オリジナル

「トロピカル・チャーシュー・スライダー」

・トロピカルフルーツのクレープルーロ

・ロミロミサーモン

・マヒマヒのディープフライ ～ココナッツの香り～

ドリンク（フリーフロー 120分制）

・メルキュール横須賀特製 ロイヤルミルクティー（ホット／アイス）

※ロンネフェルトの紅茶葉を使用

・紅茶（ロンネフェルト）

ダージリンサマーゴールド／アールグレイ／イングリッシュブレックファースト／

ジャスミンゴールド／ルイボスクリームオレンジ／スィートベリーズ／フルーティーカモミール

・コーヒー各種

※画像はすべてイメージです。

※仕入れの状況によりメニューが変更になる場合がございます。

■「KING’S HAWAIIAN」について

「KING’S HAWAIIAN」は、1950年にハワイ州ヒロで創業したベーカリーブランドです。創業当時から受け継がれる伝統のレシピと厳選された素材によって生み出されるオリジナルハワイアンスウィートロールは、世代を超えて多くの人々に愛され続けています。そのやわらかな甘みと、誰とでも分け合いたくなる優しい味わいは、創業以来大切にしてきた“人と人をつなぐブレッド”という想いを体現しています。

現在ではアメリカ全土で最も支持されるスウィートロールブランドとして、家庭の食卓からレストラン、イベントシーンまで、幅広いシーンで親しまれています。

・日本版公式サイト：https://www.kingshawaiian.jp/

・Instagram日本公式アカウント：https://www.instagram.com/kingshawaiianjp/

・Facebook日本公式アカウント：https://www.facebook.com/KingsHawaiianJapan

・X日本公式アカウント：https://x.com/kingshawaiianjp

■「スライダー（Slider）」とは

アメリカでは、KING’S HAWAIIANと言えばスライダー（Slider）とも呼ばれるほど定番のアレンジです。そのままでも美味しいスウィートロールをバンズなどに用い、お好みの食材を挟むだけでとっておきのメインディッシュやデザートに早変わり。本国のサイトでも600を超えるレシピが存在するほど、その可能性はまさに無限大です。きっとみんなでシェアしたくなる「スライダー」をぜひお楽しみください。

・メルキュール横須賀について

フランス・アコーが展開する「メルキュール横須賀」は、「三浦半島の遊びのスタートライン、ここだけの横須賀エクスペリエンス」をコンセプトにした、客室160室、レストラン、宴会・会議室8会場を有するミッドスケールホテルです。横須賀最大級のバンケットホールを備え、宴会や会議、MICEなど多様なニーズに対応しています。

米海軍基地が隣接する国際色豊かな港町・横須賀ならではの文化や食、景色を感じられるホテルとして、地域に根差した体験価値を発信しています。

19階レストラン「ビストロ・ブルゴーニュ」では、横須賀港を一望するベイビューとともに、地元・三浦半島の食材を取り入れた料理を提供。ランチ、ディナー、ティータイム、宴会まで、多彩なシーンで“横須賀らしさ”を感じる食体験をお楽しみいただけます。

ホテルは京急汐入駅より徒歩1分。横須賀芸術劇場を併設する「ベイスクエアよこすか」内に位置し、「YOKOSUKA軍港めぐり」や猿島航路、三笠公園など、横須賀を代表する観光スポットへのアクセスにも優れています。

メルキュール横須賀 / Mercure Yokosuka

所在地： 神奈川県横須賀市本町3-27

総支配人：吉住尚人

開業日： 2009年10月1日

代表電話番号： 046-821-1111

Email： H7490-FO@accor.com

アクセス：京浜急行 汐入駅徒歩1分、横須賀中央駅徒歩13分、JR 横須賀駅徒歩8分

ホームページ： https://www.mercureyokosuka.jp/ja

インスタグラム： https://www.instagram.com/mercure_yokosuka/

フェイスブック： https://www.facebook.com/MercureYokosuka/

・メルキュールについて

ローマ神話の旅の神、マーキュリーからインスピレーションを得たメルキュール ホテルは、1973年の創業以来、単に快適な眠りをご提供する場としてではなく、その地域の魅力を深く感じることができる、質の高いサービスを大切にしています。メルキュールは、リオ、パリ、バンコク、その他世界各地で「ディスカバー・ローカル」のプログラムを通じて、お客様にその土地ならではの体験をお届けしています。インテリアデザインからその地域の食文化や飲み物にいたるまで、その土地ならではのものに触れていただける空間、おもてなしをご用意しています。メルキュール ホテルは、都心、ビーチ、山あいなど、60か国以上に1,000以上のホテルを展開しています。メルキュールは、110か国以上に5,800以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティ・グループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供するライフスタイル・ロイヤルティプログラムALL Accor（オール アコー）の参加ブランドです。

・アコーについて

アコーは、110か国以上で 5,700の施設、10,000 の飲食施設、ウェルネス施設、フレキシブルなワークスペースを備えた体験を提供する世界有数のホスピタリティグループです。アコーは業界で最も多様なホスピタリティエコシステムを有しており、ラグジュアリーからエコノミーホテルまで、ライフスタイルを重視したエニスモアなど45以上のホテルブランドを展開しております。アコーは、ビジネス倫理、責任ある観光、持続可能な環境、コミュニティへの参加、多様性、包括性を通じてポジティブな行動を推進することを重点に置いています。 1967年に設立されたアコーSAはフランスに本社を置き、ユーロネクスト パリ証券取引所(ISIN コード: FR0000120404) および米国の OTC 市場 (ティッカー: ACCYY) に上場しています。詳細については、group.accor.comにアクセス、またはX、Facebook、LinkedIn、Instagram、TikTok でフォローしてください。

アコーのプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/52177