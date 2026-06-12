株式会社 奥村組

株式会社奥村組（本社：大阪市阿倍野区、社長：奥村太加典）は、協力会社の皆様に対する支払条件について、2026年9月請求分（支払日：10月15日）より、手形払（債務引受方式を含む）および保留金の運用を廃止し、「全額現金払」とすることにしましたので、お知らせします。

本支払条件の見直しは、資機材価格等の高騰や将来の担い手不足など、建設業を取り巻く環境が一層深刻化している中、協力会社の資金繰りを改善し、より安定的なパートナーシップを構築することで、サプライチェーン全体の関係強化を図るものです。

奥村組グループは、「『堅実経営』と『誠実施工』を信条に、社会から必要とされ続ける企業として、社業の発展を通じ広く社会に貢献する」という経営理念のもと、事業活動を推進しています。これからも、協力会社を含む全ての「人」を大切にし、持続的な成長を目指してまいります。

≪支払条件の変更内容≫

[表: https://prtimes.jp/data/corp/126184/table/68_1_f88a84faaa687ce971276d6dd9d8d4c0.jpg?v=202606121251 ]

≪協力会社の皆様へ≫

お手続き等の詳細については、別途、当社支払通知書webサービスにおいてお知らせいたします。