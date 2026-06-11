Shopifyで年表タイムラインを簡単に作成できるアプリ「シンプル年表タイムライン｜お手軽会社概要 & 沿革」をリリース

株式会社UnReact

福岡県の IT ベンチャー企業 株式会社 UnReact が、「シンプル年表タイムライン｜お手軽会社概要 & 沿革」をリリースしました。

本アプリは、2026年6月1日 10:00 に正式公開いたしました。



「シンプル年表タイムライン｜お手軽会社概要 & 沿革」は、Shopify ストアに美しい縦型タイムラインを設置し、会社の沿革やブランドストーリー、商品の製造工程などを時系列で表示できるアプリです。



最大 12 項目までのタイムラインを画像とリッチテキスト付きで表示でき、PC ではジグザグレイアウト、スマホでは縦一列に自動で切り替わります。ライン・ノード・配色・余白などを自由にカスタマイズでき、4 種類のスクロールアニメーションも選べます。



ノーコードでテーマに追加できます。料金は Basic Plan 月額 ＄5.99 で、7 日間の無料体験が可能です。年払いで実質 2 ヶ月分無料でお得にご利用いただけます。



▼ アプリストア

https://apps.shopify.com/sa-189-ur-timeline-story?locale=ja

▼ ご利用ガイド

https://unreact.jp/shopify-apps/sa-189-ur-timeline-story/guide

■ Shopify とは

Shopifyは、世界175ヶ国100万ショップ以上で利用されているECプラットフォームです。低コストで本格的なネットショップを開設でき、豊富なデザインテンプレートやアプリによる機能拡張が可能です。日本でも多くのブランドやショップがShopifyを活用してオンラインストアを運営しています。

■ 「シンプル年表タイムライン｜お手軽会社概要 & 沿革」について

ストアに美しい縦型会社概要タイムラインを追加できます。

「シンプル年表タイムライン｜お手軽会社概要 & 沿革」は、Shopify ストアに縦型タイムラインを簡単に設置できるアプリです。会社の沿革・ブランドストーリー・商品の製造工程・ステップガイドなど、時系列で伝えたい情報をおしゃれに表現できます。最大 12 項目までのタイムラインを設定でき、それぞれに画像・ハイライトテキスト・タイトル・説明文を入れられます。

PC では左右交互のジグザグレイアウト、スマホでは縦一列に自動で切り替わるため、デバイスを問わず美しく表示できます。ライン・ノード・配色・余白などの細かなカスタマイズや、フェード／スライド／ズームといった 4 種類のスクロールアニメーションにも対応しており、お店の世界観に合わせた表現が可能です。



主な特徴は以下のとおりです。

■タイムラインを簡単に追加できる

ホーム・商品・コレクションなど、どのページにも追加できます。

1 つのタイムラインブロックで最大 12 項目までの内容を表示できます。 画像、ハイライトテキスト（年代やステップ番号）、タイトル、リッチテキストの説明文をそれぞれ自由に設定できるため、会社の沿革やブランドの歩み、商品の製造工程などをわかりやすく整理して伝えられます。空欄の項目は自動で非表示になるので、運用に合わせて項目数を変更するのも簡単です。

PC では左右交互のジグザグレイアウト、スマホでは縦一列のシンプルなレイアウトに自動で切り替わります。 デバイスごとに別々の設定をしなくても、すべての画面サイズで読みやすく美しい見た目を実現できます。コーディング知識がなくても、お客様の閲覧環境に合わせた最適な表示を提供できます。



■ ノーコードで見た目をカスタマイズできる

ノーコードでデザインを細かく調整できます。

ラインの色や太さ、スタイル（実線・破線・点線）、ノードの形状（ドット・番号）、サイズ、配色、画像のアスペクト比、上下余白などを自由にカスタマイズできます。 ストアのブランドカラーや雰囲気に合わせて細部まで作り込めるため、テーマに馴染むタイムラインを作成できます。追加の CSS にも対応しており、より高度な調整も可能です。

スクロールに合わせて項目をふわっと表示する 4 種類のアニメーションに対応しています。 「フェードイン」「左右からスライドイン」「下からスライドイン」「ズームイン」から好きな演出を選べます。アニメーションを「なし」にすれば、シンプルに静的なタイムラインとして表示することもできます。お店の世界観や見せたい印象に合わせて選んでください。



■ ワンクリックでテーマに追加

1 クリックでテーマに追加できます。

アプリ管理画面の「テーマに追加」ボタンをクリックするだけで、テーマに在庫数表示アプリを追加できます。 テーマエディタを開いて手動でブロックを探す手間がなく、初めての方でもかんたんに設置できます。あとはブロックを並べてコンテンツを入力するだけで、すぐに公開可能です。



▼参考記事

Shopify でタイムラインを表示できるアプリ 5 選を比較！沿革やブランドストーリーをおしゃれに見せる方法(https://qiita.com/eijiSaito/items/54d2516532c7bc3ad05d)

Shopify のタイムライン表示アプリ 6 選！沿革・会社概要・ブランドストーリーを魅力的に伝える(https://unblog.unreact.jp/blog/sa-189-ur-timeline-story)

Shopify でタイムラインを設置する方法を徹底解説！沿革やブランドストーリーをおしゃれに見せる完全ガイド(https://unreact.jp/blog/shopify-timeline-story)

Shopify でタイムラインを表示できるアプリ 9 選を徹底比較！沿革・会社概要・ブランドストーリーを魅力的に伝えよう(https://unreact.jp/blog/shopify-timeline-story-app-9-selection)



▼株式会社UnReact 会社概要

会社名: 株式会社UnReact

代表者: 西川信行

事業内容: EC制作事業・アプリ開発・教育事業

URL: https://unreact.jp/