OpenFashionの上條千恵とファッション・コ・ラボの築地雄峰が対談　ーD2Cブランド立ち上げ、ささげ業務大幅短縮までワールドが実践するAXの最前線ー

株式会社 ワールド

ワールドグループは、ファッション領域におけるデジタル活用とAI導入を積極的に推進し、事業変革と新たな価値創造に取り組んでいます。こうした取り組みの一環として、このたび、EC業界向けイベント「Commerce NEXT」に登壇することをお知らせいたします。

当日は、株式会社ワールド 企業戦略室 AI・イニシアティブ長を務める上條千恵と、株式会社ワールド エグゼクティブ・ディレクター 兼 株式会社ファッション・コ・ラボ 社長の築地雄峰が登壇いたします。

本セッションでは、ファッション産業におけるデジタル・AI領域の最新動向に加え、ワールドグループが推進する「AIネイティブカンパニー」への変革の取り組みや、その実践の裏側についてご紹介します。あわせて、グループ内で進む、ファッションと生成AIをはじめとした先端テクノロジーを掛け合わせたサービス・プロダクト開発の事例を交えながら、今後のファッションビジネスの可能性についてお話しします。

⬛︎ 登壇背景

世界の「AI×ファッション」市場は異例のスピードで成長すると予測され、今後ファッション企業のビジネス戦略においては、「AI・デジタル・技術力の開発と業務統合」がますます重要課題となることが見込まれています。

一方で、多くの企業がAIの導入を試みるものの、PoCにとどまり、組織全体への定着や具体的なROIの創出に壁を感じているのが現状です。

AIのメリットを最大化し、EC・小売ビジネスを成長させるためには、単なるツールの導入ではなく「組織構造」「働き方」「スキルの再構築」「文化変革」という4つの要素を同時にアップデートする必要があります。

こうした業界課題に対し、ワールドグループがいかにしてAIを業務に実装し、全社的な文化として定着させているのか。その具体的な知見をEC・小売業界の皆様に共有すべく、当社COO の上條 千恵と株式会社ファッション・コ・ラボ 代表取締役社長の築地 雄峰氏が解説を行います。

⬛︎ セッションの見どころ

アパレル・EC市場において生成AIの導入が急務となる中、本セッションでは、単なるPoCにとどまらない、実務レベルでの具体的なAI活用事例とその成果を公開します。

1. 圧倒的な業務効率化とコスト削減

「Maison AI」の活用により、EC運営における「ささげ業務」の時間を20分から約3分へと大幅に短縮。なぜここまで短縮できたのか、その手法と再現性のある実装プロセスを解説します。

2. EC体験の向上と新ブランド「OO（オーオー）」の創出

AIを活用したサイズ提案による返品率の低下や、AI経由来訪者のエンゲージメント向上など、グローバルで実証が進む「EC×AI」の成果を解説。さらに、ワールド発のD2Cブランド「OO」における、商品企画からモデル画像生成、価格設定に至るまでのAI活用ワークフローをご紹介します。

3. AIが“効く”組織になるための4つの条件

AIを業務の標準装備として定着させるために不可欠な「組織構造」「働き方」「スキル再構築」「文化変革」の4つのアップデートについて、役員向けAI研修の実施や、階層別研修による全社スキルの底上げなど、企業知性を高めるための組織マネジメントの手法を紐解きます。

⬛︎ 登壇者プロフィール

築地雄峰（Yuho Tsukiji）

株式会社ワールド 企業戦略室 エグゼクティブ・ディレクター / 株式会社ファッション・コ・ラボ 代表取締役社長

大学を卒業後、総合商社にてエネルギーや物流事業、サステナビリティ関連事業に従事。その後、外資EC企業を経て、2022年1月に食品ECスタートアップ入社。同社では、事業推進本部長、執行役員を歴任し、未上場から上場のグロースを経験。2025年9月に株式会社ワールド入社。2026年3月より現職。

上條千恵（Chie Kamijo）

株式会社OpenFashion COO /株式会社ワールド 企業戦略室 AI・イニシアティブ長

ファッション業界で約20年のキャリアを持つ、ファッションテック&AIスペシャリスト。販売・MD・EC運営・システム開発など幅広い実務経験を背景に、現在はOpenFashion COOとして生成AIプラットフォーム「Maison AI」の展開を牽引。2025年9月より株式会社ワールド 企業戦略室 AI・イニシアティブ長を兼任。ECの領域では、コンテンツ制作の自動化からAIエージェントの現場実装まで、実践的なAXに取り組んでいる。

⬛︎ セミナー開催概要

【ファッションEC×AI最前線】 ワールドが挑む、 9兆円市場の商機を逃さない「“AIが効く組織” の作り方」

・配信日時：2026年6月24日（水）14:40～15:20

・登壇者：

上條 千恵（株式会社OpenFashion COO /株式会社ワールド 企業戦略室 AI・イニシアティブ長）

築地 雄峰（株式会社ワールド 企業戦略室 エグゼクティブ・ディレクター / 株式会社ファッション・コ・ラボ 代表取締役社長）

・参加形式：オンライン配信

・お申込み：https://commercenext.jp/

⬛︎ Commerce NEXT 2026 by 日本ネット経済新聞 開催概要

・日時：

［オンライン配信］

DAY1 ｜ 2026年6月24日（水）10:00～16:00

DAY2 ｜ 2026年6月25日（木）10:00～16:00

［リアル交流会］

7月23日（木）15:00～20:00 （時間は変更の可能性があります）

・配信方法／会場：

［オンライン配信］オンライン（Event Hubで配信）

［リアル交流会］東京都中央区のカンファレンスホール

・参加費用：無料

・主催：株式会社日本流通産業新聞社

・イベント公式サイト：https://commercenext.jp/

⬛︎ 生成AIプラットフォーム「Maison AI」サービス概要

株式会社AuthenticAIが提供する「Maison AI（メゾンエーアイ）」は、ファッション、インテリア、雑貨などのクリエイティブ業界に特化した生成AIプラットフォームです。GPT-5.4、Claude 4.5 Sonnet、Gemini 3.1 Pro、Nano Bananaをはじめとする高性能な生成AIモデルを搭載し、言語理解と画像生成の両面で高いパフォーマンスを発揮します。さらにデザイナーやマーチャンダイザーなど、様々な専門職に対応したAIエージェントを含む多機能なツール群を備えており、業務効率化から新規事業開発、教育活用まで多様なニーズに応じた活用が可能です。

誰でも簡単に扱えるUIと、実務に直結する実践的な機能を備えることで、Maison AIは商品企画やマーケティング、社内資料作成など、日々の業務における創造性と生産性の向上を後押しします。

「Maison AI」サービス公式サイト： https://maisonai.io/(https://maisonai.io/)