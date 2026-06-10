魚を捌く体験を次の領域へ ─ 登録者1,500万人超のYouTuber「きまぐれクック」が約1年をかけて開発した和包丁セット『九九 - 和包丁 - 』を6月10日（水）より一般販売開始

株式会社Carry OnYouTuberをはじめとするクリエイターマネジメント事業を展開する株式会社Carry On（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高田樹）は、所属する動画クリエイター「きまぐれクック」監修の本格和包丁セット「九九 - 和包丁 - 」が2026年6月10日（水）より、一般販売を開始することをお知らせします。

約1年の開発期間を経て誕生したこの商品は、きまぐれクックのこだわりがたくさん詰まっています。

プロの現場でも選ばれる素材、ゴールドとシルバーのグラデーションのデザイン、世界にひとつのシリアルナンバー。

”魚を捌く体験を次の領域へ引き上げる”ために一切の妥協なく仕上げた完全オリジナルセットです。

■「九九 - 和包丁 - 」とは

捌く力の出刃包丁「剛」と、仕上げる技の柳刃包丁の「巧」の2本セットです。

この2本が揃えば、いつもの魚料理が、特別な一皿に変わります。

・出刃包丁「剛」─ 捌く力

頭を落とす、骨に沿って切り分ける、硬い部分にしっかり刃を入れる。

そうした場面でもぶれにくく、食材に負けない力強さで確実に捌くための一本。

刃に重みが乗る設計で、大型魚にも怯まない剛の仕上がりです。

・柳刃包丁「巧」─ 仕上げる技

刺身や柵取りに特化した柳刃包丁。長い刃を活かして食材の繊維をつぶさず、すっと引き切ることで断面まで美しく仕上げます。

切り口の美しさは、見た目だけでなく口当たりや食感にも差が出るもの。

素材の魅力を最大限に引き出す、技を宿した一本です。

■ 3つの特長

01 プロの現場でも選ばれるステンレスAUS-8

一般的な和包丁はハガネ製で錆びやすく毎日のお手入れが欠かせません。

本商品は、錆びにくく研ぎやすいステンレスAUS-8を採用。

プロの職人はもちろん、動画を見て魚を捌いてみたいというはじめての方にも扱いやすい仕様に仕上げました。

02 伝統工芸×オリジナルデザイン

柄にはゴールド×シルバーのグラデーションを採用。鞘もそれに合わせた細部まで統一感のあるオリジナルデザイン。

使う喜びだけでなく、”所有する喜び”まで感じられる仕上がりです。

03 シリアルナンバー入り桐箱&特注砥石

箔押しロゴ入りの桐箱にはシリアルナンバーを印字。世界に一つだけのシリアルナンバーが刻まれた、あなただけの特別な一本をお届けします。

付属の砥石は創業80年の愛知県常滑市の老舗砥石メーカーが本製品のためだけに特別製造した一品。

包丁から砥石まで、すべてに職人のこだわりが宿っています。

■ 商品概要

商品名 ：九九 - 和包丁 -

セット内容：出刃包丁「剛」 / 柳刃包丁「巧」/ 専用砥石 / オリジナル塗装鞘（各1）

販売開始日：2026年 6月10日（水）

販売価格 ：110,000円（税込・送料込）

刃材質 ：ステンレス AUS-8（8A）／厚さ約4mm

柄 ：10角柄（石川県伝統塗装・ゴールド×シルバーグラデーション仕上げ）

製造者(包丁)：株式会社ヤクセル 〒501-3253 岐阜県関市栄町2丁目 41番地

原産国 ：日本

販売サイト：https://kaneko-douguten.com/products/waboutyou-kimagurecook

※手作業のため、商品ごとに色合いや重さに差が生じる場合がございます。

【注意事項】

- 本製品はステンレス製ですが、長時間の水濡れや塩分・酸性の強い食材への接触後はすぐに洗浄・乾燥してください。- 食器洗浄機のご使用はお避けください。柄の塗装や木材部分が傷む原因となります。- 鞘は使用後に水気を拭き取り、乾燥した状態で保管してください。- 砥石を使用する際は付属の説明書をご確認ください。- 本製品は刃物です。正当な理由なく刃物を携帯することは法律により禁止されています。移動や持ち運びの際は法令を遵守してください。

きまぐれクックとは？

華麗な包丁捌きで魚を捌く『魚捌き系YouTuber』YouTubeの登録者数は2025年7月3日時点で1,400万人を突破。「さばいていくっ！」の決め台詞とともに繰り広げられる包丁捌きで、老若男女問わず幅広い層から支持を集めている。

また、自身がプロデュースするECサイト「かねこ道具店」ではこだわりの海鮮や調理道具などを販売。YouTubeの枠を超えて活躍の場を広げている。

■きまぐれクック

https://www.youtube.com/@kimagurecook

■かねこ道具店

https://kaneko-douguten.com

【株式会社Carry On 会社概要】

会社名 ：株式会社Carry On（キャリオン）

本店所在地 ：東京都渋谷区広尾１丁目３－１８ 広尾オフィス・ビル7F

大阪支店 ：大阪府大阪市淀川区西中島4-5-1 NLC新大阪パワービル10F

創業 ：2021年3月

代表取締役 ：高田 樹

事業内容 ：クリエイターマネジメント

各種プロモーション

EC企画販売事業

イベント事業

SNSコンサルティング

URL ：https://carry0n.co.jp/

【お問い合わせ先】

mail：info@carry0n.co.jp