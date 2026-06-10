【新横浜プリンスホテル】“ぬい活”需要拡大中！ホテルで楽しむ“ぬい撮り”ステイプランを販売

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

新横浜プリンスホテル（所在地：横浜市港北区新横浜3-4 総支配人：武田昌人）では、2026年6月20日(土)から2027年3月31日（水）までお部屋で“ぬい活”を楽しめる宿泊プラン「ときめく推し空間～“ぬい”ドレスアップステイ～」を販売いたします。

ときめく推し空間～“ぬい”ドレスアップステイ～

近年、推しやお気に入りのぬいぐるみなどのグッズと一緒に写真撮影や旅行を楽しむ「ぬい活」がSNSを中心に人気を集めています。大切な“推し”とのホテルステイをより特別に過ごしていただけるよう、推し色のお部屋に“ぬい服（＝ぬいぐるみ用の洋服）”をご用意し、“ぬい撮り”を楽しめるプランを販売いたします。

”ぬい撮り”イメージ

お部屋には、人気作家のぬい服が自由に着せ替えできる話題の推し活サービス『ぬい服試着室』の“ぬい服”を約100着ご用意。推し色の背景パネルやフォトスポット、ミニチュア家具など、さまざまな撮影グッズを使用しながら、時間を気にすることなく“ぬい撮り”を存分にお楽しみいただけます。

豊富な“ぬい服”“ぬい”用のフォトスポット

さらに、お部屋は赤・青・黄・緑・紫・ピンク・オレンジの7色から選べる、推し色装飾ルーム。“推し”と過ごす非日常のホテルステイを満喫していただけます。

『ときめく推し空間～“ぬい”ドレスアップステイ～』概要

推し色装飾ルーム７色の推しカラー

【宿泊期間】 2026年6月20日(土)～2027年3月31日（水）

※予約開始 6月15日（月）12:00NOONより

【料 金】 1名さま\10,300より （1室2名さま利用時）

【内 容】 1泊室料、ぬい服貸出、サービス料、消費税

【ご 予 約】 Web予約限定

https://www.princehotels.co.jp/shinyokohama/plan/nui_dressup2026

ご予約 :https://www.princehotels.co.jp/shinyokohama/plan/nui_dressup2026

【お問合せ】 TEL:045-471-1111（宿泊予約10:00A.M.～5:00P.M.）

【協 力】 ぬい服試着室（運営：株式会社トップフォート）

※上記内容はリリース時点（6月10日）の情報であり変更になる場合もございます。

※写真はイメージです。