東武百貨店 池袋本店は2026年6月17日(水)から22日(月)までの6日間、8階催事場で第5回『粉博』を開催します。今回は世界の粉もの特集。日本を代表するたこ焼き・お好み焼きは、会場実演で食べ応え抜群！暑さが増すこの時期、お家で調理が大変なグルメをできたてで一堂にお楽しみいただけます。また、世界の粉ものからはシンガポール発のミルクロールをはじめ、台湾で愛されるビーフン、クッキーやスコーンなど種類豊富に展開し、池袋に居ながら日本中だけでなく世界の粉もの巡りをすることができます。また、暑い季節もさわやかに乗り越えられるような、香ばしいきな粉の「ひんやり×きな粉スイーツ」をご紹介します。









◆アツアツの日本代表粉ものグルメ！

【道頓堀 赤鬼】＜実演＞

「味くらべ(旨口ソース・岩塩・ダシしょうゆ・タルタルソース)」

1,601円(各4個入)

赤鬼おすすめの味4種類セット。岩塩、ダシしょうゆ、旨口ソース、タルタルソースの順番で召し上がるのがおすすめ。





【道頓堀 赤鬼】「味くらべ(旨口ソース・岩塩・ダシしょうゆ・タルタルソース)」





【お好み焼きみっちゃん横川店分家】＜東武限定品・実演＞

「大粒牡蠣海鮮デラックス焼き」

2,160円(1枚)《各日販売予定30点》

広島県産牡蠣を贅沢に使用。牡蠣・海老・イカ・帆立をたっぷり盛り込んだ海鮮の旨み溢れる豪華なお好み焼き。





【お好み焼きみっちゃん横川店分家】「大粒牡蠣海鮮デラックス焼き」





【いかやきやまげん 京橋本店】＜実演＞

「大阪名物！玉子入りいかやき ねぎ入り(ソース味・醤油味)」

432円(1枚)

山芋と出汁の効いたモチモチ生地とイカのプリプリとした食感を楽しめる。自慢のコク旨オリジナルソースも美味しさのポイント。





【いかやきやまげん 京橋本店】「大阪名物！玉子入りいかやき ねぎ入り(ソース味・醤油味)」





【萬天楼】＜実演＞

「日田焼そば」

864円(1パック)

大分県日田市のご当地グルメ。自家製生麺をその場で茹で、鉄板で表面をカリッと焼きあげるのが特徴。もやしのシャキシャキ感などいろんな食感が楽しめる。





【萬天楼】「日田焼そば」





◆世界の粉ものが集結！

【塩とバター】＜初出店・東武限定品・実演＞シンガポール

「できたてミルクロール(ミルク)」

250円(1個)《各日数量限定》

シンガポール発のスイーツパン。じゅわっと香ばしい、揚げ焼きミルクロール。パンの塩味とミルククリームがくせになる味わい。





【塩とバター】「できたてミルクロール(ミルク)」





【YUNYUN】＜初出店・実演＞台湾

「健民式焼米粉(ビーフン)」

751円(1人前)

お米で作られた自社製のビーフンの香ばしさと旨みが特徴の逸品。





【YUNYUN】「健民式焼米粉(ビーフン)」





【Yoko's Cookies】＜初出店＞アメリカ

(1)「ココナッツみそクランチクッキー」＜東武限定＞

691円(約70g)《各日販売予定30点》

(2)「チョコチップクッキー」

331円(1枚)

(3)「ダブルチョコクッキー」

331円(1枚)

専門店が届ける香り豊かなアメリカンクッキー。





【Yoko's Cookies】ココナッツみそクランチクッキー・チョコチップクッキ―・ダブルチョコクッキー





【執事喫茶Swallowtail】イギリス

「スコーン」

(1)「ラムレーズン」

(2)「チョコオレンジ」＜東武限定＞

301円(各1個)

発酵バターと生クリームを贅沢に使用した食べやすい小ぶりのスコーン。





【執事喫茶Swallowtail】「スコーン」ラムレーズン・ショコラオレンジ





◆多種多様！初出店の粉もの

【とんかつひびき】＜初出店・東武限定品＞

「白メンチかつ」

486円(1個)《各日販売予定30点》





【とんかつひびき】「白メンチかつ」





【パン屋むつか堂】＜初出店・実演＞

「博多めんたいフランス」

781円(1個)





【パン屋むつか堂】「博多めんたいフランス」





【九代目 宇治久兵衛】＜初出店・東武限定品＞

「宇治抹茶と焼き栗のモンブラン」

981円(1個)《各日数量限定》





【九代目 宇治久兵衛】「宇治抹茶と焼き栗のモンブラン」





【ほたかや】＜初出店・東武限定品・実演＞

「カップde合盛り焼まんじゅう」

1,080円(8個入)《各日販売予定50点》





【ほたかや】「カップde合盛り焼まんじゅう」





【プティ・ポンム】＜初出店・東武限定品＞

「アップルパイサンデー」

913円(1個)《各日販売予定50点》





【プティ・ポンム】「アップルパイサンデー」





◆ひんやり香ばしい！きな粉を使用したドリンク・パフェ・かき氷

【江戸久寿餅】＜イートイン＞

「クズクズ抹茶アフォガート(池田製茶コラボ)」

1,301円(Mサイズ／1杯)《各日数量限定》





【江戸久寿餅】「クズクズ抹茶アフォガード(池田製茶コラボ)」





【生わらびもち 鎌倉 凛】＜イートイン・東武限定品＞

「きなこスペシャリスト・SEIKO×鎌倉 凛 厳選きなこ生わらびもちパフェ」

990円(1杯)





【生わらびもち 鎌倉 凛】「きなこスペシャリスト・SEIKO×鎌倉 凛 厳選きなこ生わらびもちパフェ」





【の・はぎ】＜イートイン・東武限定品＞

「氷の・はぎ(黒蜜きなこ)」

1,980円(1杯)





【の・はぎ】「氷の・はぎ(黒蜜きなこ)」





※写真はイメージです。

※表示価格は「消費税込み」の価格です。店内の飲食スペースでお召しあがり(イートイン)の場合は「消費税率10％」の価格となります。

※数に限りがございます。

※6月9日(火)時点の内容です。

※イートインは閉場30分前がラストオーダーです。









＜第5回「粉博」概要＞

場所 ： 東武百貨店 池袋本店 8階催事場(約275坪)

期間 ： 2026年6月17日(水)～22日(月)

営業時間： 8階催事場 午前10時～午後7時

店舗 ： 52店舗(うち初出店12店舗)