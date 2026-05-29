主演 山本千尋 監督 坂本浩一

『NINJA WARS ～BLACKFOX VS SHOGUN'S NINJA～』

5月29日（金）舞台挨拶付きジャパンプレミア上映レポート

山本千尋、宮原華音、ケイン・コスギ、水野美紀ら日本最高峰のアクション俳優が集結！

新宿・梅田にて期間限定上映中！7月からレンタル配信決定！





海外向け時代劇配信ブランド「24/7 SAMURAI - SHINOBI」や時代劇専門チャンネルを運営する日本映画放送株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：宮川朋之）は、新作アクション時代劇『NINJA WARS ～BLACKFOX VS SHOGUN'S NINJA～』のジャパンプレミア上映イベントを、5月29日（金）に新宿バルト９にて開催いたしました。





これまでに「24/7 SAMURAI - SHINOBI」で配信され、シリーズ累計再生回数2,500万回を突破している人気作『BLACKFOX： Age of the Ninja』と『SHOGUN'S NINJA-将軍乃忍者-』。『NINJA WARS ～BLACKFOX VS SHOGUN'S NINJA～』は、この2つの作品が持つ独自の世界観をひとつに融合した待望の最新作です。現在、同チャンネルにてYouTubeメンバーシップ限定で先行配信しており（日本を除く）、すでに海外のファンからは高い評価と熱烈な支持をいただいている本作が、この度劇場のスクリーンで国内初お披露目となりました。



上映後の舞台挨拶には、主演の山本千尋をはじめ、宮原華音、ケイン・コスギ、水野美紀、濱田龍臣、大久保桜子、そして坂本浩一監督が登壇。日本のアクション界を牽引する実力派キャスト・スタッフが5.1chサラウンドの大音響と大スクリーンでの国内初披露を祝し、撮影の舞台裏や本作への熱い想いを語りました。

本作と世界観を共有する『BLACKFOX： Age of the Ninja』以来、約7年ぶりに坂本監督とタッグを組んだ、主演の山本は、「7年ぶりに坂本組で、おなじみのメンバーと帰ってこられました。水野さんやケインさんのような先輩方とここに立てていることをすごく嬉しく思います」と喜びを語りました。坂本監督は、「この作品のアクション量をスケジュール内で撮り収めるためには信頼できるメンバーじゃないとできません。今回は本当にベストメンバーが揃いました。大変だったけど楽しみながら撮れた作品です」とアピールし、会場を大いに沸かせました。

新宿バルト９、T・ジョイ梅田にて期間限定上映中！

限界突破の忍者アクションを、劇場の大スクリーン・極上音響で体感できる貴重な機会です。さらに、6月3日（水）はＴ・ジョイ梅田 にて上映記念舞台挨拶を実施！山本千尋、宮原華音、ケイン・コスギ、谷口布実が登壇し、本作への熱い思いを語り尽くします。※上映時間等の詳細は各劇場HPよりご確認ください。

7月よりレンタル配信スタート！

国内各種動画配信プラットフォームでのレンタル配信、デジタルセル配信が7月より順次スタートいたします。日本のアクション界を牽引するキャスト・スタッフが総力を結集した圧巻のバトルを、ご自宅でもお楽しみください。

登壇者コメント

●主演 石動律花役 山本千尋





『BLACKFOX』からの7年という月日はあっという間で、様々な現場でアクションをするたび、いつかまた坂本監督とご一緒できるように日々鍛錬してきたので、今回は「こういうことをしてきました」という発表会のような気持ちで挑みました。撮影は毎日ハードでしたが、完成した作品を皆さんに届けられて幸せに思います。私たちの世代は、水野さん、ケインさん、倉田保昭先生のような先輩たちが道を切り開いてくださって、さらに次の世代の人たちにも伝えていけるというありがたい世代だと思っております。今後もSAKAMOTO’S NINJA UNIVERSEを続けていけるように頑張っていきます。

●お喬役 宮原華音







『BLACKFOX』では助けられてばかりでしたが、今回は楽しみながら技を受けることができました。千尋だから全部を任せられたし、アクションって楽しいと再確認できました。『NINJA WARS』はこれからがスタートです。今後も精進していきます！

●服部半蔵正就役 ケイン・コスギ







山本さんと宮原さんは本当に強くて、ボコボコにされました(笑)。 宮原さんの蹴りを受けるシーンは、人生で一番きつかったですが、一番いい蹴りにしていただきたくて何回も撮ってもらいました。もっともっと坂本監督の作品に出演できるよう“パーフェクトボディ”になります。

●傳之氶役 水野美紀





アクション作品は撮影に時間がかかりますが、この短い期間で仕上げられたのは、坂本監督の魔法使いのような手腕と、このキャストだからこそ。画面の隅々までけれん味にあふれたこの作品は、世界中で坂本監督しか撮れないと思います。出演できたことを本当に光栄に思います。

●安政役 濱田龍臣









役をくださった坂本監督の信頼に応えたいという思いでやらせていただきました。山本千尋さんは変わらないままで、撮影現場のあの空間は9年前に『ウルトラマンジード』でご一緒したときと同じでした。

SAKAMOTO'S NINJA UNIVERSE に参加させていただき、すごく幸せな撮影でした。

●明里咲役 大久保桜子





7年ぶりの明里咲役は本当に嬉しかったです。坂本監督から「アクションあるよ。一緒にトレーニングしようね」と言われていたのに、アクションが無かったので、次回作では必ずアクションを入れていただきたいです（笑）。また、みなさんとご一緒できるように頑張っていきます。

●坂本浩一監督







『BLACKFOX』『SHOGUN'S NINJA』、そしてこの作品と、今、すごく時代劇が海外で熱くて、YouTubeでの再生回数を伸ばし続けています。是非この時代劇ブームを日本でも起こしたいと思って、作品を作り続けていきますので、ぜひよろしくお願いいたします！

作品情報

NINJA WARS ～BLACKFOX VS SHOGUN'S NINJA～

(C)日本映画放送

世界が熱狂する坂本浩一監督の人気アクション時代劇２作品が一つの世界線で結びつく！

山本千尋、ケイン・コスギら日本を代表するアクション俳優たちが夢の共演を果たした

SAKAMOTO'S NINJA UNIVERSEが爆誕！





【出演】

山本千尋

宮原華音 桃月なしこ 谷口布実 大久保桜子 寺坂頼我

中村優一 高岩芯泰 七瀬恋彩 丸山敦史 榎本遥菜 谷口高史

濱田龍臣 栗山航

ケイン・コスギ／水野美紀

倉田保昭

ナレーション 本宮泰風

【監督・アクション監督】坂本浩一 【脚本】足木淳一郎 【音楽】中村康隆 【主題歌】fripSide「My Own Way -version 2026-」





【作品紹介】

海外向けYouTubeチャンネル「24/7 SAMURAI - SHINOBI」で2,100万回超の視聴実績を誇る『BLACKFOX： Age of the Ninja』と、約400万回再生を記録した『SHOGUN'S NINJA-将軍乃忍者-』の世界観が融合！新作アクション時代劇『NINJA WARS ～BLACKFOX VS SHOGUN'S NINJA～』が幕を開ける！メガホンを取るのは、「ウルトラマン」「仮面ライダー」「スーパー戦隊」シリーズ全てでメイン監督を務めた、坂本浩一。『今際の国のアリス』『アンダーニンジャ』など数々の話題作に出演し、『BLACKFOX： Age of the Ninja』でも主演を務めた山本千尋を今作の主演に迎え、アクション作品での活躍が目覚ましく、『SHOGUN'S NINJA-将軍乃忍者-』でW主演を務め圧倒的な結果を残した宮原華音、モデルや俳優として幅広く活動する桃月なしこ、国際的なアクションスター、ケイン・コスギ、さらにアクションをルーツに持ち、数々のドラマや映画で唯一無二の存在感を放つ水野美紀といった、日本を代表するアクション俳優たちが共演！！世界で旋風を巻き起こす坂本浩一アクション時代劇の二つの物語がぶつかる、日本トップレベルのアクション満載の“NINJAユニバース作品”が誕生する。

【あらすじ】

民衆を煽り幕府への謀反を企む怪しげな新興宗教・白蓮教を調査していた狐の集団の当主・石動律花（山本千尋）。そこで律花は、将軍からの任務を受けて現れた風魔忍者のお喬（宮原華音）と出会う。

律花とお喬たちが立ち向かうべき敵は同じ、徳川家に恨みを持ち復興を願う、服部半蔵（ケイン・コスギ）率いる伊賀忍者たちであった！！その背後には幕府に復讐を誓うある人物の哀しい過去があって・・・。BLACKFOX の世界とSHOGUN'S NINJAの世界が交わる。狐の集団 VS風魔忍者 VS 伊賀忍者の忍者大戦＝NINJA WARSが幕を開ける！！









(C)日本映画放送

【SAKAMOTO'S NINJA UNIVERSEとは？】

2019年『BLACKFOX: Age of the Ninja』を第一作と定め、2025年『SHOGUN'S NINJA-将軍乃忍者-』を第二作、そして第三作となる最新作『NINJA WARS ～BLACKFOX VS SHOGUN'S NINJA～』。特撮アクション界のマエストロ・坂本浩一監督による唯一無二のアクション時代劇ユニバースです。日本を含む世界で巻き起こる“時代劇ブーム”に加えて、「本物」のアクション作品がヒットを生んでいるこの時代に坂本監督が手掛ける新ブランドです。

海外向けYouTubeチャンネル「24/7 SAMURAI - SHINOBI」にてシリーズ2作品を国内特別無料配信中 ※2026年6月7日（日）23：59まで 『BLACKFOX： Age of the Ninja』 https://youtu.be/AKE-tGtfUuk

『SHOGUN'S NINJA-将軍乃忍者-』 https://youtu.be/M9JO9Hyrzi4

※日本国内向けの期間限定での特別無料配信となります。通常「24/7 SAMURAI - SHINOBI」は日本国内では視聴できません。

※無料配信期間終了後も、「時代劇専門チャンネルNET」をはじめとする各種配信プラットフォームにて、ご視聴いただけます。





【作品公式HP】 https://sakamoto-ninja.com/

【作品公式Ｘ】 @ACTIONJIDAIGEKI https://x.com/ACTIONJIDAIGEKI

【作品公式Instagram】 @ninjawars_sns https://www.instagram.com/ninjawars_sns/

【作品公式TikTok】 @ninjawars_sns https://www.tiktok.com/@ninjawars_sns

【予告編】https://youtu.be/BOiVvY94RKk?si=GORp4WFQdkZYBbRs

日本独自のコンテンツ「時代劇」の魅力をグローバルに展開するエンターテインメントブランド。2022年8月に開始したYouTubeチャンネルは登録者33万人以上、総再生回数1.4億回以上を突破（2026年2月時点）、全世界（日本を除く）で視聴可能。

また、Tubi、Rokuなどの国外配信プラットフォームでも展開している。特撮アクション界のキーマン・坂本浩一監督が手掛けた『BLACKFOX： Age of the Ninja』は2,100万回以上、『SHOGUN'S NINJA-将軍乃忍者-』は約400万回再生されるなど、両作品とも絶大な人気を誇っている。さらに、松本幸四郎主演の「鬼平犯科帳」シリーズや豊川悦司主演の映画「仕掛人・藤枝梅安㊀㊁」のほか、「座頭市」シリーズ、「御家人斬九郎」シリーズなど、新旧時代劇を配信中。

【24/7 SAMURAI - SHINOBI 公式YouTube】

https://www.youtube.com/@247samuraishinobi/videos

※日本国内からの視聴はできません