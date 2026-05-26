ヒルトン東京ベイ（千葉県浦安市舞浜 総支配人スニット・ラージャン）は、同ホテルの中国料理「王朝」の新料理長に、4月1日付で、川粼 次郎（かわさき じろう）が就任したことを発表いたします。 1988年に中華の名店「聘珍樓（へいちんろう）」でキャリアをスタートした川粼は、38年間にわたり数々の名店やホテルで中国料理の技術を磨いてまいりました。広東料理を中心に、多岐にわたる中華料理の技術と深い知識を培っております。 今回の就任にあたり、川粼は次のように語っています。 「私は長年にわたり、中国料理の世界で経験を重ねてまいりました。これまで培ってきた技術を活かし、ヒルトン東京ベイの中国料理『王朝』にて、ご来店いただくすべてのお客様に、より魅力的で心に残る料理をお届けできるよう努めてまいります。伝統を大切にしながらも新しい挑戦を続け、ここでしか味わえない食体験を創り上げていきたいと思います。」 これまでの幅広い経験と技術を活かし、ヒルトン東京ベイの中国料理「王朝」でご提供する料理を、さらに魅力的で洗練されたものへと進化させ、お客様に新しい食体験をお届けしてまいります。 スタイリッシュな店内で、伝統と創造性を融合させた中国料理を提供する「王朝」。上海モダニズム様式を取り入れたエレガントな空間で、創造性豊かに革新を続ける多彩な料理をお楽しみいただけます。ソファー席や大小の個室も備え、記念日や会食など幅広いシーンに最適です。

ヒルトン東京ベイについて

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東京湾に面したヒルトン東京ベイは、東京ディズニーリゾート®のオフィシャルホテルです。都心からわずか30分あまり、リムジンバスで成田空港から約60分、および羽田空港からは約50分という大変便利なロケーションにあります。828室の客室は、広大な東京湾に面したオーシャン側と、東京ディズニーランド®や東京ディズニーシー®を目の前にしたパーク側にあり、いずれも窓の外には素晴らしい景観が広がります。ファミリー向けの客室から、モダンでスタイリッシュな客室まで、多様なタイプの部屋が揃っています。東京ディズニーリゾート内に位置するため、両パークへの移動も便利です。キッズ向けの朝食コーナーや遊び場など、お子様連れのゲストに喜ばれる施設やサービスも充実しています。館内には、カフェを含む7つのレストラン＆バー、19の宴会場があり、ビジネスやレジャーなど、あらゆる用途に適応可能です。フィットネスセンター、屋内と屋外のプール、ショッピングアーケード、リラクゼーションサロンなど、質の高い設備を完備しています。

ヒルトン・ホテルズ&リゾーツについて

ヒルトン・ホテルズ&リゾーツは、100年以上にわたり、ホスピタリティの基準を築き、世界中で人、文化、地域の架け橋となってきました。世界で人気のあるデスティネーションで、魅力的なデザインと活気あふれる共有スペース、賑やかなロビーやバー、トップクラスのレストラン、アイコニックなイベントなどを通じて、人々が集い、交流し、注目を集める場を提供しています。世界6大陸で600軒以上のホテルを展開し、世界中のお客様を専門知識とおもいやりのこもったサービスでお迎えしています。ご予約は公式サイトまたは業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリから。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。 最新情報はstories.hilton.com/hhr、Facebook、X 、Instagramをご覧ください。

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