東京都福生市では、5月31日(日)に「福生ほたる祭」を開催します。ホタルのメイン観賞場所となるほたる公園では、地元の福生ホタル研究会が愛情込めて育てたゲンジボタルが初夏の夜を照らします。





ホタル観賞





■ホタル観賞のほか、さまざまなイベントが盛りだくさん！

▼福生三大祭りの一つに数えられる、歴史ある祭り！

福生ほたる祭は、昭和41年に地元町会が主催となって始まったお祭りです。令和6年からは、祭りの事務局を地元町会から市へ移し、会場もほたる公園を基軸としたものに変更して開催しています。





▼今年のホタル観賞はほたる公園に加えて、ほか2か所でも展示会を実施！

例年、ほたる公園で開催されているホタル観賞に加え、今年はこれまで以上に多くの方にご覧いただきたいという思いから、ほか2か所に展示スペースを用意します。ほたる公園のホタルを水槽に入れ展示することで、小さいお子さんにも観賞しやすい環境となっています。

※ほたる祭当日のほたる公園での観賞には整理券が必要です。





▼23台のケータリングカーと5つの子ども向け縁日でおいしい、楽しいを満喫しよう！

東京都福生市のご当地名物「福生ドッグ」を始め、たこ焼きやクレープなど、お祭りならではの食べ物が多数出店します。また、今年も子ども向け縁日が出店。スーパーボールすくいや射的、くじ引きなど子どもたちがワクワク、ドキドキを味わえる場をご用意します。





▼地元中学校、高校の吹奏楽部や市民団体が福生ほたる祭を盛り上げます！

地元中学校、高校の吹奏楽部が誰もが一度は聞いたことのある曲を演奏し、ほたる祭に彩りを添えます。また、地元団体によるフラダンスや大正琴演奏もお楽しみいただけます。





▼ほたる祭の一瞬を切り取った「写真コンクール」の開催

福生七夕まつり、ふっさ桜まつりでも実施している写真コンクールを今年初めて福生ほたる祭でも開催します。福生ほたる祭の様子はもちろんのこと、ほたる公園の「ほたる」をテーマとした作品を募集します。一般社団法人福生市観光協会が主催となり、入選者には後日開催される表彰式にて表彰状および副賞(商品券)が贈呈されます。





福生ほたる祭会場

キッチンカー





■イベント概要

【開催日時】

5月31日(日)午後3時～9時(荒天中止)





【場所】

ホタル観賞会場(全3か所) ：ほたる公園、ほたる公園南側スペース、

福祉センタースペース

イベント会場 ：第三中学校体育館

ケータリングカー出店場所：せせらぎ通り(第三中学校裏から福祉センター先)

子ども向け縁日 ：福祉センター北側駐車場スペース





【駐車場】

開催日のみ下記2か所を無料開放します。

第三中学校校庭：午後3時～9時30分

第七小学校校庭：午後3時～9時30分

※台数に限りがあるため、公共交通機関でのご来場をお願いしています。