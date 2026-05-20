【群馬県太田市】好評につき市内2拠点目を展開。跡継ぎ不要の「永代供養墓・樹木葬」が正願寺に5月24日開苑

株式会社エータイ

全国に永代供養墓・樹木葬を展開する株式会社エータイ（本社：東京都千代田区、代表取締役：樺山玄基、東証グロース：369A、以下「当社」）は、群馬県太田市「福聚山 正願寺」（以下「正願寺」）に永代供養墓・樹木葬を新設し、2026年5月24日（日）より販売受付を開始します。

■反響を受け、市内で2ヶ寺目の開苑

当社は、全国の寺院と提携し永代供養墓という新たな供養のかたちを紹介しています。この度、群馬県太田市にある1ヶ寺目の反響を受けて、より多くの方の迎え入れができるように、市内2ヶ寺目となる「正願寺」に永代供養墓・樹木葬を建立し、販売受付を開始します。提携寺院拡大と豊富なラインナップにより、今後も地域の皆さまのニーズにお応えしていきます。

■管理も費用も「負担の少ない永代供養墓」が太田市に開苑

2026年5月24日（日）群馬県太田市2ヶ寺となる、永代供養墓・樹木葬が正願寺に開苑します。正願寺は「太田駅」から車で約10分程に位置し、新田秩父三十四ヶ所観音霊場の19番札所でもあります。ご供養やご祈祷、地域行事で地域とのつながりを大切にしている寺院です。

近年、終活の一環としてご自身のお墓を生前のうちに準備する方や、継承や管理が難しくなり先祖代々のお墓を墓じまいする方も増えてきました。そのような背景があり、永代にわたり供養・管理をしてもらえる『永代供養墓』が選択肢の一つとして注目されています。

正願寺に新たに誕生した永代供養墓は、「年間管理費不要※」「現地スタッフ常駐」「合祀にならない個別区画」と管理と費用の両面で、ご利用者様の負担が少ないお墓となっています。永きにわたり安心してご利用いただけるようなプランとサポートで大切な方のご供養を行います。

※初回にお支払いいただく費用に全期間分の管理費が含まれています。

■【メディア公開】5/24（日）開眼供養および取材のご案内

※画像はイメージです

5/24（日）に執り行う開眼供養の様子を、報道関係者向けに公開いたします。

開眼供養とは、新たに建立したお墓に故人様の魂がお入りいただけるようご祈祷をすることです。普段は見ることのできない開眼供養の様子と合わせて、永代供養墓の墓域撮影や住職へのインタビューの時間も設けておりますので、ご希望の場合は下記までご連絡ください。

【取材申込の連絡先】

窓口：株式会社エータイ 広報担当

電話：03-6328-3532

メール：info@a-tie.co.jp

取材をご希望の場合は、5月23日（土）12時までにご連絡ください。

■公開スケジュール

場所：正願寺（群馬県太田市茂木町726）

日時：2026年5月24日（日）11:00～12:30予定

10:30～11:00 現地受付開始

11:00～11:30 開眼供養

11:30～12:00 インタビュー受付

12:00～12:30 墓域撮影

※状況により内容が変更になる可能性があります。

■正願寺について

寺院名：福聚山 正願寺（ふくじゅさん しょうがんじ）

住職：倉嶋 慶秀

所在地：〒373-0809 群馬県太田市茂木町726

アクセス：東武伊勢崎線「太田駅」よりお車約10分、「韮川駅」よりお車約5分

太田駅からバス乗車「イオンモール太田」バス停より徒歩約20分

寺院HP：https://shoganji-ota.com/

正願寺 永代供養墓・樹木葬紹介ページ：https://eitaikuyou.net/pref10_city205/shoganji

■会社概要

会社名：株式会社エータイ

所在地：〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-21 クレスト竹橋ビル3F

代表者：代表取締役 樺山 玄基

事業内容：寺院コンサルティング業（樹木葬/永代供養墓および墓地の企画、建立、墓地利用者の募集・販売代行）

会社HP：https://a-tie.co.jp/