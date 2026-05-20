【WTP2026出展】Bluetooth評価・60GHz通信・PNT関連製品を紹介

コーンズテクノロジー株式会社

コーンズテクノロジー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：西岡和彦）は、2026年5月27日(水)～29日(金)に東京ビッグサイトにて開催の無線技術＆ソリューションの専門展示会『WTP 2026』に出展いたします。

当社ブースでは、Bluetest社のリバーブレーションチャンバ、Teledyne LeCroy社のプロトコルアナライザ、Peraso社の60GHz帯ビームフォーミング モジュール、VIAVI Solutions社のレジリエントPNTなど様々な高周波関連製品を多数展示・紹介いたします。

現在、WTP出展製品に関連するセミナーのアーカイブ配信を現在行っております。『WTP 2026』にあわせて、ぜひアーカイブ配信もご覧ください。

展示会概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/64519/table/163_1_c119a6105aa8acd90e81c4534fdee81c.jpg?v=202605201052 ]

出展製品 (抜粋)

リバブレーション チャンバ・Bluetest社製 RTS25Bluetooth/WiFi/802.15.4 プロトコルアナライザ・Teledyne LeCroy社製 X500e/X700（新製品）60GHz帯通信モジュール・Peraso社製 PerspectusレジリエントPNT・VIAVI Solutions社製 PNT-4400・PNT-4473QSN

『WTP 2026』出展製品に関連する技術セミナーアーカイブ配信中

Bluetooth妨害波耐性評価：リバブレーションチャンバで実現するBluetoothの妨害波耐性評価セミナー

「Bluetooth製品のRF性能の測定したい」「妨害波レベルに対する性能変化を定量的に評価されたい」方におススメ。

アーカイブ配信を見る :https://cornestech.co.jp/info/seminar/20260108_46188?utm_source=PRTimes&utm_medium=202605&utm_campaign=20260519_WTP2026_exhibit

BLEチャネルサウンディング基礎 ：Bluetooth 6.0 新機能 Channel Sounding基礎セミナー

「Bluetoothの測距技術に興味がる」「ソリューションにスマートキーを導入検討したい」「Bluetooth基礎から学びたい方」方におススメ。

アーカイブ配信を見る :https://cornestech.co.jp/info/seminar/20250305_42406?utm_source=PRTimes&utm_medium=202605&utm_campaign=20260519_WTP2026_exhibit

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

詳細を見る :https://cornestech.co.jp/info/news/20260513_48953?utm_source=PRTimes&utm_medium=202605&utm_campaign=20260519_WTP2026_exhibit

■コーンズテクノロジー株式会社について（https://cornestech.co.jp/）

コーンズ テクノロジーは、長年にわたり日本と諸外国との貿易発展に寄与してきたコーンズグループの一員で、日本産業界のニーズに合った新製品や新技術のプロモーション・マーケティング及び販売を行う技術専門商社です。世界中のパートナーと密に連携して、迅速かつフレキシブルに世界最高レベルのご提案を提供します。

お問合せ先

コーンズテクノロジー株式会社

電子機器部 通信計測チーム

Tel：03-5427-7566

お問い合わせフォーム：https://cornestech.co.jp/inquiry_products_comm(https://cornestech.co.jp/inquiry_products_comm?utm_source=PRTimes&utm_medium=202605&utm_campaign=20260519_WTP2026_exhibit)

〒105-0014 東京都港区芝3丁目3番10号コーンズハウス