【バイテック生成AIオンラインスクール】実践型AIコミュニティ「b-Crew」にてリスナー参加型ラジオ「b-Radio」第3回を開催

株式会社LIBREX

株式会社Librex（リブレクス）（本社：東京都渋谷区、代表取締役：塩田 稜、バイテック生成AIオンラインスクール運営）は、実践型AIコミュニティ「b-Crew（ビークルー）」にて、Discordボイスチャットを活用したリスナー参加型ラジオ「b-Radio」第3回を、2026年5月25日（月）21時より開催します。

今回は「Claude Code深掘りナイト Vol.2 ～実戦投入で見えた、現場のリアル～」をテーマに、Vol.1で扱った「Claude Codeで何ができるのか」という入口の話から一歩踏み込み、"これは任せられた／これはまだ無理だった"の境界線まで、講師陣が実業務への投入で見えてきた運用知見をリアルにお届けします。

■ b-Radioとは

「b-Radio」は、b-Crew内のDiscordボイスチャットで開催される、リスナー参加型のラジオ企画です。

今回は第3回目の開催となり、前回好評だった「Claude Code深掘りナイト」の続編として、実業務に投入してみた事例・ハマりどころ・運用Tipsまで、講師陣がざっくばらんに掘り下げていきます。

当日は、リアルタイムでの視聴に加え、途中から質問や意見を出しながら参加できる構成を予定しています。聞くだけの参加も歓迎です。

■ 第3回開催概要

開催日：2026年5月25日（月）

時間：21:00～22:00

開催場所：Discord（b-Crew内ボイスチャット）

形式：リスナー参加型ラジオ

テーマ：「Claude Code深掘りナイト Vol.2 ～実戦投入で見えた、現場のリアル～」

登壇者：田中（バイテック講師）・多田（バイテックメンバー）

■ こんな方におすすめ

■ 主なコンテンツ

- Claude Codeを触り始めたけど、もう一歩踏み込みたい方- 他の人のCLAUDE.mdやMCP構成が気になる方- 業務にAIをどう組み込むかの実例が見たい方- Vol.1を聞いて続きが気になっていた方- My Claude Code Setup 晒し- 実業務での投入事例（Before / After付き）- ハマりどころ＆運用Tips- リスナーQ&A

なお、当日取り上げる質問・気になるトピックは、コミュニティ内スレッドにて事前に募集します。

当日のQ&Aコーナーで取り上げます。

■ 今後の開催について

本企画は、今後毎月25日（21:00～22:00）の開催を予定しています。

※開催日程は変更となる場合があります。最新情報はコミュニティ内および【バイテック】通知専用LINEにてご案内いたします。

■ 開催の目的

本企画は、以下を目的として実施します。

・生成AI時代における実務や制作のリアルを共有する

・講師や実務家の視点に触れ、学びを深める機会をつくる

・受講生が気軽に参加できるコミュニティ内企画を増やす

・学習と実践をつなぐ接点を継続的に生み出す

バイテック生成AIオンラインスクールでは、今後も受講生が楽しみながら学び、実践につなげられる環境づくりを継続してまいります。

■ 個別無料カウンセリングのご案内

バイテック生成AIオンラインスクールでは、受講を検討されている方に向けて、最適な学習プランを提案する個別無料カウンセリングを実施しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

ご予約はこちら :https://generative-ai.bytech.jp/counseling/

■ 報道関係者様およびメディアのお問い合わせ先

株式会社Librex 広報担当：高嶋

電話番号：03-4400-6693

メールアドレス：customer-success@bytech.jp

■ 商品・サービスに関するお客様からのお問い合わせ先

バイテック生成AIオンラインスクール 事務局

電話番号：03-4400-6693（受付時間：平日10:00～18:00）

メールアドレス：customer-success@bytech.jp

公式HP：https://generative-ai.bytech.jp/

【企業情報】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/164574/table/53_1_09af390a9f03275838fa5a54b94a0b03.jpg?v=202605200951 ]