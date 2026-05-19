伝統を未来へ。第3回 京都クラフト＆デザインコンペティション「TRADITION for TOMORROW」開催決定！

株式会社京都産業振興センター

京都伝統産業ミュージアム（京都市左京区、運営：株式会社京都産業振興センター）は、公募型の作品コンペティション「TRADITION for TOMORROW（トラディション フォー トゥモロー）」の第3回開催を決定いたしました。

グランプリ（賞金100万円）、学生部門賞（賞金30万円）をはじめとする各賞を設け、若手から熟練まで幅広い層の挑戦を後押しします。入選作品は京都伝統産業ミュージアムで展示し、来場者による「オーディエンス賞」投票等を通じて、作り手の想いを使い手に直接届ける機会を創出します 。

応募要項の発表と受付の開始は8月3日（月）を予定しています。

■ 開催趣旨

伝統とは単に過去の形を保存することではありません。それは、時代ごとに新たな息吹を吹き込み、更新し続けていく「創造の連鎖」そのものです。

本コンペティションは、京都で幾世代にもわたり磨き上げられてきた伝統産業の「卓越した技術」を土台としながらも、現代を生きるつくり手の「自由な視点」と「研ぎ澄まされた美意識」を融合させる試みです。

私たちは、保守的な枠組みに安住することなく、伝統の技をリスペクトしつつ現代の多様なライフスタイルへとつなぎ直し、その先にある新しい価値に挑戦する作り手を求めています。

■ 背景と目的

■ 募集部門

■ 開催概要

■ 本件に関するお問い合わせ先

- 現代の生活様式との調和住環境やライフスタイルが大きく変化した現代において、伝統工芸品がかつてのままの姿で日常に溶け込むことは容易ではありません。優れた技術が「鑑賞物」に留まるのではなく、今の暮らしを彩る「日常の道具」として再び息づくための再定義が必要です。- 多様な美意識への対応価値観が多様化する現代社会において、求められるデザインや機能もまた多岐にわたります。伝統の継承の画一的な枠組みを踏み越え、つくり手独自の感性に基づいた多様なアプローチを支援することで、伝統産業の新たな市場を切り拓きます。- 技術の次世代への継承次世代へ技術・技法をつなぐために最も必要なのは、その技術が「今、必要とされる」ことです。本事業を通じて、市場のニーズに合致した新製品の開発を強力にバックアップし、伝統の技が未来へと持続していくための自立的なエコシステムを構築することを目的としています。- 職人・作家部門： 京都の伝統工芸に携わる方、またはその技術を活用するクリエイター。- 学生部門： 全国の芸術系大学・専門学校等で学ぶ次世代の担い手。- 名称： 第3回 京都クラフト＆デザインコンペティション「TRADITION for TOMORROW」- 応募要項発表： 2026年8月3日（月）予定- 応募受付期間： 2026年8月3日（月）～10月31日（土）- 応募料： 職人・作家部門 5,000円、学生部門 2,500円（いずれも税別）- 表彰内容：職人・作家部門グランプリ：100万円学生部門賞：30万円オーディエンス賞：10万円その他各賞を予定- 審査・展示： 一次審査を通過した入選作品は、2027年1月下旬から3月下旬まで京都伝統産業ミュージアムにて展示。会期中に二次審査および一般投票を実施。- 主催： 京都伝統産業ミュージアム（株式会社京都産業振興センター）

京都伝統産業ミュージアム（株式会社京都産業振興センター）

- 公式ページ：https://kmtc.jp/tft/- Email：tft@miyakomesse.jp京都伝統産業ミュージアム