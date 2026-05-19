温室効果ガス排出削減目標のSBT認定取得に関するお知らせ

スーパーバッグ株式会社

スーパーバッグ株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：樋口 肇）は、当社グループの温室効果ガス排出削減目標について、国際的なイニシアチブであるSBTi（Science Based Targets initiative）より「NEAR-TERM SCIENCE-BASED TARGETS（科学的根拠に基づく短期目標）」の認定を取得いたしました。

SBTiにて認定を受けた目標は以下の通りとなります。

▲SBTi認証取得

当社は創業以来120年以上にわたり、ショッピングバッグやパッケージを通じて「運ぶ」機能だけでなく、ブランドの想いや人と人とのコミュニケーションをお手伝いしてまいりました。

現在、気候変動への対応は社会全体の最重要課題です。当社は中期経営計画において「お客さまと共に地球を大切にする、環境パッケージのフロントランナー」を2030年の姿として掲げています。今回のSBT認定取得を機に、製品のライフサイクル全体での排出量削減を加速させ、サプライチェーンと共に環境偏差値の高い企業として「未来へ贈る、笑顔のパッケージ」の実現に邁進いたします。

SBTとは

パリ協定が定める水準※と整合する温室効果ガス排出量削減目標です。

※世界の気温上昇を産業革命前より2℃を十分に下回る水準に抑え、また、1.5℃に抑える努力をする水準

Scope1：自社での燃料使用等による温室効果ガスの直接排出を指します

Scope2：購入した電力・熱による温室効果ガスの間接排出を指します

Scope3：Scope1、Scope2以外の間接排出を指します

スーパーバッグ株式会社

本社所在地 ：171-0021 東京都豊島区西池袋5-18-11

代表取締役 ：樋口 肇

事業内容 ：紙手提げ袋、角底袋、平袋等 パッケージの製造販売

創業（設立）：明治38年（昭和22年10月株式会社に組織変更）

HP：https://www.superbag.co.jp/



＜本件に関するお問い合わせ先＞

スーパーバッグ株式会社 環境マネジメント部

https://www.superbag.co.jp/contact/