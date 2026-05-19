コインランドリーに、揺るぎない「機能美」を。新素材『フェルーチェブラック』と独自制御技術を融合したコインランドリー新型機を発売

株式会社山本製作所

業務用洗濯機器の総合メーカー、株式会社山本製作所（本社：広島県尾道市、代表取締役：山本尚平）は、デザインを一新し、乾燥機能およびメンテナンス性を大幅に向上させた「新型コインランドリー機」を発売しました。

今回のモデルチェンジでは、新素材「フェルーチェブラック」を採用。多様化する店舗デザインへの適応力を高めました。また、ガス乾燥機においては、最新のインバータ制御による乾燥パフォーマンスと利便性、メンテナンス性も向上しました。

■ 開発の背景：店舗デザインの多様化と、効率的な運営へのニーズ

近年のコインランドリーは、単なる洗濯の場ではなく、カフェ併設型や都市型店舗など、デザイン性が重視される空間へと進化しています。一方で、エネルギーコストの上昇や労働力不足を背景に、「省エネ性能」と「メンテナンスの効率化」も求められています。山本製作所はこれらの課題を解決すべく、デザインとテクノロジーの両面からプロダクトを刷新いたしました。

■ 新型コインランドリー機の主な特徴

1. 洗練された空間を演出する新デザインと素材「フェルーチェブラック」

従来のホワイト、ステンレスに加え、新素材「フェルーチェブラック」がラインアップに加わりました。

・シックな意匠性：マットで上質な質感が、高級感や先進性を両立したフロントデザインを実現。

・優れた機能性：グッドデザイン賞を受賞したこの素材は、耐食性と耐指紋性に優れており、指紋が目立ちにくく、長期にわたり美観を維持します。

2. 乾燥パフォーマンス向上と稼働停止（エラー）を未然に防ぐ新技術

・デュアルインバータドライブ： ドラムと排気ファンのモーターを個別にインバータ制御。最適な乾燥環境を細かくコントロールし、乾燥能力を最大限に引き出します。

・軸方向エアフロー： ドラム背面から温風を供給する新構造により、ムラなくスピーディな乾燥を実現。従来よりも乾燥時間を短縮し、省エネ性能も向上させました。

・エラーの抑制： フィルター目詰まり等を検知して回転数を自動補正する機能を搭載。風圧（負圧）エラーの発生を抑え、安定した稼働を支えます。

3. ユーザーとオーナー様の利便性を高める「フル液晶タッチパネル」

乾燥機は従来、ボタン式の操作パネルでしたが、今回より液晶パネルを導入。洗濯乾燥機とともに、視認性と操作性に優れた仕様となりました。

・ご利用者様へのメリット：運転状況やクールダウン、静電気低減などの工程を可視化。4言語（日・英・中・韓）対応により、インバウンド需要にも応えます。

・オーナー様へのメリット：売上・履歴の直感的な把握に加え、料金表示をデジタル化。従来の「シール貼り替え作業」をゼロにし、運営負担を大幅に軽減します。

4. 日々のメンテナンスを簡単に

新型乾燥機、洗濯乾燥機ともにメンテナンスの手間を削減、また簡単にできる工夫を凝らしています。

・ベルト交換不要：モータをドラムへ直結（ダイレクトドライブ方式）することで、従来の駆動方式で必須だった「Vベルト」を排除。これにより、定期的なベルトの張り調整や交換作業が不要になり、突発的なベルト切れによる稼働停止リスクを最小限に抑えます。

・リントフィルターの刷新：手前に水平に引き出せる新構造を採用し、清掃時の負担を軽減。フィルター色を「黒」にすることで、付着したゴミの視認性が向上しました。

・新型排水弁の採用：洗濯乾燥機の排水弁を刷新。入口開口部を大きく設計したことでゴミが詰まりにくくなり、清掃・点検も容易になりました。

■ 業界を先駆ける「スマートランドリー」で店舗の収益性を最大化

専用アプリ「スマートランドリー」は、店舗運営に多くの付加価値を提供します。

・高収益を実現する「CAT仕様」： 液晶画面からご利用者様が「お湯洗い」や「柔軟剤選択」などのオプションメニューを自由に選べるCAT仕様は、客単価アップに大きく貢献。オーナー様の収益最大化を強力に後押しします。

▼CAT仕様（オプション選択機能）の詳細・導入メリットはこちらから(https://www.onomichi-yamamoto.co.jp/products/coin_laundry/topics/cat)

・業界最先端の機能展開：稼働状況に合わせて最適な料金を設定する「ダイナミックプライシング」や、キャッシュレスとリピーター確保を同時に実現するモバイルプリカ「スマランプリカ」など、業界に先駆けて展開する革新的なサービスが、他店との差別化を実現します。

▼ダイナミックプライシングの詳細についてはこちらから(https://www.onomichi-yamamoto.co.jp/products/coin_laundry/topics/dynamic_pricing)

▼スマランプリカの詳細についてはこちらから(https://www.onomichi-yamamoto.co.jp/products/coin_laundry/topics/prepaid_card)

■ 株式会社山本製作所について

広島県尾道市に拠点を置く業務用洗浄機械メーカーです。99％の内製率による部品の永続的な供給体制により、全国のコインランドリーオーナー様の長期的なビジネスをサポートしています。コインランドリー発の専用アプリの開発など、業界に先駆けて展開する革新的なサービスが、他店との差別化を実現します。

コインランドリーの導入をご検討の方は、ぜひ山本製作所までお問い合わせください。

【会社概要】

社 名 ： 株式会社 山本製作所

所在地 ： 広島県尾道市長者原１丁目220-19

代表者 ： 山本 尚平

設 立 ： 1956年７月１１日

事業内容： 業務用洗濯機全般の製造と販売

URL ： https://www.onomichi-yamamoto.co.jp

コインランドリーページ

https://www.onomichi-yamamoto.co.jp/products/coin_laundry/