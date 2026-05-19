石油危機 夏休み食支援・給付金など緊急対策要望

公益財団法人あすのば

今年１月からゴールデン・ウィークにかけて「生活苦」と報じられる子育て世帯の無理心中事件が全国各地で相次いでいます。そして、中東危機が長引く物価などの高騰に追い打ちかけ、困窮子育て世帯はさらに追い詰められています。また、給食のない夏休みには酷暑でもエアコンもつけられず、熱中症や栄養不足などのリスクがあります。

そこで、子どもの貧困対策に取り組む５団体が共同で、超党派「子どもの貧困対策推進議員連盟」、黄川田仁志こども政策担当大臣はじめ政府に緊急対策要望をしています。会見では、各団体代表らが共同要望の内容とともに各団体での調査結果なども踏まえ、補正予算での困窮子育て世帯への現金給付などに関する意見を述べます。困窮子育て世帯の当事者の方も発言も調整しています。なお、オンライン配信もいたします。

ご取材いただき、広くご報道いただきますようよろしくお願いいたします。

《記者会見の概要》

日 時 ２０２６年５月２２日（金）１４：００～１５：００

会 場 厚生労働記者会

内 容

１.「低所得子育て世帯生活支援特別給付金」など共同要望

２.「夏休みこども緊急セーフティネット構築プラン」黄川田大臣要望

３.各団体の調査結果などからみる物価高騰で苦しむ困窮子育て世帯の窮状

４.困窮子育て世帯の当事者の立場からの発言

会見者

公益財団法人あすのば 小河光治 代表理事、末冨芳 理事(日本大学教授)

認定特定非営利活動法人キッズドア 渡辺由美子 理事長

特定非営利活動法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ 小森雅子 理事長【オンライン】

公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

国内事業部 子どもの貧困問題解決事業 鳥塚早葵 プログラムオフィサー

特定非営利活動法人ひとり親家庭サポート団体全国協議会 赤石千衣子 理事長

※困窮子育て世帯の当事者(オンライン・音声のみ)の発言を調整中。

申込フォーム（対面・Zoom）

参加を希望される方は、以下のフォーム・ＱＲコードより

お申し込みください。

https://forms.office.com/r/PwuuQpwzzc

【申し込み用QRコード】

【お問い合わせ】 公益財団法人あすのば（担当 五十嵐）

〒107-0052 東京都港区赤坂2-18-1赤坂ヒルサイドビル5F

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