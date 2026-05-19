ヒルトン福岡シーホークにてすみっコぐらし「星空さんぽ」テーマのコラボスイーツビュッフェが開催！

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区）は、ヒルトン福岡シーホーク4階 ブラッセリー＆ラウンジ シアラにて、「すみっコぐらし」の「星空さんぽ」をテーマにしたスイーツビュッフェ「すみっコぐらし 星空さんぽスイーツビュッフェ」（金・土・日・祝日限定）と「すみっコぐらし 星空さんぽナイトビュッフェ」（20歳以上の方を対象とした、土曜日の夜限定）が、2026年7月4日（土）～8月30日（日）の期間で開催されることをお知らせします。

ヒルトン福岡シーホークとのコラボレーションスイーツビュッフェは昨年大好評を博し、今年は「星空さんぽ」をテーマに、スイーツビュッフェおよび20歳以上を対象としたナイトビュッフェを開催します。なお、20歳以上の方を対象としたナイトビュッフェは今回が初開催となります。甘いものがたくさん食べられない大人の方にもおすすめのプランです。

「すみっコぐらし 星空さんぽスイーツビュッフェ」

金・土・日・祝日限定で開催する、大人から子どもまでお楽しみいただけるスイーツビュッフェです。

今年は、「星空さんぽ」をテーマに、すみっコたちがキラキラした星空にいる様子をイメージした約20種類のスイーツとセイボリーをご用意しています。ご来場のお客様には、ヒルトン福岡シーホーク限定デザインのステッカーをプレゼントします。さらに、各日30名様限定で、「星空さんぽ」をテーマにしたA4サイズクリアファイル付きプランも販売します。

◇メニュー◇

「すみっコぐらし 星空さんぽスイーツビュッフェ（イメージ）」雲の上でひとやすみ星空ケーキキラキラ星空さんぽ

雲の上でひとやすみしている様子を表現した「雲の上でひとやすみ」は、スポンジ生地の上に甘酸っぱいベリージャムと、もちもちとした食感がお楽しみいただけるホワイトチョコレートのムースを重ね、仕上げにすみっコたちが描かれたラムネを飾りました。日の入り直後に淡いピンクに染まる空をイメージした「星空ケーキ」は、オレンジジャムを包んだチョコレートムースをピンク色のチョコレートでコーティングし、星と三日月を象ったチョコレートをあしらいました。「キラキラ星空さんぽ」は、ふわふわのショートケーキ生地にスライスしたフレッシュメロンとあっさりとした生クリームを重ねた上に細くクリームを絞ったショートケーキに、「ぺんぎん？」、「しろくま」、「ねこ」、「とかげ」、「とんかつ」が、お散歩をしている様子を描いたチョコレートを配しました。

キラキラサンドすみっコ星空コレクションブリート

「星空さんぽ」のテーマに登場する、様々な表情のすみっコたちが描かれたクッキー「すみっコ星空コレクション」や、みずみずしいグレープをヴァニラの香り漂うケーキで包み、ヴァニラガナッシュを絞った「キラキラサンド」など、可愛らしいスイーツがビュッフェ台を彩ります。スイーツのみでなく、すみっコの焼き印を押した「えびかつバーガー」や「ブリート」、「みに肉まん」を含む6種のセイボリーもご用意しました。

「すみっコぐらし 星空さんぽナイトビュッフェ」

今年は20歳以上を対象とした土曜日の夜限定のナイトビュッフェも開催します。天の川をイメージし、ブルーキュラソーをベースに作ったノンアルコールウェルカムドリンクとともに、スイーツビュッフェに登場するすみっコたちをあしらったスイーツ、ブラッセリー＆ラウンジ シアラのディナービュッフェがお楽しみいただける特別なプランです。

ご来場のお客様には、「星空さんぽ」をテーマにしたイラスト入りトラベルポーチとスイーツビュッフェ同様のヒルトン福岡シーホーク限定デザインのステッカーをプレゼントします。甘いものがたくさん食べられない大人のすみっコファンの方にもおすすめのプランです。

「すみっコぐらし 星空さんぽナイトビュッフェ（イメージ）」ナイトビュッフェのウェルカムドリンクヒルトン福岡シーホーク限定デザインステッカー

「すみっコぐらし 星空さんぽスイーツビュッフェ」概要

【場所】ヒルトン福岡シーホーク 4階 ブラッセリー＆ラウンジ シアラ

【期間】2026年7月4日（土）～8月30日（日） ※金・土・日・祝日限定開催

【時間】15:30～17:00 （最終入店16:30）

【料金】

・大人 5,000円 ／ 6～12歳 3,250円

※学生（13歳以上）は、公式ホームページからのご予約と学生証の提示で4,300円。

・団体料金：大人4,500円／ 6～12歳 3,100円 ※大人20名以上の利用のみ適用

予約：Tel 092-844-8000（10:00～18:00）

URL：https://fukuokaseahawk.hiltonjapan.co.jp/restaurants/lp/seala-sweetsbuffet-summer

「すみっコぐらし 星空さんぽナイトビュッフェ」概要

【場所】ヒルトン福岡シーホーク 4階 ブラッセリー＆ラウンジ シアラ

【期間】2026年7月4日（土）～8月29日（土） ※土曜日限定開催

【時間】20:00～22:00 （最終入店21:30）

【料金】大人 7,200円

予約：Tel 092-844-8000（10:00～18:00）

URL：https://fukuokaseahawk.hiltonjapan.co.jp/restaurants/lp/seala-sweetsbuffet-summer

※消費税・サービス料込み

※写真はイメージです。メニュー内容、営業日時などは変更になる場合がございます。

■ヒルトン福岡シーホークについて

ヒルトン福岡シーホーク （2010年6月1日開業） は、地上35階、全高143メートルの九州最大の都市である福岡のランドマークに位置するアイコン的インターナショナルホテルです。福岡空港から車で約20分、福岡の中心地「天神」から車で約10分というロケーションにありながら、目の前には、「都市景観100選」に選ばれた「シーサイドももち地区」の美しいオーシャンビューを堪能できます。1,000 室を超える国内最大級の客室数と30の宴会場、5の直営レストランを有し、大規模なMICE（会議、インセンティブ、カンファレンスおよび展示会など）にも対応できるホテルです。35階には博多湾を一望出来るチャペル「IN THE SKY」があり、結婚式にも適しています。4階には、ショッピングアーケード「SEAHAWK GALLERIA」を併設。5つのゾーンに複数の専門ショップが織り成す上質で優雅な空間です。プロ野球球団福岡ソフトバンクホークスの本拠地であるみずほPayPayドーム福岡、また、複合商業施設MARK IS福岡ももちに隣接しており、ホテルに泊まるだけでなく、ショッピングやレジャー、リゾートを満喫いただけます。

https://fukuokaseahawk.hiltonjapan.co.jp/

https://www.facebook.com/hiltonfukuokaseahawk2020/

https://twitter.com/hiltonfukuokaco

https://www.instagram.com/hiltonfukuokaseahawk/

https://page.line.me/hiltonfukuoka

■ヒルトン・ホテルズ&リゾーツについて

ヒルトン・ホテルズ&リゾーツ(https://hiltonhotels.jp/)は、100年以上にわたり、ホスピタリティの基準を築いてきました。進化し続けるお客様のニーズに応えるため、革新的な商品・サービスを提供しています。世界6大陸の人気の滞在先で600軒以上のホテルを展開し、宿泊先が重要であることを知っているお客様に、最高の滞在体験を提供します。ご予約は公式サイト(https://hiltonhotels.jp/)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://itunes.apple.com/jp/app/hilton-honors/id635150066?mt=8)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ(https://hiltonhotels.jp/hhonors)会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。最新情報はstories.hilton.com/hhr(http://stories.hilton.com/hhr)、Facebook(https://www.facebook.com/hilton)、X(https://x.com/HiltonHotels/) 、Instagram(https://www.instagram.com/hiltonhotels/)をご覧ください。

■すみっコぐらしとは

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。

▼もっと詳しく見る

https://www.san-x.co.jp/ja/characters/sumikkogurashi/

▼すみっコぐらし公式X

https://x.com/sumikko_335

■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

(C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.