パナソニックグループ

パナソニック プロジェクター＆ディスプレイ株式会社（以下、パナソニック プロジェクター＆ディスプレイ）は、英国のメディアサーバー開発企業 Hive Media Control Ltd.（ハイブ・メディア・コントロール・リミテッド、以下、HIVE）の発行済株式100％を取得しました。

パナソニック プロジェクター＆ディスプレイは、プロジェクターやディスプレイといった映像機器の開発・製造・販売に加え、コンテンツの再生・制御、設計、設置、運用までを含めた提案を強化します。

HIVEは今後もHIVEブランドのもと事業運営を維持し、ベンダーニュートラルな立場で、既存顧客・既存パートナーを含む幅広い市場に向けて事業を展開します。HIVEの独自性を尊重しながら、HIVEの成長を支援していきます。

【お問い合わせ先】

パナソニック プロジェクター＆ディスプレイ株式会社 経営企画部 広報課

Email：press-ppnd@ml.jp.panasonic.com

全文は以下プレスリリースをご覧ください。

▼[プレスリリース]パナソニック プロジェクター＆ディスプレイ株式会社、英国Hive Media Control Ltd.（ハイブ・メディア・コントロール・リミテッド）の発行済株式100％を取得（2026年5月19日）

https://news.panasonic.com/jp/press/jn260519-1

＜関連情報＞

・パナソニック プロジェクター＆ディスプレイ株式会社

https://group.connect.panasonic.com/ppnd/jp-ja/

・Hive Media Control Ltd.

https://hive.run/