【人材・技術・投資・教育のJAPAN-JOGJA HUB】インドネシア・ジョグジャカルタ王室の次期王妃と会談

株式会社インドネシア総合研究所ジョグジャカルタ王室次期王妃のMangkubumi殿下(左)とインドネシア総研代表のアルビー(右)

インドネシア総合研究所（以下、インドネシア総研）は４月中旬、インドネシア・ジョグジャカルタ王室において次期王妃のMangkubumi殿下と会談を行いました。この会談を機に、インドネシア総研はジョグジャカルタ州政府および宮内庁より日本側の正式な窓口として任命される予定であり、今後は人材・技術・投資・教育の4分野において日本企業とジョグジャカルタを結ぶ「JAPAN-JOGJA HUB」としての役割を担ってまいります。

なぜ今、インドネシアのジョグジャカルタが注目されるのか

インドネシアのビジネス環境は、これまでジャカルタを中心に語られてきました。しかし近年、地方都市の重要性が急速に高まっており、その筆頭として注目されているのがジョグジャカルタ特別州です。

ジョグジャカルタは「インドネシアの京都」とも呼ばれ、歴史・伝統・文化が今も息づく特別な都市です。インドネシア最古の国立大学であるガジャ・マダ大学をはじめ100校を超える高等教育機関が集積しており、全国から優秀な若者が集まる「教育都市」としての顔も持っています。さらに、世界遺産であるボロブドゥール寺院遺跡群やプランバナン寺院遺跡群を擁し、年間を通じて国内外から多くの観光客が訪れます。

最も特筆すべきは、インドネシアで唯一、現代でも王制が続く「特別州」であるという点です。ジョグジャカルタでは、Hamengkubuwono家のスルタン（君主）が州知事を、Paku Alam家の当主が副知事を務めることが法律で定められており、政府と王室が一体となった意思決定体制が整っています。この特異な統治構造こそが、ジョグジャカルタを他の地方都市とは一線を画す「戦略拠点」たらしめている要因です。

インドネシア・ジョグジャカルタ王宮の次期王妃との会談について

インドネシア総研はこのたび、ジョグジャカルタ王宮において次期王妃であるMangkubumi殿下と会談の機会をいただきました。Mangkubumi殿下は2015年に現スルタンHamengkubuwono X世より継承者の称号を授与された長女であり、ジョグジャカルタ特別州商工会議所（Kadin DIY）の会長を長年務めるなど、ビジネス・環境・社会活動の各分野において強力なリーダーシップを発揮されています。

今回の会談では、日本とジョグジャカルタの経済・人材・文化面での連携強化について意見交換を行いました。この会談を通じて、インドネシア総研はジョグジャカルタ州政府および宮内庁より日本側の正式窓口として任命される予定であり、両国をつなぐ「公式ブリッジ」としての役割を果たしていくこととなります。

「JAPAN-JOGJA HUB」として展開する4つの支援領域

インドネシア総研は、今後「JAPAN-JOGJA HUB」として以下の4つの領域において包括的な支援を展開してまいります。

１. 人材送り出し

インドネシアは若年人口が豊富であり、特にジョグジャカルタは教育都市として優秀な人材が集積しています。こうした人材を日本へ送り出すことで、日本の深刻な人手不足の解消とインドネシアの雇用創出を同時に実現します。

２. 技術移転

日本企業が持つ優れた技術をインドネシアへ展開することで、現地産業の高度化を支援します。特に製造業やインフラ分野において、技術移転へのニーズは非常に高い状況にあります。

３. 投資斡旋

ジョグジャカルタにおける投資案件の発掘および日本企業への紹介を行います。王家および州政府と連携することで、通常ではアクセスが困難なプロジェクトや意思決定層へのアプローチが可能となります。

４. 大学との提携サポート

教育都市としての特性を活かし、大学との共同研究や教育コンテンツの展開など、産学連携の推進を支援します。

現在進行中のインドネシアプロジェクト

インドネシア総研はすでに、インドネシア国内で現地政府および王家と連携しながら以下の具体的プロジェクトに着手しています。

- ゴミ処理事業- 不動産開発- 発電事業- 学校向け教育素材の提供- 防衛産業分野

これらは単なる構想ではなく、現在実際に進行中の案件です。インドネシアにおける新たなビジネスモデルの構築に向けて、着実に歩みを進めています。

インドネシア総合研究所について

インドネシア総研は、インドネシア現地政府・王家・大学とのネットワークを活用した「実行支援型」のサービスを提供しています。当社が推進する「Indonesia Soken Innovation Hub」は、日本企業とインドネシアの政府・大学・産業をつなぐ共創プラットフォームとして機能しており、市場参入戦略の設計から現地パートナーのマッチング、人材育成・送り出し、技術移転・ローカライズ支援、投資案件の発掘・事業化支援まで、一貫した伴走型サポートを提供しています。

インドネシアにおけるビジネスは、「誰とつながるか」によって成果が大きく変わります。インドネシア総研は、構想から実行まで一貫して日本企業の皆様に伴走する実務パートナーとして、インドネシア進出・人材活用・投資機会の検討をご支援いたします。

【お問い合わせ先】

インドネシア総合研究所

URL: https://www.indonesiasoken.com/