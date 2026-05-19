【開催報告】経営企画・経理・営業アシスタントなど3職種を同時募集

株式会社給与アップ研究所

株式会社給与アップ研究所（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高橋恭介）は、2026年4月24日（金）株式会社アンダースタンドが運営する人材プラットフォーム「AnyMaMa（エニママ）」登録者向けに、オンライン会社説明会を実施いたしました。

「AnyMaMa（エニママ）」：https://anymama.jp/

本説明会では、「人事評価制度の運用コンサルタント」に加え、経営企画アシスタント・経理アシスタント・営業アシスタント（インサイドセールス／認定講座／営業支援）の3職種について説明を行いました。

■ 背景：専門職を支える“チーム人材”の需要拡大

エニママは、「働きたいママ」と「任せたい企業」をつなぐ人材支援サービスです。現在約4,000名の登録者を抱え（2025年12月現在）、セールス・マーケティング・バックオフィス領域を中心に、柔軟なチーム構築支援を行う一方、「働きたいママ」の専門性向上やキャリア形成を後押ししています。

こうした背景の中、当社では「生成AI×人事評価制度」を軸に、企業の生産性向上と給与アップの実現を目指しています。

事業拡大に伴い、コンサルタント職だけでなく、組織全体を支えるバックオフィス・営業支援ポジションの重要性も高まっており、今回の説明会では、専門職を目指す前段階としてのキャリアや、チームで価値を出す働き方をテーマに、複数職種の募集を行いました。

今回の説明会では、

■ 専門職を目指す前段階としてのキャリア

■ チームで価値を出す働き方

をテーマに、複数職種の募集を行いました。

■ 説明会の内容

１. 代表・高橋による事業説明

代表の高橋より、当社が取り組む「生成AI×人事評価制度」事業について説明しました。

評価制度は単なる管理ツールではなく、

企業の業績向上／社員の納得感向上／給与への適切な反映

をつなぐ“経営インフラ”であるという考えを共有しました。

生産性・業績・給与の図２. 複数職種の募集背景と役割

今回募集する3職種は、それぞれ以下の役割を担います。

■ 経営企画アシスタント

・補助金／助成金の申請サポート

・認定講座の運営支援

・社内外の調整業務

「会社全体を横断して支えるポジション」

■ 経理アシスタント

・契約書管理

・ツール管理

・業務委託メンバーの稼働管理

「正確さと安定感で組織を支える役割」

■ 営業アシスタント

・顧客対応／営業サポート

・インサイドセールス（追客・テレアポ）

・認定講座の受講者管理

「顧客と最前線で関わるポジション」

３. 働き方とチーム体制

本説明会では、実際の働き方についても共有しました。

・オンライン中心の業務設計

・一人で抱え込まないチーム体制

・柔軟な稼働時間（1日3時間～）

また、「分からないことを一人で解決する前提ではない」という文化のもと、チームで支え合う環境が整備されています。

■ 社会性と事業成長を両立する取り組み

オンライン中心・チームで進行の図

日本では、最低賃金の上昇や働き方改革が進む一方で、「給与が自然に上がる仕組み」は十分に整っていません。

生産性 × 業績 × 給与

が連動する仕組みを構築し、企業と働く人の双方の成長を実現することを目指しています。

■ 今回の説明会の意義

今回の説明会は、単なる求人案内ではなく、

・専門職を支えるキャリアの提示

・チームで価値を出す働き方の理解促進

・柔軟な働き方の可能性の提示

につながる機会となりました。

■ 今後の展開

給与アップ研究所では今後も、

- 多様な職種での人材採用- 子育て世代を含めた柔軟な働き方の推進- 生成AIを活用した業務効率化

を進めてまいります。

■ 参加・応募にご関心のある方へ

現在、各職種においてオンライン説明・個別面談を実施しています。

「まずは話を聞いてみたい」という方も歓迎しております。

無料相談はこちら :https://timerex.net/s/3133/3a7afad0/【会社概要】

株式会社給与アップ研究所

所在地：〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南一丁目20番15号アトリウム恵比寿南一丁目ビル 1階

設立：2021年1月

資本金：37,750,000円

代表者：代表取締役 高橋 恭介

URL：https://www.salary-up.com/



事業内容：

- AI×人事評価制度構築・伴走支援プラン- ClaudeCode×業務改善コンサル- AI人事評価コンサルタント認定講座