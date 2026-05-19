【開催報告】経営企画・経理・営業アシスタントなど3職種を同時募集
株式会社給与アップ研究所（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高橋恭介）は、2026年4月24日（金）株式会社アンダースタンドが運営する人材プラットフォーム「AnyMaMa（エニママ）」登録者向けに、オンライン会社説明会を実施いたしました。
「AnyMaMa（エニママ）」：https://anymama.jp/
本説明会では、「人事評価制度の運用コンサルタント」に加え、経営企画アシスタント・経理アシスタント・営業アシスタント（インサイドセールス／認定講座／営業支援）の3職種について説明を行いました。
■ 背景：専門職を支える“チーム人材”の需要拡大
エニママは、「働きたいママ」と「任せたい企業」をつなぐ人材支援サービスです。現在約4,000名の登録者を抱え（2025年12月現在）、セールス・マーケティング・バックオフィス領域を中心に、柔軟なチーム構築支援を行う一方、「働きたいママ」の専門性向上やキャリア形成を後押ししています。
こうした背景の中、当社では「生成AI×人事評価制度」を軸に、企業の生産性向上と給与アップの実現を目指しています。
事業拡大に伴い、コンサルタント職だけでなく、組織全体を支えるバックオフィス・営業支援ポジションの重要性も高まっており、今回の説明会では、専門職を目指す前段階としてのキャリアや、チームで価値を出す働き方をテーマに、複数職種の募集を行いました。
今回の説明会では、
■ 専門職を目指す前段階としてのキャリア
■ チームで価値を出す働き方
をテーマに、複数職種の募集を行いました。
■ 説明会の内容１. 代表・高橋による事業説明
代表の高橋より、当社が取り組む「生成AI×人事評価制度」事業について説明しました。
評価制度は単なる管理ツールではなく、
企業の業績向上／社員の納得感向上／給与への適切な反映
をつなぐ“経営インフラ”であるという考えを共有しました。
生産性・業績・給与の図
２. 複数職種の募集背景と役割
今回募集する3職種は、それぞれ以下の役割を担います。
■ 経営企画アシスタント
・補助金／助成金の申請サポート
・認定講座の運営支援
・社内外の調整業務
「会社全体を横断して支えるポジション」
■ 経理アシスタント
・契約書管理
・ツール管理
・業務委託メンバーの稼働管理
「正確さと安定感で組織を支える役割」
■ 営業アシスタント
・顧客対応／営業サポート
・インサイドセールス（追客・テレアポ）
・認定講座の受講者管理
「顧客と最前線で関わるポジション」
３. 働き方とチーム体制
本説明会では、実際の働き方についても共有しました。
・オンライン中心の業務設計
・一人で抱え込まないチーム体制
・柔軟な稼働時間（1日3時間～）
また、「分からないことを一人で解決する前提ではない」という文化のもと、チームで支え合う環境が整備されています。
オンライン中心・チームで進行の図
■ 社会性と事業成長を両立する取り組み
日本では、最低賃金の上昇や働き方改革が進む一方で、「給与が自然に上がる仕組み」は十分に整っていません。
生産性 × 業績 × 給与
が連動する仕組みを構築し、企業と働く人の双方の成長を実現することを目指しています。
■ 今回の説明会の意義
今回の説明会は、単なる求人案内ではなく、
・専門職を支えるキャリアの提示
・チームで価値を出す働き方の理解促進
・柔軟な働き方の可能性の提示
につながる機会となりました。
■ 今後の展開
給与アップ研究所では今後も、
- 多様な職種での人材採用
- 子育て世代を含めた柔軟な働き方の推進
- 生成AIを活用した業務効率化
を進めてまいります。
■ 参加・応募にご関心のある方へ
現在、各職種においてオンライン説明・個別面談を実施しています。
「まずは話を聞いてみたい」という方も歓迎しております。
無料相談はこちら :
https://timerex.net/s/3133/3a7afad0/
【会社概要】
株式会社給与アップ研究所
所在地：〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南一丁目20番15号アトリウム恵比寿南一丁目ビル 1階
設立：2021年1月
資本金：37,750,000円
代表者：代表取締役 高橋 恭介
URL：https://www.salary-up.com/
事業内容：
- AI×人事評価制度構築・伴走支援プラン
- ClaudeCode×業務改善コンサル
- AI人事評価コンサルタント認定講座