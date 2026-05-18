【小田象製粉】 製麺業界向けソリューションサイト「麺用小麦粉.com」開設

小田象製粉株式会社

【製麺分野の情報発信強化へ 「麺用小麦粉.com」開設】

当社は1956年に、うどん用粉「宝象」、中華麺用粉「唐獅子」を発売して以来、製麺分野においても数多くの製品を展開してまいりました。

2024年3月には創業100周年を迎え、2026年4月には製粉事業80年という大きな節目を迎えました。これまで当社では、製菓・製パン・製麺向けの国産小麦粉情報発信サイト「国産小麦粉.com」を通じて、ブランド発信や技術情報の提供を行ってまいりました。

そして今回、「国産小麦粉.com」の運営で培った知見を活かし、新たに製麺分野に特化したソリューションサイト「麺用小麦粉.com」を開設し、製麺業界に向けた情報発信を本格的に強化いたします。

【製麺現場に役立つ実践的な情報を発信】

本サイトでは、中華麺・うどん・皮もの製品をはじめ、製麺に関わる小麦粉、スープ、改良剤や、現場課題への対応策など、実践的で役立つ情報を提供してまいります。

また、スマートフォンやPCから気軽にアクセスできる環境を整備し、これまでホームページだけでは伝えきれなかった製麺関連情報を、より多くの方へ届けてまいります。

さらに、公式キャラクター「ODAZOくん」による全国のご当地麺紹介など、麺文化の魅力を発信するコンテンツも展開いたします。

加えて、「麺用小麦粉.com」専用Instagramアカウントとも連動し、製麺関連情報をより身近に感じていただける情報発信を目指しております。

今後は、製麺関連製品の勉強会開催や、小田象製粉独自の粒度コントロール技術を活用した微粉砕小麦粉「ZOOシリーズ」のうどん用粉の発売も予定しており、製麺業界へのさらなる価値提供を進めてまいります。

麺用小麦粉.comサイト：https://noodleflour.com/

ZOOシリーズについて：https://www.odazo.jp/zooseries/

麺用小麦粉.com公式Instagram：https://www.instagram.com/odazo_noodle?igsh=MWRvNHY4YjAweGprbA%3D%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/odazo_noodle?igsh=MWRvNHY4YjAweGprbA%3D%3D&utm_source=qr)

【会社概要】

小田象製粉株式会社

本社・工場：〒711-0934 岡山県倉敷市児島塩生2767-68 TEL 086-475-2211(代) FAX 086-475-2213

東京営業所：〒108-0075 東京都港区港南1丁目9番36号 TEL 03-4446-5259

大阪営業所：〒564-0063 大阪府吹田市江坂町2丁目6番10号 江坂DAプラザ2階206号室

福山営業所：〒721-0963 広島県福山市南手城町3丁目3番32-1号

ホームページ：https://www.odazo.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/odazo_?igsh=cmtraXdhOGI2dDA1&utm_source=qr(https://www.instagram.com/odazo_?igsh=cmtraXdhOGI2dDA1&utm_source=qr)

公式LINE：https://lin.ee/WhF6Qtv