令和8年度賃貸不動産経営管理士講習（試験一部（5問）免除） 5月18日より全日程の申込受付を開始

一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会

一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会（会長：中村 裕昌、以下協議会）は、協議会の指定を受けた実施団体（（公財）日本賃貸住宅管理協会・（一社）全国賃貸不動産管理業協会・（公社）全日本不動産協会／TRA）が一定の指針に則って行う「令和8年度賃貸不動産経営管理士講習」（以下講習）について、令和8年5月18日(月)より、全日程の申込受付を開始しました。

本講習は、「賃貸不動産経営管理士」資格の取得に向けた学習の場であり、賃貸住宅管理業務に必要な専門知識の習得と実務能力を高めるための講習です。本講習を修了することによって賃貸不動産経営管理士試験（令和8年11月15日(日)実施）において、修了年度とその翌年度の試験50問のうち5問が免除されます。

令和7年度試験の合格率を見ると、講習未修了者が24.3%に対し、講習修了者は36.6％と、12.3％上回る結果となりました。

【2026年5月10日時点：申込状況の速報値】

既に申込受付を開始している実施団体の集計によると、2026年5月10日時点の申込者数は、4,120名に達しました。昨年の同時期の申込者数と比較して「1,000名以上」お申し込みをいただいており、本講習への関心が例年以上に高まっています。実際に、講習開催まで2ヶ月以上の期間があるものの、5月10日の段階において既に6会場が満席となりました。今後も早期に定員に達する会場が相次ぐことが予想されるため、受講をご検討中の方は、お早目にお申し込みください。

講習のお申込みはこちら https://www.chintaikanrishi.jp/measure/course

【賃貸不動産経営管理士講習の実施要領】

日 程：令和8年7月15日（水）～令和8年9月25日（金）

会 場：全国47都道府県135会場

講習時間：9：00～17：30

受 講 料 ：受講料は実施団体ごとに異なります。

受講要件：どなたでも受講できます

学習内容：１.概ね2週間の事前学習

２.1日の講習

修了要件：概ね2週間の事前学習と1日の講習全講義を適正に受講すること

講習について詳しくはこちら https://www.chintaikanrishi.jp/measure/course