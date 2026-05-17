関西の子どもにラクロス文化と居場所を！#ビータンツクラファン　をスポチュニティで実施予定！

スポチュニティ株式会社

チーム・団体やアスリートを支援するスポーツ専門クラウドファンディングを展開するスポチュニティ株式会社（東京都中央区、以下スポチュニティ）は、滋賀ジュニアラクロスクラブビータンツのクラウドファンディングの支援募集プロジェクトを実施する予定です。

▼プロジェクト詳細はこちら▼

https://www.spportunity.com/shiga/team/1092/invest/787/detail

１．クラウドファンディング実施の背景と想い（同プロジェクト担当：ジュニアラクロスクラブ BeeTanz 代表 森様より）

滋賀県草津市を拠点に活動するジュニアラクロスクラブ「BeeTanz（ビータンツ）」は、子どもたちが安心して挑戦できる“居場所としてのスポーツ”をつくることを理念に活動しています。

競技力だけでなく、身体を動かす楽しさや「できた！」という成功体験を大切にし、運動が得意な子も苦手な子も、自分のペースで成長できる環境づくりに取り組んできました。

関西では小学生ラクロスの大会やチームが少なく、BeeTanzは滋賀県唯一のジュニアチームとして活動しています。

12月に東京で開催される全国大会は、子どもたちが同世代と競い合い、大きく成長できる貴重な機会ですが、遠征には新幹線移動や宿泊を伴い、家庭やチーム、大学生ボランティアスタッフへの負担が大きいのが現状です。

「費用の壁が、子どもたちの挑戦の壁になってほしくない。」

その思いから、全国大会への遠征費の確保、活動用具の整備、そして“気軽にラクロスを始められる文化づくり”を目的に、今回のクラウドファンディングを立ち上げました。

子どもたちの挑戦を支え、関西のジュニアラクロス文化を広げていくために、多くの方とこの取り組みを共有したいと考えています。

BeeTanzは、子どもたちが安心して挑戦できる環境をこれからも育てていきます。

今回の取り組みが、未来のラクロス文化を広げる一歩になると信じています。

子どもたちの成長と挑戦を共に支えていただければ幸いです。

温かいご声援をどうぞよろしくお願いいたします。

ジュニアラクロスクラブ 「BeeTanz（ビータンツ）」 代表 森 宜裕

２．支援募集プロジェクトの概要

1）プロジェクトURL

https://www.spportunity.com/shiga/team/1092/invest/787/detail

※プロジェクト開始へ向けて、以下URLよりあらかじめユーザー登録を済ませておくことをお勧めいたします。

https://www.spportunity.com/accounts/sign_up/

2）支援募集期間

2026年5月24日（日）12:00～6月28日（日）23:59

※現時点の想定のため、終了日は変更となる可能性があります。

3）目標金額

50万円

4）資金使途

今回のプロジェクトで集まった支援金の使途は、以下を想定しています。

・全国大会への遠征費

・活動用具の整備・補充ほか

◆利用料は業界最安水準！二人三脚の手厚いサポートに加え、無料で取材・記事化し広くPR！

スポチュニティでは、クラウドファンディングのプロジェクトの実施を希望するプロ・セミプロ、学生運動部、アスリートを募集しております。世の中のクラウドファンディングの多くは、システムのみ提供にとどまり、自分たちで施策を考えなくてはなりません。しかし、スポチュニティでは『スポチュニティアドバイザー』が、支援募集プロジェクトの企画やリターン設計、アピール文の作成、システム登録、周知・拡散を丁寧に二人三脚でサポートさせていただきます。

更に、専任ライターが利用チームを無料で取材・記事化いたします。こうした記事を周知・拡散の材料にしていただくことで支援を集めることができます。詳しくはこちら（ https://corp.spportunity.com/clubteam/ ）をご覧ください。

◆コラム記事の提携先を募集しています！

スポチュニティでは、普段スポットライトを浴びる機会の少ない競技やチーム、アスリート、スタッフ・裏方、ファンへ光を当て、そこにあるストーリーや熱い想いを世の中に届けることをコンセプトとした『スポチュニティコラム』（ https://media.spportunity.com/ ）を運営しております。

このスポチュニティコラムとの提携・協業媒体を募集しております。詳しくは、こちら（ info@spportunity.co.jp ）までお問い合わせください。

これまでの提携実績例）Yahoo!ニュース、SmartNews、スポーツブル、NTTドコモⅾメニュー、ほか

【会社・団体概要】

◆滋賀ジュニアラクロスクラブ ビータンツ

社名：一般社団法人BeeTanz

所在地：滋賀県草津市追分南１丁目1-14-301

設立日：2021年2月1日

代表者：代表理事 森 宜裕

公式Instagram：https://www.instagram.com/beetanz_lacrosse/

※本クラウドファンディングのお問い合わせ先： info@beetanz.jp

◆スポチュニティ株式会社

所在地：東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2階

設立：2016年3月

ホームページ：https://www.spportunity.com/

公式Facebook：https://www.facebook.com/spportunity/

公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/Spportunity_JP

公式Instagram：https://www.instagram.com/spportunity/

公式Youtube：https://www.youtube.com/@SpportunityOfficial

概要：「Sports×Opportunity」を理念に、「若者がチャレンジできる機会を与える」「若者に夢を与えるスポーツ団体を応援する」「スポーツで地方を元気にする」ことを通して平等な機会・夢を育む環境づくりを目指す、スポーツに特化したクラウドファンディングを提供するベンチャー企業。創業メンバーはグロービス経営大学院で学んだ同級生で、メンバーの大半がMBA生という変わった組織です。