6～7月限定【初夏を愉しむ鮎会席】地酒３種飲み比べ ～ 芭蕉が愛した山中温泉×湯めぐり街あるき帖×山中節の夕べ etc.

旬の味覚とそぞろ歩きで、夏の訪れを愉しむ

株式会社H.P.D.コーポレーション吉祥やまなか「夏涼 鮎会席」イメージ

北陸随一の渓谷美と謳われる鶴仙渓（かくせんけい）沿いの加賀コンシャスな湯宿「吉祥やまなか(https://kissho-yamanaka.com/)」（石川県加賀市 総支配人：村井博）は、2026年6月15日～7月31日の期間、旬の味覚と温泉街散策で夏の訪れを愉しむ宿泊プランをご用意いたします。

鮎香る夏会席 × 地酒3種飲み比べ

石川県加賀市・鶴仙渓「川床」イメージ

夕食は、加賀料理「べにはな」で郷土料理の合鴨の治部煮、日本海の幸、黒毛和牛などを揃えた鮎会席。旬の鮎は、香ばしい風味で味わう塩焼き、珍味“鮎うるか”、一夜干しの炊き込み釜飯でご提供します。季節の美味と地酒3種のマリアージュをご堪能ください。

「湯めぐり街あるき帖」で山中温泉をもっと楽しく♪

加賀料理「べにはな」イメージ

プラン特典として、鶴仙渓の川床スイーツほか、山中温泉グルメやアイス、総湯が楽しめる「湯めぐり街あるき帖」をプレゼント。

加賀湯めぐり街あるき帖 :https://kagari-kisshotei.com/files/images/pdf/kagayumeguri.pdf「湯めぐり街あるき帖」で食べ歩き♪

約400種から選べる色浴衣、加賀パンケーキのアフタヌーンティー、貸切風呂、お休み前の加賀プリン、伝統芸能「山中節の夕べ」ほか、和と洋を融合した無料のおもてなしがご滞在を彩ります。

この時季ならではのご馳走と、爽やかな新緑を味わう初夏の旅はいかがですか。

■【鮎会席】鮎を味わう会席と地酒3種飲み比べ・夏を感じる鶴仙渓「川床」で納涼体験

「吉祥やまなか」加賀パンケーキのアフタヌーンティーイメージ石川県加賀市「吉祥やまなか」石川県加賀市「吉祥やまなか」石川県加賀市「吉祥やまなか」

【期 間】2026年6月15日～7月31日

【料 金】御一泊 夕・朝食付き お一人さま

27,500円～（2名1室）、25,500円～（3名1室）、24,500円～（4名1室）

＊渓流を望む和室、税・サービス料込、入湯税150円別、子供料金あり、曜日・客室タイプによりUP料金あり

【夕 食】べにはな「夏涼 鮎会席」

食前酒 天狗舞梅酒

八 寸 鮑の水貝 黒毛和牛もも肉ロースト 焼き茄子胡麻クリーム

そらまめ豆腐鮎うるか 鱚の礒干

造 里 日本海の幸盛り合わせ 塩屋沖赤烏賊 間八炙り 甘海老

郷土料理 合鴨の治部煮

焼 物 鮎竹筒焼 蓼酢 酢橘 花蓮根

揚 物 はたはた唐揚げ 甘長唐辛子 檸檬 煎り出汁

酢の物 能登産もずくと落とし鱧

食 事 鮎一夜干しの炊き込み釜飯 赤出汁 香の物

デザート 西瓜と巨峰のアイス

＊メニュー例、内容が変更になる場合あり

【朝 食】べにはな「加賀朝食」

加賀料理「べにはな」 :https://kissho-yamanaka.com/restaurant/benihana/吉祥やまなか「加賀朝食」イメージ

【特 典】

◎山中温泉を食べ歩き「湯めぐり街あるき帖」進呈（1人1冊/3200円相当）

川床スイーツのほか、山中温泉グルメやアイス、総湯が楽しめます

◎べに蔵 地酒3種飲み比べ（夕食時）

プラン特典「地酒3種飲み比べ」イメージ

■NEW！最大3,200円分「加賀 湯めぐり街あるき帖」が2,200円

（宿泊予約時の事前予約で2,000円）

◎ 山中温泉グルメチケット×2枚

・コロッケ（肉のいづみや）

・菊の湯アイス（山中座）

・娘娘饅頭（石川屋）

・大吟醸アイス（お酒倶楽部くぼで）

・地酒呑み比べ（辻酒販）

・川床スイーツ（鶴仙渓・川床）

◎ 総湯「菊の湯」入浴券×1枚 ＊湯巡り籠（バスタオル他をご用意）

◎「ご当地アイス」チケット×1枚

・最中アイス（山海堂）

・牧場の恵みジェラート（Amu Shop＆Cafe）

・温泉玉子ソフト（小出仙）

・抹茶アフォガード（芭蕉の館）

・GATO chocolat（GATO MIKIO／1）

・野菜ソムリエのシャーベット（加賀野菜なかまさ）

◎ 加賀温泉駅グルメ500円割引券×1枚

・Cafe＆Bar「高乃蔵」

・Cafe「よつばハウス」

・クラフトビール「オリエンタルブルーイング」

【その他】加賀アフタヌーンパンケーキ、加賀プリン、珈琲サービス、山中節の夕べ、貸切風呂ほか 無料のおもてなし

■ 新おもてなし2026年4月スタート！（無料 ※一部有料/要予約）心と体を整える【マインドフルネス・リトリート】

・天空のヨガ（土・日・月曜 7:00～7:40）※先着10名

・星空観察（不定期開催 21:30～22:30）

・吉祥スパ「陶板浴」（9:00～14:00）

・伝統工芸みずひき体験（水・金・日曜 16:00～約30分）※先着5名

・加賀染め浴衣そぞろ歩き（金・土・日曜 14:00～18:00）3,000円

※画像はイメージです。特記がない場合は、税・サービス料込み料金です

■「吉祥やまなか」のおもてなし（無料）

詳細を見る :https://kissho-yamanaka.com/images/pdf/kisshomindfulnessretreat.pdf天空のヨガイメージ伝統工芸みずひき体験イメージ

・加賀パンケーキのアフタヌーンティー（14:30～16:00）

・九谷焼で愉しむドリンクサービス（24時間）

・貸切風呂1回50分（6:00～9:50／12:00～23:50）檜・岩・石造り

・夕方のハッピーアワー（16:00～18:00）クリアアサヒorカクテル

・伝統芸能「山中節の夕べ」毎晩開催（20:45～約15分）

・お休み前のスイーツ「加賀プリン」（20:00～22:00）

・朝の湯上りに郷土料理「べろべろ」（7:00～10:00）

・約400種から選べる男女色浴衣＆帯、羽織、湯かご他

・浴衣とナイトパジャマ

・客室にアロマオイル＆アロマポット

・「ゆげ街道」沿いのグループ旅館「かがり吉祥亭」への湯巡り

・結婚記念や誕生日、ご長寿祝いなど、嬉しい無料のおもてなし

■加賀温泉郷「山中温泉」

「吉祥やまなか」おもてなし :https://kissho-yamanaka.com/clubkissho/毎晩開催♪ 伝統芸能「山中節の夕べ」石川県加賀市・総湯「菊の湯」

加賀四湯のひとつ。俳聖・松尾芭蕉が、草津・有馬とともに扶桑（ふそう）三名湯と称した開湯1300年の山中温泉。1.3kmの「鶴仙渓」遊歩道、江戸時代から続く総檜造りの「こおろぎ橋」、川床（4～11月）も風情たっぷりです。

総ひのき造り「こおろぎ橋」

山中漆器や九谷焼などの伝統文化が息づき、四季を通して公共温泉「総湯」を中心に街歩きが楽しめます。

■吉祥やまなか(https://kissho-yamanaka.com/)

石川県加賀市「吉祥やまなか」

名勝・鶴仙渓（かくせんけい）沿いの加賀コンシャスな湯宿。新緑、深緑、紅葉、雪景色をお愉しみいただけます。「ミシュランガイド北陸版」では三つ星を獲得。館内には山中塗、九谷焼、加賀水引などの伝統工芸品を配し、加賀の上質な文化が感じられる設えです。

石川県加賀市「吉祥やまなか」

まろやかな湯はph値が高く、温泉大浴場や露天風呂、足湯、貸切風呂、グループ旅館「かがり吉祥亭」への湯巡りで楽しめます。

グループ旅館「かがり吉祥亭」石川県加賀市

のどぐろ、甘海老、ズワイガニなど海の幸、能登牛、加賀野菜は、加賀会席と本格的な鉄板焼レストランでご賞味いただけます。日本三大民謡に数えられる伝統芸能「山中節の夕べ」公演、北陸最大級の「吉祥スパ(https://kissho-yamanaka.com/spa/)」では金箔（新陳代謝）、銀箔（抗菌）を使うご当地トリートメントが優雅な旅の癒しを演出します。

石川県加賀市「吉祥スパ」イメージ

＊無料の定時送迎バスで、JR加賀温泉駅より車で25分、小松空港より40分

「吉祥やまなか」アクセス :https://kissho-yamanaka.com/access/

※画像はイメージです

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=q-fwmET5lBc ]

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