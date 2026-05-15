【I Z A】「ゆりあの部屋」× I Z A のポップアップイベント大阪で初開催

株式会社グルッポタナカ

株式会社 I Z A（代表取締役：田中タキ）が運営する世界の最新ファッションを取り扱うセレクトショップ I Z Aは、5月23日(土)～25日(月)の3日間、DJ・きものスタイリストとして活躍す るマドモアゼル・ユリアとのコラボレーションイベント「ゆりあの部屋 × I Z A」を、I Z A Osakaにて開催いたします。同イベントは、昨年東京で大盛況を呼び、大阪では初開催となります。

マドモアゼル・ユリアが自身のライフスタイルやきものを楽しむヒントを発信するYouTubeチャンネル「ゆりあの部屋」。今回のコラボレーションイベントでは、彼女が古今問わずに厳選したきものと、I Z Aがヨーロッパを中心にセレクトする最新ファッションアイテムを一緒にお楽しみいただける内容となっています。

東京・⻘山にサロンを構えるアンティーク&リユースきものサロン「壱の蔵」の着物や浴衣、帯、帯留めをはじめ、ユリアのきものプライベートコレクションなど、特別なアイテムを用意。また、京都・岩倉「履物 関づか」によるお誂え会、マドモアゼル・ユリアが、お客さまのお好みや着用シーンに合わせてきものや帯、小物をご提案するお見立て会も開催（いずれも予約制）。ユリアの著書『きもののとりこ』、『大人の半幅帯結びコーディネートブック』（いずれも世界文化社）のサイン本も数量限定で販売いたします。

店頭ディスプレーでは、I Z Aが取り扱う「ヌメロ ヴェントゥーノ（N21）」「ニナ リッチ（NINA RICCI）」「パトゥ（Patou）」「クロエ（Chloé）」「ロエベ（LOEWE）」「ヴァレンティノ（Valentino）」「メゾン マルジェラ（Maison Margiela）」といったヨーロッパ発ブランドのアイテムと、きもののミックススタイリングをご紹介します。

この特別な機会に、きものとモードの共演をぜひご堪能ください。みなさまのご来店を心よりお待ちしております。

I Z A 田中 タキよりメッセージ

「ヨーロッパのラグジュアリーファッションに触れる私は、その美しさに魅了されながら仕事を続けています。同時に、歳を重ねるごとに日本の文化や伝統を体現できるきものにも憧れを抱くようになりました。

それは季節をデザインで表現したり、自分らしいスタイルで着こなすことは、洋服も和服も本質的に変わらないからだと思います。「世界のモードと日本のきものをコラボレーションさせたい」というアイディアは、このような自分自身の感覚から自然に生まれてきたのかもしれません。

仕事を通じてマドモアゼル・ユリアさんと出会い、交流を深める中で、彼女がきものに深い造詣と愛情を持ち、さまざまな活動をされていることを知りました。このコラボレーションを実現するならユリアしかいない、とお誘いし、昨年、私たちの和洋折衷ストーリーの幕が開きました。

第2回目は私のホームグラウンドであるI Z A本店で開催します。馴染み深い大阪のみなさまにもこの特別な世界観をお楽しみいただければ幸いです。」

マドモアゼル・ユリアよりメッセージ

「ファッションを愛する皆さんのワードローブに、きものが入った世界を見てみたい！そんな気持ちから去年東京で開催したI Z Aとのコラボが、今年は大阪で開催となります！

私は普段 DJ やファッションにまつわる活動をしていますが、きもののスタイリングや着付け教室など、きものにまつわるお仕事もしています。きものを纏うとその柄や文様の持つ意味や日々移り変わる季節との関係から、今まで気づかなかったことや、忘れていたことを教えられ、日々ワクワクすることが増えていきました。

お洋服が大好きな私のワードローブのチョイスに“きもの”が入ってから、ファッションとしてのスタイリングの幅だけでなく、いままでの生活に新たな視点が加わり、世界がもっと鮮やかに豊かに広がりました。きものは私をエンパワーメントし、本当の自分に出会わせてくれた衣服だと思っています。そんなワクワクをファッションを愛する皆さんと共有できる機会になると嬉しいです。

23日に行うスペシャルトークでは、プライベートでタキさんと話していた時に盛り上がった洋服と着物のカラーコーディネート術についてお話しします。みなさまにお会いできることを楽しみにいたしております。」

■ブランドラインアップ

ゆりあの部屋

・壱の蔵

・履物 関づか

・マドモアゼル・ユリアのきものプライベートコレクション

I Z A

・N21

・PATOU

・NINA RICCI

・CHLOE

・LOEWE

・MAISON MARGIELA

・MM６. MAISON MARGIELA

・SELF-PORTRAIT

・SETCHU

・VALENTINO

・VALENTINO GARAVANI

・LIVIANA CONTI

・ZIMMERMANN

■ゆりあの部屋 x I Z A

会期： 5月23日(土)～25日(月)

場所： I Z A Osaka

住所：大阪府大阪市西区新町1-3-19

SHOPPING PARTY

日時：5月23日(土) 15:00 - 20:00

SPECIAL TALK

日時：5月23日(土) 16:00 -

「ファッション × きもの カラーコーディネート」

登壇者：マドモアゼル・ユリア、田中タキ

5月24日(日) 15:00 - 20:00

5月25日(月) 13:00 - 18:00

※店舗の営業時間は11:00～20:00 となります

■マドモアゼル・ユリアによるきものお見立て会

事前予約制・先着順お一人様約30分

5月24日(日) 15:00 - 20:00

5月25日(月) 13:00 - 18:00

■履物 関づか お誂え会

事前予約制・先着順お一人様約30分

5月23日(土) 15:00 - 20:00

5月24日(日) 15:00 - 20:00

5月25日(月) 13:00 - 18:00

壱の蔵

弓岡勝美によるアンティークきものサロン。人間国宝、重要無形文化財、日本工芸会、国画会会員の作品など希少な作品から、龍村平蔵製の華やかな帯、大彦や大羊居など個性あふれる品物、千總謹製のきものなどオーソドックスな逸品まで幅広い品揃え。

https://ichi-nokura.info/

履物 関づか

京都・祇園町の誂え草履の老舗で十数年の修行を重ねた職人・関塚真司によるブランド。分業の世界であった「履物」を、関塚自身の目で見て素材や技を吟味し、履いている時も、脱いでいる時も心が満たされる一足を追求。お客さまの好みを受けて、草履の色や大きさ、組み合わせを提案。ひとりひとりの足を計測してオーダーメイドで制作する。

https://hakimonosekizuka.com/

マドモアゼル・ユリア

DJ 、きものスタイリスト。10 代からDJ 兼シンガーとして活動を始め、オリジナルアルバムやMIXアルバムをリリース。DJ として活躍しながら、きもののスタイリングや、着付け教室、コラム執筆、モデル等の活動も行い、英国ヴィクトリア＆アルバート博物館で開催されたきものの展覧会“Kimono Kyoto to Catwalk” のキャンペーンヴィジュアルのスタイリングを担当。YouTubeチャンネル「ゆりあの部屋」は毎週配信。

マドモアゼル・ユリア公式ウェブサイト https://yulia.tokyo/

インスタグラム https://www.instagram.com/mademoiselle_yulia/

YouTubeチャンネル「ゆりあの部屋」https://www.youtube.com/@melleyulia

■ I Z Aについて

東京と大阪に路面店を構えるラグジュアリーセレクトショップ。パリ、ミラノ、NYなど旬のコレクションブランドを扱い2007年より、人々の幸せを応援するファッションチャリティイベント「I Z A PINK CHRISTMAS(R)」を主催。

I Z A Osaka

Address：大阪市西区新町1-3-19

TEL：06-6533-7877

Open：11:00～20:00（不定休）

I Z A Tokyo

Address：東京都港区南青山5-8-3

TEL：03-3486-0013

Open：11:00～20:00（不定休）

SHOP I Z A https://shopiza.com/

@iza_official

@tanakataki

問い合わせ先 ：I Z A カスタマーサービス

0120-135-015