5月26日 相模女子大学オリジナル梅酒『翠想（すいそう）』梅の実の収穫実施 12年目の梅酒づくり始動 今年度は相模大野キャンパス開学80周年記念ラベルを制作予定

5月26日 相模女子大学オリジナル梅酒『翠想（すいそう）』梅の実の収穫実施 12年目の梅酒づくり始動 今年度は相模大野キャンパス開学80周年記念ラベルを制作予定