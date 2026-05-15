日本ダービーを、とことん楽しむ28ページ！　競馬エイト特別版「日本ダービープレビュー」5月19日発売

株式会社産業経済新聞社

競馬エイト（サンケイスポーツ発行）は、5月31日（日）に東京競馬場で行われる競馬の祭典「第93回日本ダービー」を徹底特集した特別版『日本ダービープレビュー』を19日（火）に発売します。コンセプトは「日本ダービーをとことん楽しむ28ページ！」。

競馬エイトTM（トラックマン）による「TM展望座談会」をはじめ、「馬番別データ分析」「デビュー戦からのレース後コメント」「TMによる主要レース短評」など読み応え満点の内容です。さらに、「TMの東京競馬場お薦めグルメ」や、「好きなTMのダービー当日版の本命馬の単勝馬券」が当たるプレゼント企画など、本紙ならではの注目コンテンツも目白押し！ 過去10年の日本ダービーの名勝負を馬柱とともに振り返る企画もあります。競馬エイトの『日本ダービープレビュー』で競馬の祭典を楽しみましょう！

【体裁】上質紙を使ったタブロイド判、オールカラー、28ページ

【定価】700円（税込）

【販売場所】東京、神奈川、千葉、埼玉、新潟、福島、宮城、北海道、大阪の主要コンビニエンスストア、駅売店（一部店舗）、産経新聞販売店、サンスポe-shop、Amazon ほか

【インターネット販売】サンスポe-shop : https://www.sanspo-eshop.com/

【お問い合わせ】サンケイスポーツ販売担当 電話 : 03・3275・8845（平日10時～17時）