AVナビゲーションシステム“彩速ナビ”「MDV-L613W」「MDV-L613」を発売

株式会社JVCケンウッド

株式会社JVCケンウッドは、KENWOODブランドより、AVナビゲーションシステム“彩速ナビ”「TYPE L」シリーズの2026年モデルとして、「MDV-L613W」（7V型 200mmワイドモデル）と「MDV-L613」（7V型 180mmモデル）の計2モデルを5月下旬より発売します。

今回発売する2モデルは、新たに地図表現とルート案内精度に定評のあるゼンリン製の地図データを採用。施設の駐車場や出入口などを指定して、ピンポイントで目的地を設定できます。また、ドライバーの目線に近いリアルな3D交差点や、方面看板、走行レーンの色分けなども忠実に再現し、リアリティある地図表現で快適に目的地まで案内します。さらに、地上デジタル放送やスマートフォン動画の再生に加えて、DVD再生、CD録音機能にも対応し、多彩なコンテンツが楽しめます。上位シリーズの基本性能を標準装備し、地図表現とエンターテインメント性能を向上させた、“彩速ナビ”のスタンダードモデルとして市場投入します。

当社は今後も、長年培った映像・音響技術や車載技術を強みに、鮮やかで視認性に優れた高画質映像と臨場感あふれる高音質サウンドを実現するカーナビゲーションやディスプレイオーディオ、ドライブレコーダーなどを展開することで、ドライバーに感動と安心を提供します。

＜主な特長＞

1．＜NEW＞新たにゼンリン製の地図データを採用し、地図表現とルート案内精度を向上

・全国の施設や住所の到着地点を約4,360万件収録しており、駐車場や出入口などを指定して、ピンポイントで目的地を設定できます。複数の候補がある場合は地図上にピンで表示し、確認しながら選択できます。目的に応じて最適な到着地点を選択でき、快適なルート案内を実現します。

・ドライバーの目線に近いリアルな3D交差点を約6,500カ所、走行レーンの色分けも忠実に再現したハイウェイエントランスを約890カ所、ジャンクションガイドを約5,800カ所、方面看板を約32,200カ所収録し、リアリティある地図表現で快適に目的地まで案内します。

2．＜NEW＞地図デザインを一新、地図色は3種類から選択可能

配色やコントラストを一新し、視認性を向上させた地図デザインを採用。「スマート」「ダイナミック」「ダーク」の3種類から選択できます。

3．地上デジタル放送やスマートフォン動画の再生に加えて、DVD再生、CD録音機能にも対応

・＜NEW＞お気に入りのDVDやCDの再生はもちろん、CDからSDカードへの4倍速スピード録音に対応

・広いエリアでクリアな地上デジタル放送が楽しめる、“広感度地デジチューナー”を搭載

・HDMI入力端子の装備により、スマートフォンを接続し、さまざまな映像をナビの大画面で楽しめる

・Bluetooth(R)レシーバーの内蔵により、ワイヤレスでスマートフォンなどの音楽再生が可能

・USBデバイス※やSDカード内の音楽/動画を手軽に車内で再生可能

・AM番組をFM放送で聴ける「ワイドFM」に対応

※：USBデバイスの接続には「KNA-24USB」（別売）が必要です。

4．高画質と高速レスポンスを実現する彩速テクノロジー

・鮮やかな色彩表現を実現したWVGA液晶モニターを搭載

・当社独自の高速描画技術「ジェットレスポンスエンジンIII」の搭載により、高速レスポンスを実現

・膨大な情報量を格納しながら、高速レスポンスを実現するデータ圧縮技術「S3フォーマット」を採用

5．ハイレゾ音源に対応、臨場感あふれるハイレゾサウンドが楽しめる

・192kHz/24bit「FLAC」「WAV」のハイレゾ音源フォーマットに対応

・ハイレゾ音源の再生に対応する当社独自の高音質化技術「K2 TECHNOLOGY」を搭載

・最適なリスニング環境や好みのサウンドを手軽に楽しめる各種サウンド調整機能

＜「MDV-L613W」（7V型 200mmワイドモデル）の主な特長＞

・200mmコンソールに対応。画面右側に各種操作キーを備え、シンプルさと使いやすさを両立

・トヨタ車用ワイヤリングキット「KNA-25WT」（別売）により、シンプルなカプラー装着でトヨタ車に取り付け可能

＜その他の特長＞

1) スマートフォン対応

・＜NEW＞目的地転送やルート検索、ブックマーク登録が可能なスマートフォン用アプリ「ゼンリンナビコネクト for KENWOOD」に対応

・＜NEW＞駐車場満空情報や天気予報情報サービスを無料で受信できるスマートフォン用アプリ「KENWOOD Drive Info.2」に対応

・ドライブの幅を広げるスマートフォン用アプリ「NaviCon」に対応

2) 操作体系

・はじめての方でも直感的に操作できる「カスタムシンプルGUI」を採用

・地図表示中に、動画の再生や操作が可能なAV/ナビ2画面表示に対応

・日常よく使う設定やメニューを登録して呼び出せるカスタムメニュー機能を搭載

・「ハイ彩速」と声をかけてナビを操作できる「音声操作」機能を搭載

・マルチランゲージ（多言語）に対応、日本語・英語・韓国語・中国語（繁体）の4カ国の言語に切り替え可能

・地図やAVソースの切り替え、ボリューム調整などが分かりやすく直感的に操作できるフラットな静電タッチキーを搭載

3) ナビゲーション機能・運転サポート

・GPSに加えて準天頂衛星「みちびき」や「Galileo」、「BeiDou」に対応

・渋滞情報や気象・災害情報などを受信可能なFM多重放送「VICS WIDE」に対応

・時速30キロの速度規制エリアを表示できる「ゾーン30エリア表示」

・高速道路を走行中に逆走状態を検知すると、画面表示と音声で危険運転を注意喚起する「逆走警告案内」

・全国の主要充電スポットを表示する「EV充電スポット表示」

4) スマート連携機能（別売オプション）

・当社製前後撮影対応2カメラドライブレコーダー「DRV-MN970」と連携が可能、ナビ画面による再生・操作に対応

・後方を確認できる当社製リアビューカメラ「CMOS-320/230」との接続に対応

・ハイレゾ音源対応スピーカー「KFC-XS175S/XS165S」と組み合わせることで、ハイレゾ音源ならではの臨場感を再現

・当社製ナビ連動型高度化光ビーコン対応ETC2.0車載器「ETC-N7000」、およびETC2.0車載器「ETC-N3000」に対応

5) その他

・3A急速充電対応のUSBケーブル「KNA-24USB」（別売）で、タブレットの充電も可能

・地図更新が1年間無料となる優待券を同梱し、期間中は無料で地図更新が可能

【対応 iPhone について】

本機でコントロールできるiPhoneは、以下の通りです。

iPhone16e、iPhone 16 Pro Max、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Plus、iPhone 16、iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone SE (3rd generation)、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、 iPhone 12 mini、iPhone SE (2nd generation)、 iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR

【iPhone接続ケーブルについて】

本機にiPhoneをUSB接続するときは、USB接続ケーブル「KNA-24USB」（別売）が必要です。

＜商標について＞

●「Hi-Res AUDIO」ロゴは登録商標です。●Apple、Apple CarPlay、iPhone、iPod、Siri、Lightningは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。●iOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。●「Microsoft」、「Windows」、「Windows Media TM」は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国や地域における商標または登録商標です。●HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。●「SDメモリーカード」「SDHCメモリーカード」「SDXCメモリーカード」「miniSD(TM)」「microSD(TM)」「microSDHC(TM)」「microSDXC(TM)」ロゴはSD-3C LLCの商標です。●Bluetooth(R)のワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。株式会社JVCケンウッドは使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。●“ゼンリン”および“ZENRIN”は（株）ゼンリンの登録商標です。●彩速ナビゲーション、S3フォーマット、K2テクノロジー、広感度地デジチューナー、KENWOOD Drive Info.は、株式会社JVCケンウッドの登録商標です。●「ETC」「ETC2.0」は、一般財団法人ITSサービス高度化機構の登録商標です。●ITSスポットは、国土交通省の登録商標です。●VICS WIDEは、一般財団法人道路交通情報通信システムセンターの商標です。●みちびきは、準天頂衛星システムサービス株式会社の登録商標です。●「Ubiquitous QuickBoot(TM)」は、株式会社ユビキタスAIの商標です。Copyright(C) 2026 Ubiquitous AI Corporation. All rights reserved. ●compact Wnn(C) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2012-2017 All Rights Reserved. ●「Ruby Talk」は株式会社日立ソリューションズ・テクノロジーの登録商標です。●「マップコード」および「MAPCODE」は(株) デンソーの登録商標です。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。●NaviConは、株式会社ミックウェアの登録商標です。●USB Type-C(TM)は USB Implementers Forum, Inc.の商標または登録商標です。●その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

＜「MDV-L613W」＞＜「MDV-L613」＞

本資料の内容は発表時のものです。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。

www.jvckenwood.com

当社リリースURL： https://www.kenwood.com/jp/press/2026/0515-01/