パナソニックグループの製品がiFデザインアワード 2026を受賞 うち1件、メンズシェーバー「ES-AM20」がゴールドに選出

パナソニックグループ

パナソニックグループは、インターナショナルフォーラムデザイン（ドイツ・ハノーバー）が主催する「iFデザインアワード 2026」において、グループ各社の製品およびUI（ユーザーインターフェース／操作画面のデザイン）デザインが計19件受賞しました。このうち、メンズシェーバー「ES-AM20」（日本国内未発売）が最高位となる「iFゴールドアワード 2026」に選ばれました。

パナソニックグループの受賞は以下の通りです。

【iF GOLD AWARD 2026】

Panasonic Wanbao Appliance Beauty and Living (Guangzhou) Co., Ltd

・メンズシェーバー ES-AM20（日本国内未発売）

【iF DESIGN AWARD 2026】

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

・Smart Archi フットライト ブロードウォッシャー

YYY86512 LE1（白色）、YYY86514 LE1（電球色）

https://www2.panasonic.biz/jp/lighting/outdoor/foot_light/embed/broad-washer/wide/

パナソニック HVAC & CC株式会社

・空気清浄機 F-PX70C

https://panasonic.jp/airrich/products/F-PX70C.html

パナソニック株式会社

・コーヒーメーカー NC-A58

https://panasonic.jp/coffee/products/NC-A58.html

・プロ用 T字トリマー ER-XT70

https://news.panasonic.com/jp/press/jn250714-1

・高周波治療器 コリコランループ EW-RA520

https://panasonic.jp/treatment/products/EW-RA520.html

・ドルツプレミアム W音波振動ハブラシ スマート EW-DT88

https://panasonic.jp/teeth/products/EW-DT88.html

・テレビ プライマリーRGBタンデム搭載 4K有機ELビエラ Z95B

https://panasonic.jp/viera/Z95B.html

・デジタル一眼カメラ用交換レンズ S-R100500

https://panasonic.jp/dc/products/S-R100500.html

・テクニクス ワイヤレスステレオインサイドホン EAH-AZ100

https://jp.technics.com/products/tws/az100/

・テクニクス ダイレクトドライブターンテーブルシステム SL-50C

https://jp.technics.com/products/50c/

パナソニック エコシステムズ広東有限会社

・Six-Dimension Climate Station UIデザイン（日本国内未発売）

パナソニックAPチャイナ有限会社

・ビルトイン アルカリイオン浄水器UIデザイン（日本国内未発売）

パナソニックAP洗濯機杭州有限会社

・洗濯乾燥機 ALPHA NA-G5（日本国内未発売）

https://wm.panasonic.cn/productsinfo/index/571.html ※現地言語のみ

パナソニックAP炊飯機器杭州有限会社

・卓上IHクッキングヒーター NF-TC21（日本国内未発売）

パナソニック・万宝APビューティ・リビング広州有限会社

・メンズシェーバー ES-TM20（日本国内未発売）

・ヘアードライヤー EH-NF7（日本国内未発売）

・電動歯ブラシ EW-DC50（日本国内未発売）

https://consumer.panasonic.cn/product/beauty-health/tooth-brush/electric-toothbrush/ew-dc50.html ※現地言語のみ

パナソニック台湾株式会社

・AIスマートコントロール洗濯乾燥機（日本国内未発売）

https://www.panasonic.com/tw/consumer/washing-machine/washing-and-drying-all-in-one/na-v1715sp.html ※現地言語のみ

■iFデザインアワード（iF DESIGN AWARD）について

iFデザインアワードは1954年に初めて開催された国際的なデザイン賞の一つです。ドイツ・ハノーバーに本拠地をおくインターナショナルフォーラムデザインが主催し、70年以上にわたり国際的に権威のあるデザインアワードとして、またiFロゴは優れたデザインの証として広く認知されています。今回は68か国から寄せられた1万件以上の応募に対し、129名の国際的なデザインおよびサステナビリティの専門家による審査が行われました。

＜関連情報＞

・Panasonic Design

https://panasonic.co.jp/design/