『キングダム 乱 -天下統一への道-』SR・UR英紀が登場！『山岳占めるは燕の将』イベント開催中！

株式会社でらゲー

株式会社でらゲー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：鄭允哲）は、スマートフォン向けゲーム『キングダム 乱 -天下統一への道-』（以下、『キンラン』）において、2026年5月13日(水) 18:00 より新たな武将『英紀』が登場し、『山岳占めるは燕の将』が開催中であることをお知らせいたします。

■新武将『英紀』が登場！

・SR英紀の特徴

王翦軍第一将・亜光直下の武将である英紀は、王翦軍部隊を強化する強力な副将スキルを持つ武将です。

また、武技『屍上の忘我夢中』は、敵味方を問わず撤退した武将部隊数に応じて効果量が増加するため、乱戦において真価を発揮します。

・UR英紀の特徴

亜光軍の将校として玉鳳隊の窮地に駆けつけた英紀は、URに覚醒することで、同盟争覇戦において歩兵を強化する全軍強化スキルを新たに習得します。

さらに技極へ強化することで武技や副将スキルが一層強化され、味方王翦軍部隊を強化する効果などが追加されるため、王翦軍武将を中心とした編成の副将として、活躍が期待できます。

その1【新城主応援キャンペーンログインボーナス開催！】

《開催期間》

5月13日(水) 18:00 ～ 6月3日(水) 14:00

《概要》

『媧燐の武運』や『宝玉ガチャチケット』などの豪華報酬が獲得できます！

その2【新城主応援積み荷パック販売！】

《開催期間》

5月13日(水) 18:00 ～ 5月20日(水) 18:00

《概要》

『新城主応援ガチャチケ』などがお得に獲得できる『新城主応援ガチャチケットパック』が登場！

なお、積み荷によって販売期間は異なります。

その3【新城主応援！武将ガチャ開催！】

《開催期間》

5月13日(水) 18:00 ～ 6月17日(水) 14:00

《概要》

人気武将が獲得できる5つの新城主応援！武将ガチャを開催！

毎回SR以上の武将排出確定！

奇数のセット数ではUR武将が確定で排出する1セット6回のガチャです！

その4【新城主応援！武運ガチャ・アイテムガチャ開催！】

《開催期間》

5月13日(水) 18:00 ～ 6月17日(水) 14:00

《概要》

無料で1日1回引ける2つの新城主応援！ガチャを開催！

『新城主応援！武運100連ガチャ』は1日1セット無料で利用できる1セット100回のガチャで、武運のみが排出されます！

『新城主応援！アイテム10連ガチャ』は1日1セット無料で利用できる1セット10回のガチャで、アイテムのみが排出されます！

その5【新城主応援毐国★6ピックアップガチャ開催！】

《開催期間》

5月13日(水) 18:00 ～ 5月27日(水) 14:00

《概要》

排出率はとても低い代わりに、排出される武将はすべてUR★6で獲得できます！

その6【新城主応援SRピックアップガチャ開催！】

《開催期間》

5月13日(水) 18:00 ～ 5月20日(水) 14:00

《概要》

SR★4武将排出確率が通常時と比べて6倍にUPします！

その7【新城主応援百連祭開催！】

《開催期間》

5月13日(水) 18:00 ～ 5月20日(水) 14:00

《概要》

武将排出確率が通常時と比べて2倍にUPします！

その8【新城主応援覚醒ガチャ開催！】

《開催期間》

5月13日(水) 18:00 ～ 5月27日(水) 14:00

《概要》

ガチャを20セット利用すると★3武将を選んで入手できる『★3武将選択宝箱【覚醒21】』が獲得できます！

その9【新城主応援燕＆韓国★5ランクアップガチャ開催！】

《開催期間》

5月15日(金) 18:00 ～ 5月27日(水) 14:00

《概要》

9セット目で『★4武将選択宝箱』が確定！

さらに、10セット目で『★5武将選択宝箱』で武将を選んで獲得できます！

その10【争覇戦★6追想ガチャ開催！】

《開催期間》

5月17日(日) 18:00 ～ 5月25日(月) 18:00

《概要》

獲得することで対象武将に争覇スキルが解放される『争覇スキル追加追想カード』が排出されます！

さらに、争覇戦★6追想ガチャで排出される『争覇スキル追加追想カード』はUR★6状態のため、解放される争覇スキルも獲得時点で最大強化された状態となります。

その11【周回や育成をサポートするキャンペーン開催！】

《開催期間》

5月13日(水) 18:00 ～ 6月17日(水) 14:00

《概要》

・天啓『伝説の食材』イベント

開催期間中の木・日曜日は1日3回、ギュポーが獲得できるチャンスが発生します！

・天啓『山の民』イベント

開催期間中の火・土曜日は1日3回、豪華アイテムが獲得できるチャンスが発生します！

・オート再戦回数+10キャンペーン

オート再戦を設定できる回数がすべてのお客様一律で+10回増加します。

・兵士負傷・離脱50%OFFキャンペーン

クエストクリア時の兵士の負傷数と戦線離脱数が、通常時と比べ50%低下します。

その12【週例宝玉購入キャンペーンのオート再戦数増加！】

《開催期間》

5月13日(水) 18:00 ～ 6月17日(水) 14:00

《概要》

宝玉を購入すると増加するオート再戦数が、期間限定で10回から20回に増加します！

その13【山岳占めるは燕の将イベント開催！】

《開催期間》

5月13日(水) 18:00 ～ 5月20日(水) 14:00

《概要》

イベントで『オルドの武運』、『ユキイの武運』などの報酬を獲得しよう！

■イベント『山岳占めるは燕の将』で『指定武将』を編成するとドロップ追加！

開催中のイベント『山岳占めるは燕の将』のイベントクエストに、『指定武将』を編成すると、交換用アイテムが追加でドロップ！報酬アイテムへの交換が容易になります！

『指定武将』を編成して豪華報酬アイテムを獲得しよう！

＜『キングダム 乱 -天下統一への道-』概要＞

ダウンロードはこちら⇒https://app.adjust.com/ao6zjkl

・公式サイトURL：https://www.kingdomran.jp/

・公式X(旧Twitter)：https://x.com/KingdomRan （@KingdomRan）

・公式LINE@：https://line.me/R/ti/p/%40dza5936p （キングダム 乱 -天下統一への道-）

(C)原泰久／集英社・キングダム製作委員会 (C)でらゲー

『キンラン』は人気アニメ「キングダム」の世界観を存分に体感できる、戦略バトルRPGです。

プレイヤーは、武（武将）と智（軍師）を用いて荒れ狂う古代中国を制し、天下統一を目指します。

敵の大舞台を切り開き、数十万の兵が激しく乱れる超大規模バトルをお楽しみいただけます。

＜会社概要＞

会社名：株式会社でらゲー

本社所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-6-3 渋谷363清水ビル 9F

代表者：代表取締役社長 鄭允哲

事業内容：スマートフォンゲームの企画・開発・運営