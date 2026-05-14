マンハッタン・アソシエイツ、ガートナー社のマジック・クアドラント WMS部門において18回連続でリーダーに選出

マンハッタン・アソシエイツ株式会社

AIをネイティブに組み込んだ、サプライチェーン・コマース系ソリューションのグローバルリーダーであるManhattan Associates Inc.（NASDAQ: MANH、以下マンハッタン・アソシエイツ）は、ガートナー社の「マジック・クアドラント WMS部門（Magic Quadrant(TM) for Warehouse Management Systems）」において、18回連続で「リーダー」に選出されたことを発表しました。

また、同時公開された「WMS重要機能評価レポート」では、複雑性により5段階に分けられた倉庫運用レベルにわたる極めて重要な11機能の評価において、マンハッタン・アソシエイツのManhattan Active(R) WMが、調査対象21社中、レベル3、レベル4、レベル5でトップの評価を受けました。

Manhattan Active(R) WM(https://www.manh.com/ja-jp/solutions/supply-chain-management-software/warehouse-management-system)は、業界初のクラウドネイティブなWMSであり、100%マイクロサービス・アーキテクチャで構築されています。これにより、継続的な機能アップデートと容易な拡張性を実現し、サプライチェーンのスピード、俊敏性、効率性を新たな次元へと進化させます。その優れたスケーラビリティに加え、標準搭載されたAIエージェントや、お客様が独自のニーズに合わせて構築可能な独自の AIエージェントが、中程度の複雑性を持つ倉庫から、世界規模かつ高度に自動化された物流センターまで、あらゆる規模の倉庫オペレーションを最適化します。

本ソリューションは、モノとデータの流れをシームレスに制御（オーケストレーション）するだけでなく、インテリジェントな自動化を通じて倉庫の効率性と精度を向上させます。リアルタイムな在庫の可視化、需要変化への柔軟な対応はもちろん、ゲーミフィケーションを活用した労務管理機能により、現場スタッフがより意欲的に働ける環境づくりも支援します。

マンハッタン・アソシエイツのプロダクトマネジメント担当シニアディレクター、アダム・クライン（Adam Kline）は次のように述べています。

「ガートナー社のマジック・クアドラント WMS部門において、18回連続でリーダーに選ばれたことを誇りに思います。サプライチェーン向けソリューションにAIエージェントを組み込むことで、お客様がこれまでにないレベルのインテリジェンスとレジリエンス、俊敏性をもって業務遂行できるようにしています。そうした取り組みを通じて当社は、これからの物流現場に求められる革新性と、将来を見据えた高いパフォーマンスを体現する存在であり続けるでしょう。」

2026年1月にリリースされた「Manhattan Active AIエージェント(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000060.000013403.html)」は、サプライチェーンおよび物流業務全般において、自律的に分析、意思決定、実行を行うよう設計されています。倉庫向けAIエージェントが、動的な作業割り当てや自動化機器、在庫を常時監視して問題を未然に防ぐと同時に、労務管理向けAIエージェントが、残作業やサービスレベルのコミットメント、変動する優先順位に基づき、部門を超えた最適な人員配置のガイダンスを提供します。

こうした機能を組み込んだManhattan Active WMは、豊富な実績を持つグローバルチームと強力なパートナーエコシステムにより、変化の激しいB2C、B2B市場で勝ち抜くための、まさにゲームチェンジャーとなるソリューションです。

また、Manhattan Active(R) Transportation Management (TM)(https://www.manh.com/ja-jp/solutions/supply-chain-management-software/transportation-management-system) とシームレスに連携し、サプライチェーンの運用管理を完全に一元化します。物流、労務、自動化機器、輸配送とヤード管理のすべてをManhattanのクラウドネイティブソリューションに集約することで、企業の在庫パフォーマンス、業務効率、そして事業変化に対応できる人員運用の柔軟性を、サプライチェーン全体にわたって最大限に高めるよう設計されています。

2026年版ガートナー社、マジック・クアドラント WMS 部門レポート（英語版）の全文は、こちら(https://www.manh.com/our-insights/resources/research-reports/gartner-magic-quadrant-warehouse-management-systems) からダウンロードいただけます。

ガートナー免責事項：

Gartner, Magic Quadrant for Warehouse Management Systems, Simon Tunstall, Rishabh Narang, Federica Stufano, 29 April 2026

Gartner, Critical Capabilities for Warehouse Management Systems, Simon Tunstall, Federica Stufano, 30 April 2026

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●マンハッタン・アソシエイツについて

マンハッタン・アソシエイツは、サプライチェーンとオムニチャネル分野のテクノロジーリーダー企業です。フロントエンドの販売プロセスとバックエンドのサプライチェーンの統合によって企業内外の情報を集約するとともに、先進のソフトウェア、プラットフォーム技術、および豊富な実績と経験が、お客様の成長と収益の確保を強力に支援します。そして、最先端のクラウドならびにオンプレミス環境をベースに開発されたソリューションを、店舗、流通ネットワーク、物流センターに提供することで、オムニチャネル市場におけるビジネスを成功へと導きます。

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