アニメ「天官賜福 貮」の新グッズが発売決定！2026年6月下旬より発売予定！

株式会社マリモクラフト

株式会社マリモクラフト（東京都江東区）は、2026年6月下旬よりアニメ「天官賜福 貮」の新作グッズ2アイテムを発売いたします。

商品には、メタリック素材にキャラクター名が樹脂盛りされぷっくりとした立体感のある『シークレットコレクションメタリック缶バッジ（全6種・ランダム商品）』とアニメの１シーンを切り取ったデザインの『ミニカードセット（全2種）』がラインナップ。

ぜひ、お近くの店舗や各オンラインショップにて、お気に入りのキャラクターをチェックしてください。

アイテムの紹介

お取扱店舗

※ランダム商品となります。

■アニメグッズ取扱店・ファンシーグッズショップ・ECサイト 他

2026年6月下旬以降販売予定

下記サイトでは予約受付中です。

■マリモクラフトオンラインショップ

■アニメイトオンラインショップ

※発売時期は予告なく変更となる可能性があります。

※予約販売は早期に締め切る可能性がございます。

※商品発送時期については各オンラインショップをご確認ください。

※商品がなくなり次第販売終了となります。

アニメ「天官賜福 貮」とは

アニメやドラマなどのメディアミックス展開で日本をはじめ世界各国で一大ムーブメントを巻き起こした小説「魔道祖師」の著者・墨香銅臭。

その代表作の一つ「天官賜福」は、2020年よりアニメ展開がスタート。日本でも2021年よりアニメ第1期、2023年よりアニメ第2期を放送すると大きな話題となり、全世界で人気の作品となっている。

アニメ「天官賜福 貮」 あらすじ

800年の物語が再び動き出す――

墨香銅臭（代表作「魔道祖師」）が描く、美しく壮大な中華ファンタジーのアニメ化第2シリーズ！

仙楽国の皇太子として生まれた謝憐は、人々を救うことを夢見て飛昇し神官となるも、

禁忌を犯して二度も天界から追放されてしまう。

そして800年。三度目の飛昇を果たした謝憐は人間界で“三郎”と名乗る少年と出会う。

博識で物怖じしない不思議な少年・三郎の正体は、鬼界の王と恐れられ天界と敵対する鬼、“花城”。

謝憐はその正体に気付くも、ともに過ごすうちに彼との絆を深めていくのだった…。

半月関での事件を解決し、三郎が謝憐のもとを去ってから暫く経ったある日。

帝君・君吾によって天界に召喚された謝憐は、ある神官が救援を求めているという情報を聞き、

死者の領域である鬼界に足を踏み入れる――

動画改編自晋江文学城作家墨香銅臭同名小説(C)天官賜福製作委員会

株式会社マリモクラフトについて

キャラクター雑貨の卸売、企画開発、製造、売場の運営管理等を主な事業内容としております。

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