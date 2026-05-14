Zenken × 松竹マルチプレックスシアターズ、劇場マネージャーの仕事をシネアドで紹介する取り組みを開始

Zenken株式会社

Zenken株式会社（以下 Zenken）と、株式会社松竹マルチプレックスシアターズ（以下 SMT）は、映画館のスクリーン広告（以下、シネアド）を活用し、劇場で働く人々の仕事を紹介することで、劇場の職業への関心を促すとともに企業価値の向上につなげる、「職業ブランディング」を共同で展開。2026年5月よりSMT劇場全国23箇所で上映を開始します。

（※全国のMOVIX、ピカデリー、東劇にて上映。上映期間は劇場によって異なります）

■背景・目的：職業価値の発信を通じ、企業価値の向上につなげる

映画館での体験は、スクリーンの映像だけでなく、場内の空気感やスタッフの対応によっても大きく左右されます。その体験を支える現場スタッフの専門性は、企業ブランドを構成する大切な要素の一つです。近年、こうした「職業そのものが持つ価値」を可視化し、社会へ発信していくことは、企業価値を中長期的に高めていくための重要なアプローチとなっています。

こうした背景のもと、SMTにおいて「映画館という場そのものを活かして、仕事の魅力を伝えられないか」という現場発のアイデアが生まれたことをきっかけに、職業ブランディングの一環として本取り組みが始動しました。

■プロジェクト概要：映画館×職業ブランディング

本取り組みでは、SMTが監修し、Zenkenが手がける職業ブランディングメディア『CineCari（シネキャリ）』をもとに、劇場で働くスタッフの仕事を映像化して紹介し、全国の映画館の幕間CMにて上映いたします。

映画に興味のある人、すなわちSMTの仕事に興味をもつ可能性のある方が実際に足を運ぶ映画館という環境は、仕事を紹介する場として適しています。そこでシネアドを活用し劇場マネージャーという職業を発信することで、従来の企業プロモーションとは異なるアプローチでの認知・興味喚起を図ります。

『CineCari（シネキャリ）』

https://www.cinecari.com/

Zenkenのヒューマンキャピタル事業本部が手掛ける職業ブランディングメディアの一つです。

■コメント

Zenken株式会社

プロジェクトチーム

これまでWebメディアを主として職業ブランディングを手がけてきた私たちにとって、映画館のスクリーンという場での発信は、生活者とリアルな空間で接点を持つ新たな一歩です。SMTとともに、職業の価値をより多くの方へ届ける取り組みの可能性を広げてまいります。

株式会社松竹マルチプレックスシアターズ

総務・人事部 柏木五朗

本取り組みは、映画館の現場から生まれた“映画館で仕事の魅力を伝えたい”というアイデアが形になったものです。来場者の皆さまに、普段は見えにくい劇場運営の裏側や仕事のやりがいを知っていただく機会になればと考えています。今後も映画館の新たな価値創出に取り組んでまいります。

※職業ブランディングメディアとは、求人媒体では伝えきれない「職業の本質的な魅力」ややりがいを発信し、求職者の共感を喚起するメディアです。

詳細はこちらのページをご覧ください。 https://www.pita-career.com/

【Zenken株式会社 会社概要】

会社名 ： Zenken株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 林 順之亮

本社所在地： 東京都港区麻布台 1-3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー22F

創業 ： 1975年（昭和50年）5月2日

設立 ： 1978年（昭和53年）7月14日

資本金 ： 439,530千円（2025年6月30日現在）

上場市場 ： 東京証券取引所グロース市場（証券コード：7371）

オフィシャルHP： https://www.zenken.co.jp/

【株式会社松竹マルチプレックスシアターズ 会社概要】

会社名 ：株式会社松竹マルチプレックスシアターズ

代表者 ： 代表取締役社長 樫村 暢彦

本社所在地： 東京都中央区築地4丁目1番1号

設立 ： 1996年（平成8年）5月

オフィシャルHP：https://www.smt-cinema.com/