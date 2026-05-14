【新作予約】ClaGlaウェブショップにて新作ボードゲーム・謎解きゲームの予約受付を開始！

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株式会社クラグラ


札幌市にあるボードゲーム・謎解きゲームのメーカー・出版社であるClaGla（株式会社クラグラ）は、2026年5月発売の新作『グミチョコパパイヤレボリューション』および『たった今考えたプロポーズの謎解きゲーム』の予約受付を、ClaGlaウェブショップにて順次開始いたします。
ご予約いただいた商品は、発売日以降にお届けとなります。



■グミチョコパパイヤレボリューション




予約受付開始日：2026年5月14日（木）～
発売日：2026年5月19日（火）


販売価格：3,410円（税込）


予約受付ページ：ClaGlaウェブサイト（https://www.clagla.jp/gumichoco）




詳細を見る :
https://www.clagla.jp/view/item/000000000230



■たった今考えたプロポーズの謎解きゲーム




予約受付開始日：2026年5月19日（火）～


発売日：2026年5月23日（土）
販売価格：2,200円（税込）


予約受付ページ：ClaGlaウェブショップ（https://www.clagla.jp/lineup/propose-nazo）




詳細を見る :
https://www.clagla.jp/lineup/propose-nazo




ClaGla（株式会社クラグラ）
ClaGla（株式会社クラグラ）

【 Creative & Game life adventures!!! 】
ClaGlaは、北海道札幌市にあるボードゲーム・謎解きゲームのメーカー・出版社です。『ワクワク』を北海道から日本全国、そして世界へと拡げていくことがClaGlaの仕事です。
代表作『たった今考えたプロポーズの言葉を君に捧ぐよ。』は、シリーズ累計35万部を突破しました。

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