【新作予約】ClaGlaウェブショップにて新作ボードゲーム・謎解きゲームの予約受付を開始！
株式会社クラグラ
札幌市にあるボードゲーム・謎解きゲームのメーカー・出版社であるClaGla（株式会社クラグラ）は、2026年5月発売の新作『グミチョコパパイヤレボリューション』および『たった今考えたプロポーズの謎解きゲーム』の予約受付を、ClaGlaウェブショップにて順次開始いたします。
予約受付開始日：2026年5月14日（木）～
詳細を見る :
https://www.clagla.jp/view/item/000000000230
発売日：2026年5月23日（土）
詳細を見る :
https://www.clagla.jp/lineup/propose-nazo
ClaGla（株式会社クラグラ）
【 Creative & Game life adventures!!! 】
詳細を見る :
https://www.clagla.jp/
札幌市にあるボードゲーム・謎解きゲームのメーカー・出版社であるClaGla（株式会社クラグラ）は、2026年5月発売の新作『グミチョコパパイヤレボリューション』および『たった今考えたプロポーズの謎解きゲーム』の予約受付を、ClaGlaウェブショップにて順次開始いたします。
ご予約いただいた商品は、発売日以降にお届けとなります。
■グミチョコパパイヤレボリューション
予約受付開始日：2026年5月14日（木）～
発売日：2026年5月19日（火）
販売価格：3,410円（税込）
予約受付ページ：ClaGlaウェブサイト（https://www.clagla.jp/gumichoco）
詳細を見る :
https://www.clagla.jp/view/item/000000000230
■たった今考えたプロポーズの謎解きゲーム
予約受付開始日：2026年5月19日（火）～
発売日：2026年5月23日（土）
販売価格：2,200円（税込）
予約受付ページ：ClaGlaウェブショップ（https://www.clagla.jp/lineup/propose-nazo）
詳細を見る :
https://www.clagla.jp/lineup/propose-nazo
ClaGla（株式会社クラグラ）
【 Creative & Game life adventures!!! 】
ClaGlaは、北海道札幌市にあるボードゲーム・謎解きゲームのメーカー・出版社です。『ワクワク』を北海道から日本全国、そして世界へと拡げていくことがClaGlaの仕事です。
代表作『たった今考えたプロポーズの言葉を君に捧ぐよ。』は、シリーズ累計35万部を突破しました。
【ご購入特典や限定商品も！】
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