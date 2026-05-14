アスエネ、スマートラウンド主催「スタートアップのインオーガニック成長戦略のリアル」イベントに代表取締役CEO西和田が登壇

アスエネ株式会社

アスエネ株式会社（本社：東京都港区、Founder 代表取締役CEO：西和田浩平、以下「当社」）の代表取締役CEO西和田は、5月26日（火）に株式会社スマートラウンドが開催する「スタートアップのインオーガニック成長戦略のリアル ー実践者が語る成長戦略としてのM&Aー」のパネルディスカッションに登壇します。

本イベントでは、これまでに7件のM&Aを実行してきた当社の代表取締役CEO西和田が、スタートアップの成長戦略としてM&Aの難しさや成功の鍵について語ります。

申し込みページ：https://peatix.com/event/4927386/view

登壇背景

現在、スタートアップの出口戦略としてセカンダリー取引の活用など資本政策が多様化する中、非上場期における大胆な戦略投資が経営上の重要な焦点となっています。こうした中、当社はこれまでに累計7件のM&Aを実行し、国内のみならずグローバル市場においてもインオーガニックな成長を加速させてきました。

本イベントでは、これら一連の実績から得られた知見を広く共有し、日本のスタートアップエコシステムを一段と活性化させるべく、当社の代表取締役CEO西和田が登壇します。セッションでは、PeopleXの橘氏や、スタートアップの資本政策に精通するスマートラウンドの加納氏と共に、実務上の「聖域」とも言えるバリュエーション交渉の妥協点や、買収後に直面した組織統合のリアルについて議論します。経営リソースが限られる中で、いかにして買収後の相乗効果を最大化し、持続的な企業価値向上へと繋げてきたのか、その意思決定のプロセスを詳らかにすることで、次世代の起業家へ向けた実践的な示唆を提示します。

イベント概要

・セミナー名：スタートアップのインオーガニック成長戦略のリアル ー実践者が語る成長戦略としてのM&Aー

・会場：FINOLAB（東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル4階）

・日時：2026年5月26日（火）17:30-21:00（開場 17:00）

・主催：株式会社スマートラウンド

・申し込みページ：https://peatix.com/event/4927386/view

アスエネ 会社概要

会社名：アスエネ株式会社

事業内容：

・CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」

・サプライチェーンマネジメントクラウドサービス「ASUENE SUPPLY CHAIN」

・GX・ESG人材特化型転職プラットフォーム「ASUENE CAREER」

グループ会社：

・カーボンクレジット・排出権取引所 「Carbon EX」

・脱炭素・非財務情報の第三者検証・保証、アドバイザリーサービス「ASUENE VERITAS」

・SaaS事業者向けAPI連携プラットフォーム「Anyflow」

・GHG排出量可視化クラウドサービス、AIエネルギーマネジメントクラウドサービス「NZero」

資本金：83億円（資本剰余金含む）

代表者：Founder 代表取締役CEO 西和田 浩平

住所：東京都港区虎ノ門1-10-5 KDX虎ノ門一丁目ビル WeWork 4階

拠点：日本、シンガポール、米国、タイ、英国、フィリピン

URL：https://corp.asuene.com/