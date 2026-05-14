AI採用プラットフォーム「AUTOHUNT」、候補者との継続接点を実現する「SNS連携型タレントプール機能」を提供開始

株式会社XAION DATA

株式会社XAION DATA（本社：東京都千代田区、代表取締役：佐藤 泰秀、以下「当社」）は、AI採用プラットフォーム「AUTOHUNT」において、新たに「タレントプール機能」の提供を正式に開始したことをお知らせいたします。

本機能は、候補者管理システムに蓄積された候補者情報や過去応募者の履歴書データなど、これまでの接点履歴を取り込み、AUTOHUNTが保有するSNSデータと統合することで、採用につながる関係構築を支援する次世代型タレントプールです。すでにタレントプールを保有しているものの活用しきれていない企業や、大手企業における中長期的な採用基盤の構築を支援します。

■提供背景

近年、採用市場の競争激化や人材不足を背景に、企業の採用活動は「募集して応募を待つ」従来型の手法だけでは成果につながりにくくなっています。特に大手企業では、採用人数の多さや複数部門での継続的な採用ニーズに対応するため、中長期視点での採用基盤整備が求められています。

その一方で、候補者管理システム内に蓄積された候補者情報や履歴書・職務経歴書、過去の面談者・辞退者・イベント参加者などのデータを保有しながらも、検索性の低さや運用負荷の高さから十分に活用できていないケースも少なくありません。

候補者との接点情報は、本来、将来の採用成果につながる重要な経営資産です。こうした背景を受け、当社は、新規候補者へのスカウト機能に加えて、過去の出会いを“今も生きている採用資産”へ変える「タレントプール機能」の提供を開始いたしました。

■タレントプール機能の概要

「タレントプール機能」は、自社で保有する候補者データとSNSデータを統合し、候補者との関係を育てながら採用成果につなげる機能です。

候補者管理システム内のデータや履歴書データを取り込むことで、社内に点在していた候補者情報を一元化。さらに、AUTOHUNT独自のSNSデータベースと連携することで、候補者の最新キャリア情報や接点候補を把握し、SNSやメールによるアプローチを可能にします。

過去の応募者情報を保管するだけではなく、“今アプローチできる採用資産”として再活用することができます。

AUTOHUNTが得意な優秀な新規候補者へのアプローチに加え、過去候補者への再アプローチを可能にすることで、競争優位性のある強固な採用基盤の構築に寄与します。

■主な機能

1. 自社で保有するデータの取り込み

候補者管理システムに蓄積された候補者情報や、履歴書・職務経歴書（PDF等）を取り込み、既存の採用資産を一元管理。過去データを再び活用できる状態にします。

2. AIによるスキルの自動構造化

AIが履歴書・職務経歴書を解析し、スキルタグや経験情報を自動付与。手作業での整理を行わず、検索可能なデータへ変換します。

3. SNS・メールでのダイレクトアプローチ

取り込んだ過去の候補者情報をAUTOHUNTが保有しているSNSデータと連携することで、SNSやメールを活用したダイレクトアプローチが可能となります。

4. 新規候補者の発掘

過去データの活用だけでなく、AUTOHUNT上で新たな候補者検索も可能。既存資産の活用と新規母集団形成を同時に実現します。

5. AI活用による運用効率化

候補者検索、スカウト文作成などの業務をAIが支援。大規模な採用活動でも、限られた工数で成果最大化を支援します。

■今後の展望

当社は今後も、AIとデータを活用し、企業の採用力向上を支援するプロダクト開発を推進してまいります。

採用活動は、単に人材を採用するための業務ではなく、企業の成長戦略そのものを支える重要な経営テーマへと変化しています。必要な人材を必要なタイミングで採用できるかどうかは、事業成長のスピードや競争優位性にも大きく影響します。

そのため当社は優秀な候補者を探すだけでなく、社内に蓄積された人材データの活用、新たな接点創出、継続的な関係構築、採用成果の創出までを一気通貫で支援するプロダクトへと進化を続けてまいります。

今後は、より高度なAIマッチング機能、候補者とのコミュニケーション最適化など、企業ごとの採用課題に応じた機能拡充も予定しています。加えて、企業が保有する社内データとAUTOHUNTの外部データを掛け合わせることで、採用領域にとどまらず、適材適所の人員配置や組織戦略の高度化を支援する活用も推進してまいります。

企業ごとに異なる採用課題に寄り添いながら、継続的に成果を生み出せる採用基盤の構築を支援し、日本企業の採用変革に貢献してまいります。

■AI採用プラットフォーム「AUTOHUNT」について

AUTOHUNTは、オープンデータとAIを活用した次世代型採用プラットフォームです。Web上の公開情報をもとに、市場にいない即戦力人材へのアプローチから、スカウト、タレントプール運用まで一気通貫で支援します。

従来の採用手法では出会いにくかった転職潜在層や、今すぐ転職活動をしていない優秀人材に対して、企業が先回りして接点を持てることが特長です。求人媒体などに依存しない、新しい採用チャネルの構築を実現します。

AUTOHUNTはこれからも、AIとデータの力で、企業の採用をより強く、より持続可能なものへ進化させてまいります。

AUTOHUNTタレントプールはこちら :https://lp.autohunt.jp/talentpool

■XAION DATAについて

会社名：株式会社XAION DATA

代表者：佐藤 泰秀

本社住所：東京都千代田区麹町2-3-2 半蔵門PREX North 2F 内

事業内容：データ収集・構造化特許技術(特許第7116940号)を基に、オープンデータを活用したサービスの開発及び、データを活用したAI/DATAソリューションの提供

URL：https://xaiondata.co.jp/