【青山芸術】設計事務所のための新しいDXソフトウェア、アーキタッグ『プロジェクト管理ツール』を登録無料・月額無料で提供開始

パーソルテンプスタッフ株式会社

株式会社青山芸術（本社: 東京都港区、代表取締役: 桂 竜馬）は、建築設計事務所の業務効率化と経営の見える化を支援する新サービス、アーキタッグ『プロジェクト管理ツール』を、本日2026年5月14日より提供開始いたします。

国内最大級の設計者ネットワークである「アーキタッグ」（登録6,000社・50,000名）の運営を通じて寄せられた、全国の設計事務所の経営者・実務担当者の生の声をもとに、設計事務所のためだけに開発された業務管理ツールです。プロジェクト情報、スタッフ情報、業務スケジュール、入出金の予定、タスクの期日など、設計事務所の運営に必要なあらゆる情報を一つのツールでまとめて管理し、社内外のメンバーと共有できる仕組みです。登録料・月額料は現在【無料】で、アーキタッグ登録者はすべての機能をすぐに利用開始いただけます。

▼ アーキタッグ『プロジェクト管理ツール』

https://architag.jp/tools/project-management

▼「アーキタッグ」公式サイト

https://architag.jp

■開発の背景

国内の建築設計事務所やインテリアデザイン会社は、複雑かつ頻繁に変更される案件情報を常に管理し続けなければならない業界特性にさらされています。プロジェクト情報、最新スケジュール、スタッフの稼働、タスクの期日、入金や支払いの予定日といった経営に直結する情報の管理を、各社が作成したエクセル書式や複数のツールにまたがって管理しているケースがまだ多く、「ちょうどよいツールがなく、エクセル管理の限界も感じている」という声が「アーキタッグ」の登録企業から数多く寄せられてきました。

一般的な汎用ツールは数多く存在するものの、

- 設計事務所の業務実態に合わない- コストが高い- 情報を一カ所に集約できない- 機能が複雑で日常業務になじまない

といった理由から、設計事務所や建築業界での定着が難しいケースが多く見られてきました。

こうした業界特有の課題を解消するため、青山芸術は、設計事務所のためだけに設計された本当に使える情報管理ツールとしてアーキタッグ『プロジェクト管理ツール』を開発し、本日正式にリリースいたしました。建築業界でもDX推進の流れが加速するなか、設計事務所の経営基盤を支える業務インフラとして提供を開始いたします。

本ツールは、2024 年から前身となるツールの初期検証が開始され、一部の登録者の方を対象にした初期利用を通じて、設計事務所の経営実態に最適化された形での改良が重ねられてきました。このたび、一般開放に向けた開発が完了し、全利用者向けのソフトウェアとして提供が開始されます。

■ソフトウェアの概要

アーキタッグ『プロジェクト管理ツール』は、設計事務所の運営に必要な情報をクラウド上で一元管理・共有できる Web ツールです。スタッフがいる設計事務所はもちろん、代表が一人で使う管理用ツールとしての利用から、外部パートナーを含む100名以上の組織での利用まで、規模を問わずご活用いただけます。



◆主な活用シーン

・チームで最新のプロジェクト情報を共有・更新する

・会社全体／スタッフごとの業務スケジュールを見える化する

・設計料の入金や外注費の支払いなど、経営状況を見える化する

◆利用する実務的なメリット

■サービスの主な特徴

１.プロジェクトの詳しい情報をまとめて登録・更新できる

- 一カ所に情報を集約できることで、情報の管理と更新の工数が圧倒的に減る- 業務タスクや入出金などの抜け漏れ防止・先回りができる- オーナー／管理者／メンバーで閲覧・編集の権限を自由に設定できるため、社内外のメンバーの役割に応じて必要な情報だけを共有できる- スケジュール表やダッシュボードにリアルタイムで情報が反映されるため、業務や経営の全体像を常に見える化できる

案件名・クライアント名・メイン用途・所在地・構造・担当スタッフ・スケジュールなどの物件情報を、一覧リスト形式でまとめて管理できます。代表者一人が情報を集約して管理することも、案件の担当スタッフに更新を任せることも可能です。

２.全プロジェクトのスケジュールを見える化できる

基本設計・実施設計・確認申請・工事監理など、フェーズごとの進行を会社全体で可視化できます。各プロジェクトのタスクの期限、施主ミーティング、入金・支払いの予定などもガントチャート上にまとめて表示され、「誰がいつ忙しいのか」「次にどの案件で何が起きるのか」を一目で把握できます。

３.設計事務所の経営状況をリアルタイムで見える化できる

設計料の入金日や外注費の支払日などを集計しグラフで表示。資金繰りの先回りや早めの営業計画の立案を支援します。

ダッシュボード機能では、契約状況、売上推移、用途別・構造別・坪単価データ、従業員データなど、建築設計事務所の経営に特化した指標をリアルタイムで把握できます。

４.チームでタスクを管理・共有できる

スタッフや外部パートナーと、タスクや期日を共有管理することができます。

自動メール通知により、入金漏れ・対応漏れの防止につなげることもでき、「売上の入金予定日の1カ月前に請求書を送る」「プロジェクトが終了したら最終図面を整理して格納する」などタスクを自動作成する機能も備えています。

５.メンバーの役割に応じた柔軟なアクセス権限設定

どの画面や情報をどの役割のメンバーに見せるか、閲覧・編集の権限を細かく設定することができます。

社内メンバーだけでなく、外部の設計パートナーにも最低限のアクセス権限で情報を共有することができ、よりスムーズな設計チーム運営を可能にします。

■一般的な汎用ツールとの違い

[表: https://prtimes.jp/data/corp/71141/table/476_1_da20fb9761bb9afbec4234e8e32d60f5.jpg?v=202605141151 ]

■ご利用料金・利用対象

◆ご利用料金

現在、登録料・月額料はかかりません。アーキタッグに無料登録をしていただいた企業は、すべての機能を無料でご利用いただけます。（将来的に、利用者の拡大に応じてツール維持のための最低限の利用料をお願いする可能性はございます。当面は無料で提供してまいります。）

◆ご利用対象

・スタッフ＋外部パートナーが数名～数十名の設計事務所

・代表者一人で自分の業務管理用に使いたい個人事務所

・100名以上の組織設計事務所・大手企業

・内装設計、ゼネコン設計部、設備事務所、構造事務所などの業態にもカスタマイズ可能

■「設計人材の総合プラットフォーム」を支える業務インフラへ

青山芸術は、協力事務所・設計パートナーが見つかる建築プラットフォーム「アーキタッグ」を中心に、

- 中途採用支援サービス「設計転職」- 建築設計に特化した M&A・事業承継仲介サービス「設計事務所 M&A」- 学生アルバイト・新卒採用支援「アーキタッグ・カレッジ」- 設計事務所とクライアントをつなげるマッチングサービス「タイテル」

など、設計事務所の経営と人材にまつわるサービスを多く展開しています。



また、2025年からはパーソルテンプスタッフとの経営統合により、人材派遣もあわせた設計人材の総合プラットフォームとして建築業界のクライアントを支援してまいりました。

今回のアーキタッグ『プロジェクト管理ツール』の提供開始もあわせて、日本の建築設計事務所の経営を総合的にサポートするインフラを目指して、今後もサービスを拡充していく予定です。

■今後について

アーキタッグや設計転職などの人材プラットフォームの拡充に加え、アーキタッグ『プロジェクト管理ツール』のようなソフトウェア開発も含めて、建築業界の方々を支えられる新しい仕組みやツールの開発及び拡大に今後も努めてまいります。

大規模かつ長期的な案件が多いため繁閑の波が激しく、人員や経営の見通しを立てることが難しい建築設計特有の課題を解決し、設計者の方々がより設計業務に集中できる環境づくりを引き続き推進してまいります。

◆ アーキタッグ『プロジェクト管理ツール』利用ページ

https://architag.jp/tools/project-management

◆「アーキタッグ」公式サイト（協力事務所・設計パートナーのマッチング）

https://architag.jp



◆「設計転職」公式サイト（設計者・デザイナーの中途採用支援）

https://architag.jp/sekkei-tenshoku

◆「設計事務所 M&A」公式サイト（建築設計特化の M&A・事業承継）

https://sekkei-ma.com

◆パーソルテンプスタッフ株式会社公式サイト

https://www.tempstaff.co.jp/

■株式会社青山芸術について＜ https://aoyama-art.com/ ＞

会社名 ：株式会社青山芸術

所在地 ：東京都港区南青山 5-11-24 グレイセス 2F

代表者 ：代表取締役 桂 竜馬

主要株主：パーソルテンプスタッフ株式会社

事業内容：

・設計事務所がタッグを組むサービス「アーキタッグ」の開発および運営

・設計者・デザイナーの転職に特化した人材紹介サービス「設計転職」の開発および運営

・建築設計に特化した M&A・事業承継の仲介サービス「設計事務所 M&A」の開発および運営

・建築家とつながるサービス「titel (タイテル) 」の開発および運営 等