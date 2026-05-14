中部電力パワーグリッド株式会社様 名古屋給電制御所に大規模映像監視システムを導入〜24時間365日、安定した電力供給を支える司令塔の可視化を実現〜

中部電力パワーグリッド株式会社様 名古屋給電制御所に大規模映像監視システムを導入〜24時間365日、安定した電力供給を支える司令塔の可視化を実現〜