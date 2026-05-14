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【2026年上期版】BeRealでも…強敵・SNS炎上は日々進化！ 〜 最新事例を知り、完全攻略へ 〜
2026年5月27日（火）19：30〜20：15 WACA主催SNSマネージャー 定例セッションVol.19 のご案内
■セミナー概要
SNSにかかわる担当者にとって、“ラスボス”といっても過言ではない強敵・SNS炎上。しかも時世やトレンドの影響を受けて日々進化しています。
コロナ禍や多様性・ジェンダーに関する価値観の変化、生成AIの登場など、社会は大きく動いています。さらにTikTokやThreads、BeRealなど若年層の利用が多いSNSも増え、いずれでも炎上は起きています。運用担当者は常に備えておくべきだといえるでしょう。
本セミナーでは最新の炎上事例を紹介し、攻略のポイントや担当者が押さえておくべき最新法律事情も解説します。
https://digitalpr.jp/table_img/2934/134440/134440_web_1.png
■講師
小野寺翼（おのでら・つばさ）
チーフSNSマネージャー
（略歴）
2010年から企業のSNSマーケティング支援や研究業務に従事。現在は、インターネット広告代理店のマーケティング部門を担当。SNS好きが高じ『Facebookプロフェッショナルガイド』（マイナビ）をはじめとした書籍執筆や『Web担当者Forum』での連載、「宣伝会議」などでの講師実績も多数。2021年3月、チーフSNSマネージャー資格取得。
趣味は料理とトライアスロン。男児の子育てを楽しんでいる。
カメラはオフでも大丈夫です。お気軽にご参加ください。
マイクは常時ミュートでお願いします。
一般参加者へのアーカイブ配信・資料配付はございません。
※SNSマネージャー資格保有者は、SNSマネージャー限定Facebookグループでアーカイブをご覧いただけます。
■主催
一般社団法人ウェブ解析士協会
■SNSマネージャーとは
日本のすべての企業担当者がSNSの基本知識を持ち、運用できることを目的として創設された資格です。2026年4月30日現在の有資格者は1185人。資格レベルは初級・上級・チーフと3段階あり、企業内で働くSNS運用者はもちろん、SNSコンサルタントや経営者・フリーランスなど幅広い職種の人が受講しています。運営は一般社団法人ウェブ解析士協会（東京都新宿区、https://www.waca.associates/jp/）。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人 ウェブ解析士協会
seminar@waca.or.jp
関連リンク
ウェブ解析士協会とは
https://www.waca.or.jp/association/
SNSマネージャーとは
https://www.waca.or.jp/snsmanager/
SNSマネージャー養成講座開催日程
https://membership.waca.or.jp/course/sns-beginner/
2026年上期最新版 SNS炎上の事例から、安全な運用への理解を深めましょう。一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は2026年5月26日（火）、企業のSNS運用担当者向けオンラインセミナーを開催します。批判的なコメントが殺到し収拾がつかなくなる事態“炎上”の最新事例から対策を学びます。
▼詳細・申し込み
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/196864
▼詳細・申し込み
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/196864
■セミナー概要
SNSにかかわる担当者にとって、“ラスボス”といっても過言ではない強敵・SNS炎上。しかも時世やトレンドの影響を受けて日々進化しています。
コロナ禍や多様性・ジェンダーに関する価値観の変化、生成AIの登場など、社会は大きく動いています。さらにTikTokやThreads、BeRealなど若年層の利用が多いSNSも増え、いずれでも炎上は起きています。運用担当者は常に備えておくべきだといえるでしょう。
本セミナーでは最新の炎上事例を紹介し、攻略のポイントや担当者が押さえておくべき最新法律事情も解説します。
https://digitalpr.jp/table_img/2934/134440/134440_web_1.png
■講師
小野寺翼（おのでら・つばさ）
チーフSNSマネージャー
（略歴）
2010年から企業のSNSマーケティング支援や研究業務に従事。現在は、インターネット広告代理店のマーケティング部門を担当。SNS好きが高じ『Facebookプロフェッショナルガイド』（マイナビ）をはじめとした書籍執筆や『Web担当者Forum』での連載、「宣伝会議」などでの講師実績も多数。2021年3月、チーフSNSマネージャー資格取得。
趣味は料理とトライアスロン。男児の子育てを楽しんでいる。
カメラはオフでも大丈夫です。お気軽にご参加ください。
マイクは常時ミュートでお願いします。
一般参加者へのアーカイブ配信・資料配付はございません。
※SNSマネージャー資格保有者は、SNSマネージャー限定Facebookグループでアーカイブをご覧いただけます。
■主催
一般社団法人ウェブ解析士協会
■SNSマネージャーとは
日本のすべての企業担当者がSNSの基本知識を持ち、運用できることを目的として創設された資格です。2026年4月30日現在の有資格者は1185人。資格レベルは初級・上級・チーフと3段階あり、企業内で働くSNS運用者はもちろん、SNSコンサルタントや経営者・フリーランスなど幅広い職種の人が受講しています。運営は一般社団法人ウェブ解析士協会（東京都新宿区、https://www.waca.associates/jp/）。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人 ウェブ解析士協会
seminar@waca.or.jp
関連リンク
ウェブ解析士協会とは
https://www.waca.or.jp/association/
SNSマネージャーとは
https://www.waca.or.jp/snsmanager/
SNSマネージャー養成講座開催日程
https://membership.waca.or.jp/course/sns-beginner/