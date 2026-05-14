茨城町と「あなたの絵本ドットコム」が提携、わが子が主人公の「知育絵本」を全対象児へ

クレソン・ブレス株式会社

～自治体担当者の負担を最小限に、既存作品の活用で「低コスト・短工数」のオリジナル絵本を実現～

オリジナル絵本制作を手掛ける「あなたの絵本ドットコム（運営：株式会社クレソン・ブレス、本社：東京都杉並区）」は、茨城県茨城町の町立図書館と提携し、同町が実施する「セカンドブック」事業において、お子様一人ひとりが主人公になれるパーソナライズ知育絵本の提供を開始いたしました。

■ 親子の絆を深める「ブックスタート」から、個性を育む「セカンドブック」へ

茨城町では、平成19年度より赤ちゃんへ絵本を贈呈する「ブックスタート」を実施してきました。現在は生後5～9か月児を対象に「ブックスタート・パック」を配布していますが、さらに絵本の世界を広げ、読書の習慣化を支援するため、1歳6か月児を対象とした「セカンドブック」事業を強化。その核となる教材として、世界に一冊のオリジナル絵本が採用されました。

■ お子様が絵本の主人公に。遊びながら学ぶ「茨城町オリジナル版」

今回提供される絵本は、お子様自身が物語の主人公となり、仕掛け絵本の中で「大切なもの」を探しながら冒険する物語です。

カスタマイズ要素： キャラクターのデザイン、名前、家の表札、迎えに来てくれる登場人物、など。 知育の工夫： 一人ひとり内容が異なるため、自分の名前や身近なものが登場する喜びから、自然と本を開く習慣を育みます。 地域とのつながり： 茨城町マスコットキャラクター「ひぬ丸くん」が登場する特別編集版となっており、幼少期から郷土への愛着を醸成します。

■ 既存作品の活用で、高品質なオリジナル絵本を「手軽」に導入

今回のベースとなった「名入れ絵本 みーつけた」は、クレソン・ブレス社を代表する知育要素を盛り込んだ仕掛け絵本です。

https://x.gd/I1Loq

ゼロから絵本を制作する場合、膨大な費用と月日を要しますが、同社では既存の人気作品をベースにカスタマイズ（オリジナル化）する手法を確立。これにより、費用と工数を大幅に抑えながら、自治体や企業独自のメッセージを込めた高品質な絵本制作が可能となりました。

また、在籍するプロのイラストレーターによる新キャラクターのデザインや、完全オリジナルの物語作成にも対応。地域の特産品、企業のイメージ、技術、商品の強みを、子供やご家族の記憶に残る「物語」としてPRすることができます。

■ 自治体担当者の事務負担をゼロにする「お仕立券」システム

本事業では、自治体側のオペレーション軽減を最優先に設計されています。

1. 町は対象者に「お仕立券」を配布。

2. 保護者は専用のオンラインフォームに必要事項を入力。

3. 内容の確認や制作進行は、保護者と「あなたの絵本ドットコム」が直接行います。

自治体の担当者が個別の校正やデータ管理に携わる必要がなく、多忙な現場でもスムーズな導入・運用が可能です。「企画の概略を伝えるだけで、専門家が骨子を作成する」という伴走型の体制により、官民問わず幅広い広報ニーズにお応えいたします。

【株式会社クレソン・ブレス（あなたの絵本ドットコム）について】

「世界に一冊の感動を」をコンセプトに、パーソナライズ絵本の企画・販売を行う。個人の贈り物から、企業ノベルティ、自治体の教育支援事業まで、絵本を通じたコミュニケーションデザインを幅広く手掛けています。

【本件に関するお問い合わせ先】

クレソン・ブレス株式会社 広報担当 （info@anatao-ehon.com TEL: 03-5355-0895）

▼会社概要

社名：クレソン・ブレス株式会社

本社所在地：東京都杉並区和泉2-8-1

代表取締役：中村亜弥

事業内容： 絵本製造および販売

設立： 2003年7月

HP：https://www.anatano-ehon.com

お問い合わせ：info@anatano-ehon.com