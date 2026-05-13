全国28種のプラントベース・アイスが南青山に集結！発酵ソーダフロートも楽しめる“ひんやりプラントベースフェア”開催。

株式会社 大泉工場

株式会社大泉工場（本社：埼玉県川口市、代表取締役：大泉寛太郎、以下、大泉工場）が東京・南青山で運営するプラントベース・カフェ「BROOKS GREENLIT CAFE（ブルックス グリーンリット カフェ）」は、2026年5月22日（金）より日本全国から選りすぐったプラントベース（植物性）・アイスを販売する「Plant-Based Ice Cream COLLECTION」を、5月29日（金）より発酵スパークリングティー「_SHIP KOMBUCHA」を使用した発酵ソーダ＆発酵ソーダフロートを販売する「真夏の発酵ドリンク大作戦 feat. _SHIP KOMBUCHA」を、期間限定で開催いたします。



気象庁が2026年4月に発表した「向こう3か月の天候見通し（※1）」では、今夏も厳しい猛暑が予測されています。例年より早い時期から“涼”を求めるニーズが高まる中、BROOKS GREENLIT CAFEでは、単に冷たさを提供するだけでなく、環境へのインパクトを抑えながら、暑い季節を心地よく過ごすための新しい夏の楽しみ方を提案いたします。

暑さが増す季節を少しでも心地よく、おいしく、楽しく過ごしていただきたいという思いから、プラントベース・アイスと発酵ドリンクをテーマにした2つのフェアを企画しました。

実施背景：環境負荷の軽減と、発酵によるウェルネスの両立

BROOKS GREENLIT CAFEでは、「日常生活の中でもできるサステナブルな選択が、地球へのアクションにつながる」という考えのもと、植物由来の素材を使用したプラントベース・アイスや、有機JAS認証を取得した発酵スパークリングティー「_SHIP KOMBUCHA」を使ったドリンクを通じて、日常の中で無理なく楽しめるサステナブルな選択肢を提案します。

＜Plant-Based Ice Cream COLLECTION＞

全国から28種のアイスを厳選。多彩なバリエーションを揃えることで、選ぶ楽しさを通じて持続可能な未来への意識を広めます。

動物性原料に比べ、一般的に、温室効果ガス排出を抑えやすいとされるプラントベース食材で作られた商品を選ぶことは、地球環境への負荷を抑える選択肢のひとつとして注目されています。また、植物性食材は、生産時の温室効果ガス排出量を抑えやすいだけでなく、プラントベースの食材は、牛などの家畜飼育に伴う放牧地や飼料作物、水資源の使用を抑えやすく、動物性食品と比べて資源効率の高い選択肢として注目されています。（※2）

＜真夏の発酵ドリンク大作戦 feat. _SHIP KOMBUCHA＞

水分補給の機会が増える夏こそ、身体をいたわる選択を提案します。

発酵ソーダのベースとなる、大泉工場が製造・販売する「_SHIP KOMBUCHA」は、発酵によって生まれる酢酸などの有機酸の酸味、奥行きのある香り、微炭酸の軽やかな飲み口が特長で、“大人の清涼飲料”としてお楽しみいただけます。近年、発酵食品は腸内環境を意識するライフスタイルとも結びつき、ウェルネスな食の選択肢としても注目されています。暑さで食欲が落ちやすく、こまめな水分補給の機会が増える夏に、「ただ飲む」だけでなく、気分を切り替え、身体をいたわるように楽しむ一杯を提供します。

（※1）出典

気象庁「向こう３か月の天候の見通し 関東甲信地方 （5月～7月）」

https://www.data.jma.go.jp/cpd/longfcst/kaisetsu/?region=010300&term=P3M&utm_source=chatgpt.com(https://www.data.jma.go.jp/cpd/longfcst/kaisetsu/?region=010300&term=P3M&utm_source=chatgpt.com)

気象庁「夏の天候の見通し 関東甲信地方 （6月～8月）」

https://www.data.jma.go.jp/cpd/longfcst/kaisetsu/?region=010300&term=P6M&utm_source=chatgpt.com(https://www.data.jma.go.jp/cpd/longfcst/kaisetsu/?region=010300&term=P6M&utm_source=chatgpt.com)

（※2）出典

Our World in Data

https://ourworldindata.org/land-use-diets

Poore, J. & Nemecek, T.

https://www.science.org/doi/10.1126/science.aaq0216

Water Footprint Network

https://www.waterfootprint.org/time-for-action/what-can-consumers-do/



“ひんやりプラントベース”フェア概要

フェア１.全国6ブランド・28種類のプラントベース・アイスが集結！「Plant-Based Ice Cream COLLECTION」

◼︎商品ラインアップ

北海道「Veganice」

北海道産の規格外や採れすぎてしまった農作物を使用したジェラート。

【取扱商品】メロン、いちご、ハスカップ

神奈川県「GOOD GREEN COMPANY」

veganカルチャーを発信するGOOD GREEN THINGSが手がける、100%植物性とは思えない濃厚ジェラート。

【取扱商品】リッチバニラ、贅沢宇治抹茶、リッチチョコ、ピスタチオ

茨城県「パラダイスジェラート」

種まきから始めるスイーツ作り。自分たちの手で育てた恵みを使ったジェラート。

【取扱商品】濃厚豆乳、煎り玄米、ほうじ茶、きなこ、べにはるか、ヴァローナチョコレート

静岡県「SOY GeLA!」

なめらかな食感と素材の味わいを感じる、有機豆乳を使ったリッチなジェラート。

【取扱商品】ココバニラ、バナナ、安納芋、甘栗、かぼちゃ

兵庫県「田田田堂」

有機山田錦の糀甘酒のコクを生かした「お米の国のクラフトアイス」。

【取扱商品】プレーン、山形ブルーベリー、国産いちご、神戸いちじく

滋賀県「ムーンフードジャパン」

自然栽培の滋賀県産大豆を生搾りした、濃厚でやさしい味わいの豆乳アイス。

【取扱商品】純粋豆乳、チョコレート、ソイラテ、滋賀の苺、醤油、麹甘酒

◼︎開催概要

【フェア名】 Plant-Based Ice Cream COLLECTION

【開催日】 2026年5月22日（金）～期間限定

【内 容】 日本全国から選りすぐったプラントベース・アイスを販売

【展開数】 6ブランド／28商品

【エリア】 北海道、茨城県、神奈川県、静岡県、滋賀県、兵庫県

【販売店舗】 BROOKS GREENLIT CAFE

※商品ラインアップは変更となる場合がございます。

※数量限定のため、なくなり次第終了となる場合がございます。

フェア２._SHIP KOMBUCHAを使った発酵ソーダ＆フロート「真夏の発酵ドリンク大作戦 feat. _SHIP KOMBUCHA」

2026年5月29日（金）より開催する「真夏の発酵ドリンク大作戦 feat. SHIP KOMBUCHA」では、大泉工場が製造・販売する発酵スパークリングティー「SHIP KOMBUCHA」を使用した、発酵ソーダフロートと発酵ソーダを販売いたします。

発酵ソーダは、KOMBUCHAならではの爽やかな酸味と、果実やハーブ、トニックの軽やかな味わいを組み合わせた、暑い季節にぴったりのドリンクです。プラントベース・アイス「SOYSCREAM!!!」の「Creamy Vanilla」をトッピングし、フロートとして楽しむこともできます。

涼やかさや華やかさと、甘すぎずすっきりとした後味を両立。デザートとしても、ランチや軽食とのペアリングにもおすすめです。

◼︎商品ラインアップ

発酵LIMELITソーダフロート

KOMBUCHA SODA HOP LIMELIT FLOAT

980円（税込）

発酵ソーダ単品（プラントベース・アイス無し）

780円（税込）

ホップとハーブが香る、甘すぎない大人のボタニカルソーダ。

_SHIP KOMBUCHA「HOP BREEZE」の爽やかな香りに、ローズマリーのハーバルな余韻、果実のやさしい甘みを重ねました。トニックのほのかな苦みが味わいに奥行きを生み、すっきりとしながらも満足感のある仕上がりに。プラントベース・バニラアイスをのせると、ハーブの香りとまろやかな甘みがほどよく溶け合います。

甘いドリンクが得意ではない方や、お食事と一緒に楽しみたい方にもおすすめの一杯です。

発酵YUZUトロピカルソーダフロート

KOMBUCHA SODA YUZU TROPICAL FLOAT

980円（税込）

発酵ソーダ単品（プラントベース・アイス無し）

780円（税込）





マンゴーとパイナップルに、柚子香るKOMBUCHAを合わせたトロピカルな一杯。

南国フルーツのジューシーな甘みを、_SHIP KOMBUCHA「YUZU HEADS」の爽やかな酸味がすっきりと引き締めます。トロピカルな華やかさがありながら、後味は軽やか。フロートにすると、プラントベース・バニラアイスがゆっくりと溶け合い、果実感のあるデザートドリンクとして楽しめます。

初めてKOMBUCHAを飲む方にも選びやすい、夏らしさあふれる一杯です。

発酵SHISOベリーソーダフロート

KOMBUCHA SODA SHISO BERRY FLOAT

980円（税込）

発酵ソーダ単品（プラントベース・アイス無し）

780円（税込）





赤紫蘇のピンクに、ベリーとハイビスカスを重ねた“写真に撮りたくなる”発酵ソーダ。

_SHIP KOMBUCHA「SHISO FUTURE」ならではの鮮やかな色合いに、ベリーの甘酸っぱさとハイビスカスの華やかな香りを合わせました。赤紫蘇の爽やかな後味が、甘さを軽やかにまとめます。フロートにすると、ピンクのソーダに白いプラントベース・バニラアイスが重なり、見た目にも涼やかな一杯に。

味わいだけでなく、ビジュアルでも楽しめる発酵ドリンクです。

発酵JASMINEグレープソーダフロート

KOMBUCHA SODA ORIGINAL JASMINE GRAPE

980円（税込）

発酵ソーダ単品（プラントベース・アイス無し）

780円（税込）

ジャスミンの香りとぶどうの果実感が広がる、上品なフロートモクテル。

_SHIP KOMBUCHA「ORIGINAL」の発酵由来のやわらかな酸味に、ジャスミンの香りとぶどうのみずみずしさを合わせました。トニックのほのかな苦みと、プラントベース・バニラアイスのコクが重なり、ドリンクでありながらデザートのようにも楽しめる一杯です。

華やかすぎず、甘すぎず、香りと余韻をゆっくり楽しみたい方におすすめです。

◼︎フロートに使用するプラントベース・バニラアイスについてSOYSCREAM!!!「Creamy Vanilla」

発酵ソーダフロートに使用するのは、「地球を冷やす！」をコンセプトに掲げ、土を耕さずに作物を育てる「不耕起栽培」の大豆を使用した環境再生型環境再生型プラントベース・アイスブランド「SOYSCREAM!!!」の「Creamy Vanilla」です。

不耕起栽培は、土壌中の炭素を保ちやすくし、CO2排出の抑制や生物多様性のある土づくりにつながるとされています。

「Creamy Vanilla」は、不耕起栽培の大豆の搾りたて豆乳を使用した定番のバニラフレーバーで、バニラの豊かな香りと豆乳のコクを感じられる味わいが特徴です。_SHIP KOMBUCHAの爽やかな酸味に、豆乳由来のコクとバニラのまろやかさが重なり、暑い季節にぴったりの“ひんやりデザートドリンク”としてお楽しみいただけます。

https://ec.soyscream.jp/

◼︎開催概要

【フェア名】 真夏の発酵ドリンク大作戦 feat. _SHIP KOMBUCHA

【開催日】 2026年5月29日（金）～期間限定

【内 容】 _SHIP KOMBUCHAを使用した発酵ソーダ＆発酵ソーダフロートを販売

【価 格】 各980円（税込） ※発酵ソーダ単品（アイス無し）各780円（税込）

【販売店舗】 BROOKS GREENLIT CAFE

※商品は数量限定です。

※販売状況により、予告なく終了・変更となる場合がございます。

※価格はすべて税込です。

「BROOKS GREENLIT CAFE」について

自然と調和する、地球にも身体にもやさしい都会のオアシス。

自然の恵みと環境への配慮を大切にしたプラントベース（植物由来）の料理や飲み物、心地よい空間、ウェルネスな体験をご用意しています。小川のせせらぎのように自然の流れに逆らわず、地球にやさしい選択肢をご提案します。

「自然を味わい、自然に寄り添う」という理念のもと、気負わず楽しく、サステナブルな未来への第一歩をここから始めてほしいという願いを込め、目の前に広がる公園の緑とやわらかな陽射しが心地よい開放的な空間で、プラントベースのサンドイッチ、KOMBUCHA、スムージー、コールドプレスジュースなど身体にやさしい料理と飲み物をご提供しています。

店名にもなっている「GREENLIT」は、「青信号になる」「GOサインが出る」という意味で使われています。

GREEN =自然の恵みを大切にし、環境に配慮した私達の取り組み。植物由来の食材。

LIT =「素晴らしい」「最高」「超盛り上がっている」等の意味を持つスラング。

私たちの描く「GREENLIT」には、プラントベース（GREEN）を肩肘張らず、遊び心を持ち洗練されたスタイルで広めていく（LIT）という意図も含んでいます。

■店舗情報

店舗名 ： BROOKS GREENLIT CAFE（ブルックス・グリーンリット・カフェ）

所在地 ： 〒107-0062 東京都港区南青山1-7-12 MIDORI.so 1F

TEL ： 03-4400-1662

営業時間 ： 8:00-18:00

席数 ： 30席 ※ペット同伴可

Free Wi-Fi／電源利用可

HP ： https://www.brooks-greenlitcafe.com/

Instagram： https://www.instagram.com/brooks_greenlit_cafe/

株式会社大泉工場について

「地球を笑顔で満たし、素敵な環境を創造する」というパーパスのもと、人と自然が調和する未来を目指し、持続可能な社会の実現に貢献するため、発酵スパークリングティー「_SHIP KOMBUCHA」の製造・販売、プラントベース・カフェの運営、ファーマーズマーケットの企画・運営など、ウェルネス・環境配慮を軸に多岐にわたる事業を展開しています。

会社名 ： 株式会社大泉工場

代表者 ： 代表取締役 大泉寛太郎

本社所在地： 埼玉県川口市領家5-4-1

設立 ： 1938年3月（1917年3月創業）

資本金 ： 20,000,000円

URL ： https://www.oks-j.com/

お問合せ ： https://www.oks-j.com/contact

事業内容：

_SHIP KOMBUCHA（コンブチャの製造・販売）／ 1110 CAFE/BAKERY ／ BROOKS GREENLIT CAFE ／ CAMPUS（スペースレンタル・OKS CAMPUS MARKET等のイベント企画運営）／ Goodnature（コールドプレスジュースマシン販売・修理）／ FUTURE FUN FOOD（ポップコーンマシンの販売・修理）／ Food Products 事業 ／ 不動産管理

※本プレスリリースの表記価格は全て税込です。

※本プレスリリースの内容は発表日現在のものです。予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。変更の場合は弊社HP／SNSにてお知らせいたします。