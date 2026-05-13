【就職相談会も同日開催】ハローワーク名古屋南でドライバー職に関心のある求職者向けセミナーを開催

一般財団法人日本海事協会

2026年4月22日、ハローワーク名古屋南で開催された「就活基礎知識セミナー」で、「働きやすい職場認証制度」が解説されました。

セミナーでは、認証マークを掲示する事業者が “安心して働ける職場として認証されている” ことについて説明しました。あわせて、認証を取得した事業者による職場環境改善の取り組みや、第三者機関の審査を経て認証マークが付与される仕組みについて紹介しました。

参加した求職者からは、「認証制度に関心が持てた」「ドライバー職のイメージが具体的になった」といった声が寄せられ、制度への理解促進につながりました。

認証を取得した企業3社が自社の取り組みをPR - 就職相談会も同日開催

本セミナーでは初めての取り組みとして、新たに「事業者PRタイム」が設けられ、認証を取得している事業者3社が自社の取り組みを求職者に紹介しました。

三つ星事業者（タクシー）、二つ星事業者（トラック）、一つ星事業者（トラック）が登壇し、現場の実情や働き方について説明したところ、「事業者の話を直接聞けて良かった」「さらに詳しく話を聞きたい」「今後も同様の機会があれば参加したい」といった声が寄せられました。

セミナー終了後には、登壇した3社による就職相談会も実施され、求職者が熱心に話を聞く様子が見られました。

事務局では引き続きハローワークとの連携を強化し、働きやすい職場作りに取り組む認証事業者の姿勢を求職者に伝えてまいります。ドライバー職を職業選択の一つとして考えるきっかけの提供を通じて、運送業界および認証事業者の発展に寄与するよう努めてまいります。

セミナーの情報

ハローワーク名古屋南での次回のセミナーは、6月を予定しています。

今後のセミナー開催告知など最新の情報については、ハローワーク名古屋南のウェブサイトよりご確認ください。

安心して働ける職場の探し方を知りたい求職者の方のご参加をお待ちしています。

※「就活基礎知識セミナー」へのご参加は一人一回限りです。

厚生労働省 愛知労働局 【ハローワーク名古屋南】

https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-hellowork/list/minami.html

＜「働きやすい職場認証制度」について＞

正式名称は運転者職場環境良好度認証制度。国土交通省により創設されたトラック、バス、タクシードライバーの“働きやすさ”を認証マークで「見える化」する制度です。求職者の運転者への就職を促進し、運送事業者の人材確保の取り組みを後押しすることを目的としています。

このマークを持つ会社は、ドライバーの労働条件や労働環境を改善する様々な取り組みを行い、認証実施団体によるそれらの内容審査を経て認証されています。

女性ドライバーの積極採用、年間休日の取得数増加、時間外労働の短縮、心と体を守る取り組みなど、働く人ひとりひとりのためにより良い職場環境の実現を目指しており、職場選びの目印となります。

一般財団法人日本海事協会は、国土交通省より指定を受けた「認証実施団体」として、本制度の審査認証業務および周知広報活動を行っています。

公式ウェブサイト：https://www.untenshashokuba.go.jp