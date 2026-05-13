雷光炎舞かぐづち【地方創生×ナイトタイムエコノミー】下関の夜を彩った炎と光の演出事例を公開。全国の自治体・観光イベント向けに展開強化

株式会社かぐづち

光と炎のエンターテインメントを提供する雷光炎舞かぐづち（株式会社かぐづち）は、2026年3月21日（土）に山口県下関市で開催された「カイキョーナイトマーケット」に出演し、関門海峡を背景にしたファイヤー＆LEDパフォーマンスを実施しました。

全国のクラフトビールや約50店舗の屋台が並ぶ会場で、日没後の時間帯に炎と光のショーを展開。直後に実施された300機のドローンショーへと熱量をつなぎ、地上と上空の演出が連動するナイトエンターテインメント空間を創出しました。

このたび、当日のパフォーマンスと現場の熱気を収めたアフタームービーを公式YouTubeにて公開。地方創生やナイトタイムエコノミー推進に向けた導入事例として、全国の自治体・観光協会・イベント主催者・制作会社からの出演および演出相談を強化いたします。

アフタームービー

夜間滞在と回遊を促す、炎と光のナイトエンターテインメント

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=6pPCbve-1uc ]

全国の自治体や観光地において、夜間の消費活動や滞在時間を伸ばす「ナイトタイムエコノミー」の推進は、地域イベントや観光施策における重要なテーマとなっています。

「カイキョーナイトマーケット」は、関門海峡を背景に、食・音楽・マーケット・ドローンショーが連動する夜型イベントとして開催されました。かぐづちは、日没後の18時35分より、演者5名による特別構成のファイヤー＆LEDパフォーマンスを実施。本物の炎による迫力と、LED機材による視覚演出を組み合わせ、来場者の視線を集める夜の目玉コンテンツとして会場を盛り上げました。

さらに、地上でのパフォーマンス直後には、夜空を彩る300機のドローンショーが展開。地上の炎と上空の光が連続することで、観客の期待感と滞在意欲を高め、会場全体に途切れない熱量を生み出しました。

ドローンショーや花火の前後をつなぐ“地上の熱狂”

地域イベントにおいて、花火やドローンショーなどの大型コンテンツは強力な集客要素である一方、その前後の時間帯をどう演出し、来場者の滞在時間や会場回遊につなげるかが課題となることも少なくありません。

かぐづちのファイヤー＆LEDパフォーマンスは、音楽・照明・炎・光を組み合わせ、限られたスペースでも高い視認性と非日常感を生み出せる演出です。ナイトマーケット、港湾エリア、広場、商業施設、温泉街、観光地の夜間イベントなど、さまざまなロケーションに合わせて構成可能です。

今回のカイキョーナイトマーケットでは、飲食・マーケット・ファイヤーパフォーマンス・ドローンショーが連動することで、来場者が夜の会場に長く滞在し、写真や動画を撮りたくなる体験設計が実現しました。

アフタームービーに収めた、現場の熱量とプロの現場対応力

今回公開したアフタームービーでは、関門海峡を背景にしたダイナミックなパフォーマンスだけでなく、東京から下関への遠征風景、現地の食文化を楽しむオフショット、そして何もない海沿いの広場にステージを構築していく舞台裏も収録しています。

屋外イベントでは、風・導線・安全距離・搬入出・待機場所・火気管理など、現場ごとの条件に応じた判断が不可欠です。かぐづちは、国内外の大型イベントや企業イベントで培った現場経験をもとに、会場環境に合わせた安全運用と演出設計を行っています。

「どんな環境でも、現地の魅力を活かしながら、安全かつ印象に残る夜の体験をつくる」こと。

それが、かぐづちが地域イベントに提供できる価値です。

全国の自治体・観光協会・イベント主催者様へ

株式会社かぐづちでは、夏祭り、地域フェスティバル、ナイトマーケット、港湾イベント、温泉街イベント、商業施設イベント、企業パーティー、ガラディナーなど、規模やロケーションに合わせた炎と光のパフォーマンスをご提案しています。

屋外の広場や海辺、河川敷、何もない空き地から、ホテル・ホール・商業施設などの屋内空間まで、会場条件に応じて演出内容を設計可能です。

「夜の集客を強化したい」

「地域イベントにSNSで拡散される目玉コンテンツを加えたい」

「花火やドローンショーの前後を盛り上げたい」

「観光地の夜間滞在を促進したい」

そのような課題をお持ちの自治体・観光協会・イベント主催者・制作会社の皆さまは、ぜひお気軽にご相談ください。

雷光炎舞「かぐづち-KAGUZUCHI-」とは

火の神「カグツチ」の名を冠し、"炎の力"を現代のステージアートに

昇華させたクリエイティブパフォーマンスプロジェクト。

LEDやレーザーなどの光演出と、伝統的なファイヤーパフォーマンスを融合させた

独自の演出スタイルで国内外の大型フェス・企業イベント・地域フェス、

様々なイベントに出演。その公演実績は累計1,000回を突破。

火気演出の安全設計と独自の演出スタイルの両立に優れ、

屋外ステージだけでなく、大規模施設やホテル屋内でのステージショー、

スタジオ内での映像制作など屋内外の舞台・映像の両分野で演出プロデュースも手がける。

その高い安全性とインパクトのある火炎演出、緻密な光のパフォーマンスは

STAR ISLANDをはじめとする大型イベントやアーティストツアー、映像コンテンツの現場で

“空間演出の核”として高い評価を獲得している。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=zgmG3W1fs-U ]

主な出演実績（一部抜粋）

未来型花火イベント「STAR ISLAND」（2017～2025 ／ Saudi Arabia ／ Singapore）

テレビ朝日『マツコ＆有吉 かりそめ天国 年始3時間SP』（2025）

台湾フェスティバル 2024（日台交流イベント／上野公園）

パナソニック VIERA 有機ELテレビ公式デモ映像（2023）

F1シンガポールグランプリ 2022（Formula 1 Singapore GP）

東京ヤクルトスワローズ開幕戦セレモニー＠明治神宮球場（2022）

東京2020聖火リレー「セレブレーション」全国121日間（2021）

象印 TVCM「炎舞炊き」

SEKAI NO OWARI 野外ツアー「インソムニアトレイン」全12公演（2018）

ライオンズフェスティバル2017（西武ドーム・プロ野球開幕ファイヤー演出）

関係者・メディアの皆さまへ

取材・お問い合わせ・出演詳細については、下記までご連絡ください。

株式会社かぐづち ／ 雷光炎舞「かぐづち-KAGUZUCHI-」

担当：イズミ

Tel：090-6548-6189

Mail：info@kaguzuchi.com

Web：https://kaguzuchi.com

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