artTunes主催『Blue-Shrimp Summit.』にJAMSTECが参画―日本を代表する海洋研究機関と＜次世代×海洋×アート＞の共創プロジェクトが始動

株式会社アートチューンズ / artTunes Co.,Ltd.

株式会社アートチューンズ（本社：東京都千代田区、以下「artTunes」）は、同社が主催する次世代海洋サミット『Blue-Shrimp Summit.』において、国立研究開発法人海洋研究開発機構（以下「JAMSTEC」）の海洋STEAM推進課(https://www.jamstec.go.jp/steam/)が参画することを発表いたします。

本プロジェクトは、CEATEC 2026「海洋デジタル社会パビリオン」における新たな取り組みとして位置づけられ、第一回開催よりartTunesとJAMSTECの共創プロジェクトとして実施されます。

■次世代が「海」に挑むサミット型コンペティション

第1回開催より、日本を代表する海洋研究機関であるJAMSTECがオフィシャルパートナーとして参画。

『Blue-Shrimp Summit.』は、

「次世代に、どのような海を手渡すのか」

という問いから始まる、高校生・専門学校生・大学生による三人一組のサミット型コンペティションです。

応募者は、「海」をテーマに自ら問いを立て、対話を重ねながら思考を深め、企画書を提出。その中から選考を経て、各分野を代表する5組（通称「海のG5」）を選出します。

選出された5組は、数ヶ月にわたるプログラムへ進み、国立研究開発法人海洋研究開発機構（JAMSTEC）でのサミットや専門家との対話・リサーチを通じて構想を発展させ、最終的にCEATEC 2026の舞台にて、未来への提言として社会に発信します。

本プログラムでは、海洋科学や海洋産業、アートなど分野を横断する専門家とともに、

・海を構造として捉える「認識」

・問いを社会に接続する「実装」

・提言を人に伝える「表現」

という三つの力を実践的に身につけていきます。

海を単に「知る」対象としてではなく、

「どう捉え、どう動かし、どう伝えるか」

という視点で向き合いながら、未来の海と社会のあり方を自ら描いていくことが、本サミットの核となります。

次世代の才能が三人一組で「海」に挑む、全く新しいサミット型コンペティション「Blue-Shrimp Summit.」

<参考> CEATEC 2026にて、Blue-Shrimp Summit.開催決定リリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000158244.html

■artTunes × JAMSTEC｜領域を横断した共創

artTunesは、「人類の才能が花開く藝術的な社会へ」をビジョンに掲げ、新進気鋭のアートコンペ「IIIARTMAN-CELL - Students' Show」を開催するなど、次世代の創造的な才能を社会と接続する取り組みを行っています。

一方、JAMSTECは、日本を代表する海洋研究機関として、海洋地球科学を軸に地球規模の課題解決に取り組むと同時に、STEAM教育を通じた次世代人材の育成を推進しています。

本取り組みにおいては、artTunesが主催・企画・運営を担い、JAMSTECが海洋分野における知見と実践的な視座を提供することで、科学・教育・芸術を横断した新たな共創モデルを構築します。

■キーメッセージ

本プロジェクトでは、新たなキーメッセージとして

"Bloom the Ocean"

-海の先に、まだ見ぬ未来。

を掲げます。

海という創造の源から、次世代の才能が花開き、やがて海の未来がどこまでも美しく広がって行く。

その願いを、この言葉に込めています。

■JAMSTECコメント

共創にあたってのキーメッセージは、"Bloom the Ocean" -海の先に、まだ見ぬ未来。

深淵なる海は生命の源ともいわれ、存在そのものがわたしたちにどこか懐かしさや安らぎを与え情緒的な感情にさせてくれる。時としてその感情は音楽や絵画など芸術的な形で表現されてきた。数多の作品が残されてきた事実こそ、人々が海をアートとして捉え創造する飽くなき探究心の証左である。わたしたちJAMSTECは海洋を中心とする地球を科学や技術開発の対象として捉え探究し、人類や社会へ貢献することを目指している。海洋地球分野における最先端の科学的知見が創出されるが、通常それらがアートと出会い、融合する機会はない。「Blue-Shrimp Summit.」は次世代を担う青少年たちが海を取り巻く課題と真剣に向き合い、考え抜いたアイデアをアートで表現する稀有な取り組みだ。わたしたちが取り組む文理融合の海洋STEAM教育と目指すべき方向性が一致している。地球の明るい未来のため、青少年たちが挑戦する飽くなき姿を見届け、応援していきたい。

市原盛雄（JAMSTEC 海洋STEAM推進課長）

■国立研究開発法人海洋研究開発機構(JAMSTEC）とは

国立研究開発法人海洋研究開発機構（JAMSTEC）は、日本を代表する海洋研究機関として、地球環境の把握、海洋資源の利用、地震・火山活動に関する調査研究に取り組んでいます。有人潜水調査船「しんかい6500」や、地球深部探査船「ちきゅう」等の船舶をはじめとする世界最先端の研究基盤を有し、大気から地球内部に至るまでの探査・研究を通じて、地球規模の課題解決に貢献しています。

また近年では、海洋科学を軸としたSTEAM教育の推進にも力を入れており、分野横断的な次世代人材の育成にも取り組んでいます。

■主催：株式会社アートチューンズ

JAMSTEC公式サイト :https://www.jamstec.go.jp/j/JAMSTECについての情報はこちらから

“誰もが芸術家である時代”をコンセプトに、プロフィールツール「PROFILE by artTunes」を軸に、多様な取り組みを通じて芸術的な社会の創出に取り組んでいます。創造的な才能が生まれ、育ち、社会のなかで花開いていく。その循環を支えるための基盤を整えながら、「全ての人類の才能が花開く藝術的な社会を」のビジョンを実現します。

artTunes 企業サイト :https://art-tunes.art/jaartTunesの会社についての情報はこちらから

■会社概要

会社名 ：株式会社アートチューンズ

代表者 ：代表取締役 宇津木 安来

所在地 ：〒102-0083 東京都千代田区麹町6-6-2 番町麹町ビルディング5F

設立 ：2022年9月

事業内容：プラットフォーム事業／イベント事業／メディアコンテンツ事業

資本金 ：1億6,000万円

URL ：https://art-tunes.art/ja