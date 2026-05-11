アイドルの推し活サイト『IDOL NAVI（アイドルナビ）』、新機能「推し日記」をリリース！

株式会社AEGIS GROUP

株式会社AEGIS GROUP（本社：東京都渋谷区）が運営するアイドルの推し活プラットフォーム『IDOL NAVI（アイドルナビ）』は、2026年5月10日（日）、アイドルの応援活動をかけがえのない思い出として記録できる新機能「推し日記」をリリースいたしました。

本機能では、参加したライブやイベントでの出来事、その時の熱量などを、自分だけの日記として綴ることができます。さらに、アイドルの誕生日やライブ情報を集約して管理できるカレンダー機能に加え、自身の日記を他のファンへ公開したり、仲間の日記を閲覧したりといったファン同士の交流も可能となりました。

これらの新機能により、ライブ情報・記念日・日々の記録がすべて一つのカレンダーに集約。ファンは「今日の推し活」「これからの推し活」「これまでの推し活」のすべてを、ひと目で把握・管理できるようになります。

新機能の活用シーン

1. 今週の推し活をひと目で確認したいときに

マイページのカレンダーを開くだけで、推しのライブ予定・記念日・自分の日記が一覧で表示されます。

2. 推しとの大切な日を記録したいときに

「推し始めた日」や「はじめて現場に行った日」など、自分だけの記念日を登録できます。

登録した記念日はカレンダー上にも反映されるため、毎年巡ってくる大切な日を忘れません。

3. 推しとの思い出を残したいときに

「推し日記」を使って、ライブの感想や推しへの想いを記録できます。

作成した「推し日記」は、自分だけの記録として残すことも、公開して他のファンと推し活の感想をシェアすることも可能です。

今後の展望

『IDOL NAVI』は、アイドル情報を探す場所にとどまらず、ファン・アイドル・事務所・イベンターをつなぐ、アイドルの推し活プラットフォームを目指します。

▼ご利用はこちらから

『IDOL NAVI』公式サイト(https://navi-idol.com/)

株式会社AEGIS GROUP

【株式会社AEGIS GROUP 会社概要】

株式会社AEGIS GROUP（イージスグループ）は、「誰かの“やってみたい”が、誰かの未来を変えていく」という信念のもと、タレントマネジメント、インフルエンサーマーケティング支援、クリエイティブレーベル運営、メディア運営、キャリア支援など、個の表現力を起点に価値を生み出すサービスを複数展開しています。Z世代を中心とした次世代の表現者たちと共に、新しい文化と仕組みを創造しています。



【会社情報】

会社名： 株式会社AEGIS GROUP（イージスグループ）

設立： 2018年7月

代表取締役： 和田 侑也

所在地： 東京都渋谷区円山町20-1 新大宗道玄坂上ビル9F

事業内容： タレントマネジメント事業、インフルエンサーマーケティング事業、クリエイティブレーベル運営、コンテンツ制作、メディア運営事業、キャリア支援事業 等



【運営サービス・関連URL】

会社HP： https://aegis-group.jp

TALENT NAVI（タレントナビ）： https://talent-navi.com

ONECARAT（公式サイト）： https://www.one-carat.com

LIVER CAMPUS（ライバーキャンパス）： https://one-carat.com/campus

IDOL NAVI（アイドルナビ）： https://navi-idol.com

WHITE LINE（ホワイトライン）： https://hakusen-official.jp/

CAREER BASE（キャリアベース）： https://careerbase-agent.jp