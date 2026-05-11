公益社団法人日本医師会

日本医師会（会長：松本吉郎）は「進路に悩むあなたへ 先輩医師に聞きました 医学生のためのキャリアインタビュー」の第４弾となる動画を制作し（収録場所は日本医師会館）、５月11日に公式YouTubeチャンネルで公開しました。

第４弾の動画はこちらから :https://www.youtube.com/watch?v=4GQtjla58rc

本動画は、将来、医師としてどのような道に進めばよいのか、迷っている医学生や若い医師の皆さんに先輩の医師達がなぜ今の道を選んだのか、その理由などを語ってもらうことで少しでも進路選択の参考にしていただければとの思いから制作しているものです。今回の動画には、外科医である松井道宣京都府医師会長が登場しています。

動画の中で松井京都府医師会長は、「医師を目指されたきっかけ」「外科を選ばれた理由」「外科を選ばれて良かったと思われる時」「外科医を目指す学生が減っている現状について」「医師会の仕事を始められたきっかけ」「京都府医師会が若手医師のために行っている『臨床研修屋根瓦塾 KYOTO』について」「医師として大切にされていること」などの質問に回答。医学生や研修医の皆さんに対しては、「医師会の仕事は医師としての仕事、医師はプロフェッションであるということを守る仕事である」として、医師会活動への参加を呼び掛けています。

日本医師会では「ぜひ、過去３回（松本日本医師会長、村上美也子富山県医師会長、門脇孝日本医学会長）の動画と合わせてご覧いただき、今後の進路の参考にしていただきたい」としています。

問い合わせ先：日本医師会広報課 TEL03-3946-2121（代）

公益社団法人 日本医師会

日本医師会は、47都道府県医師会の会員をもって組織する学術専門団体です。

「医道の高揚、医学及び医術の発達並びに公衆衛生の向上を図り、社会福祉を増進すること」を目的に、医師の生涯研修に関する事項、地域医療の推進発展に関する事項、保険医療の充実に関する事項など、さまざまな活動・提言を行っています。



所在地▷ 東京都文京区本駒込2-28-16

公式ホームページ▷ https://www.med.or.jp



☆日本医師会YouTube公式チャンネルでは、定例記者会見の様子や健康に役立つ情報をお伝えする動画、シンポジウムやイベントの動画などを掲載しています。

動画のご視聴・チャンネル登録はこちらから▷ https://www.youtube.com/channel/UCrZ632iTbtYlZ5S2CtGh6rA



☆日本医師会LINE公式アカウントでは、講習会やイベントなどのご案内や健康・医療情報等を提供しています。配信内容の設定ができるようになり、よりニーズに沿った情報をお届けできるようになっておりますので、ぜひご登録ください！

友だち登録はこちらから▷ https://page.line.me/324vigsd?openQrModal=true