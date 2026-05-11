『元祖崖っぷちアイドルの熊切あさ美が、全肯定BODYを手に入れた理由』が6/19発売決定

株式会社主婦と生活社

元祖「崖っぷちアイドル」として知られ、今年6月で46歳となる熊切あさ美さんの波瀾万丈な半生と、心身の美しさの秘訣に迫るライフスタイル・フォトエッセイを発売します。

【書誌情報】

書名： 元祖崖っぷちアイドルの熊切あさ美が、全肯定BODYを手に入れた理由

著者名：熊切あさ美

発売日：2026年６月19日（金）

定価：1,870円（本体1,700円＋税10％）

ISBN：978-4-391-16798-6

発売記念イベント開催決定！

『元祖崖っぷちアイドルの熊切あさ美が、全肯定BODYを手に入れた理由』の発売を記念してイベントを開催いたします。

【日時】

2026年6月20日(土) 12:30～

【会場】

ブックファースト新宿店 地下2階 Fゾーンイベントスペース

参加ご希望の方は下記のイベント応募ページから詳細をお読みいただき、チケットをお求めください。

発売イベント参加ご応募はこちらから :https://www.book1st.net/event/2026/05/001837.html

●著者プロフィール

熊切あさ美（くまきり・あさみ）

1980年6月9日生まれ、千葉県出身。A型。1998年、アイドルグループ「チェキッ娘」のオーディションに合格し、デビュー。翌年、同グループ解散。以降、多数のバラエティ番組などで活躍。2021年より『じっくり聞いタロウ～スター近況（秘）報告～』（テレビ東京系）のレギュラーMC、2026年3月から始動したYouTubeチャンネル『熊切マッコイの不毛な時間』が大好評配信中。俳優として映画や舞台でも活動中で、2026年のフジテレビ月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』にレギュラー出演。『Bare Self』を始め、これまでに写真集・カレンダーを多数出版。