和洋菓子の製造販売を行う株式会社青木松風庵（本社：大阪府阪南市、代表取締役：青木一郎）は、2026年5月21日の「月化粧の日」に「みるく饅頭 月化粧」発売16周年を記念したイベントを開催いたします。 「みるく饅頭 月化粧」は、2010年5月21日に販売を開始。2020年の販売10周年を記念して、日本記念日協会にて5月21日を「月化粧の日」として登録、記念日として認定されました。 累計販売個数は 1億7110万個を突破※。年間売上は2270万個を超え、1.5秒に 1 個売れているお土産菓子となっています※。（※伊右衛門月化粧を含む） しかしながら、大阪府民の方でも「知っているけど実は食べたことがない。」「お土産だから自分で買って食べる機会がない。」といったお声を頂くこともしばしば。 そのような方にも一度食べていただき美味しさを知っていただければ、きっと好きになっていただけると考え、大阪梅田の地下街「ディアモール大阪」内イベントスペース「ディーズスクエア」にて限定イベントを開催いたします。 当日は、SNSフォローで月化粧やグッズが当たるガラガラ抽選会の企画や、月化粧の販売、また月化粧公式キャラクターの「つきろーくん」によるグリーティングなどを行います。皆さまのご来場をお待ちしております。

「月化粧の日」記念①──ディーズスクエアにて記念イベント開催

【実施概要】 ■日程 2026年5月21日(木) ■時間 10：00～20：00 ■会場 ディアモール大阪内イベントスペース「ディーズスクエア」（大阪市北区梅田） ■主催 株式会社青木松風庵 ■内容 ①ガラガラ抽選会 公式SNSをフォローでガラガラ抽選チャレンジ 月化粧や月化粧グッズなどが当たるハズレ無しの抽選会です。 ②月化粧公式キャラクター「つきろーくん」グリーティング ③会場限定商品を販売 ■所在地 〒530-0001大阪府大阪市北区梅田１丁目大阪駅前ダイヤモンド地下街2号 ディーズスクエア（地下街「ディアモール大阪」内、円形広場横） ■アクセス JR「大阪駅」より徒歩5分、Osaka Metro御堂筋線「梅田駅」より徒歩5分

「月化粧の日」記念② ──地元小中学校の給食に月化粧を寄付

「月化粧の日」には毎年、地域の学校給食に月化粧を提供しています。今年は大阪府阪南市の小学校、泉南郡岬町の小・中学校、泉南郡田尻町のこども園・小・中学校に月化粧を寄付させていただきます。

「月化粧の日」記念③ ──直営店舗にて月化粧6個入セール開催！

5/21(木)～24(日)の4日間限定で、青木松風庵直営店にて月化粧のお得なセールを開催いたします。 「月化粧 6個入」通常990円(税込)→850円(税込) ※お一人様2箱まで

【本件に関するお問い合わせ先】 株式会社青木松風庵 広報担当 TEL：072-492-2525 MAIL：info@shofuan.co.jp 【会社概要】 商号 ： 株式会社青木松風庵 代表者 ： 代表取締役 青木一郎 所在地 ： 〒599-0203 大阪府阪南市黒田453-15 設立 ： 1985年10月 事業内容： 和菓子・洋菓子の製造及び販売 資本金 ： 2,000万円 URL ： https://www.shofuan.co.jp