2032年、イマージョンクーリングシステム市場は4894百万米ドル規模へ｜2026-2032年CAGR 22.0%予測
イマージョンクーリングシステムとは
イマージョンクーリングシステムは、電子機器を非導電性冷却液へ直接浸漬し、液体による高効率熱伝導を利用して放熱を行う冷却技術である。従来の空冷方式と比較して冷却能力が大幅に高く、ファン依存度を低減できるため、消費電力削減および騒音抑制効果を有している。
現在の市場では、「単相液浸冷却」と「二相液浸冷却」の2種類が主流となっている。単相方式は構造が比較的シンプルで保守性に優れる一方、二相方式は冷媒蒸発を利用することで極めて高い熱交換性能を実現できる。近年はAIデータセンター向けに二相液浸技術の採用検討が進んでおり、2025年上半期には欧州および中東地域で大型PoC案件が増加している。
イマージョンクーリングシステム市場は、AIサーバー、高性能計算（HPC）、クラウドインフラ需要の急増を背景に、次世代熱管理技術として急速な成長段階へ移行し、データセンター向け冷却市場の中でも最も高い成長分野の一つと位置付けられている。
特に2025年以降、生成AI向けGPUサーバーの高密度化が進む中、従来型空冷システムでは冷却限界が顕在化している。こうした背景から、イマージョンクーリングシステムは「高効率冷却」「省電力」「低炭素運用」を同時に実現するソリューションとして注目を集めている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348864/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348864/images/bodyimage2】
図. イマージョンクーリングシステムの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「イマージョンクーリングシステム―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、イマージョンクーリングシステムの世界市場は、2025年に1239百万米ドルと推定され、2026年には1484百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）22.0%で推移し、2032年には4894百万米ドルに拡大すると見込まれています。
イマージョンクーリングシステム産業チェーンの変化
イマージョンクーリングシステム産業では、上流工程において冷却液、熱交換器、絶縁材料、高密度ラック、制御システムなどが主要構成要素となる。特にフッ素系冷却液や合成炭化水素冷媒の性能が、冷却効率および設備寿命を左右する重要技術とされている。
中流では、液浸タンク設計、熱流体制御、配管システム統合、モジュール化設計が競争力の中核となる。近年はコンテナ型データセンター向けソリューション需要が増加しており、短納期かつ高拡張性を備えたモジュール型イマージョンクーリングシステムの開発競争が激化している。
また、下流用途ではAIデータセンター、高性能計算、電力制御設備、エッジコンピューティング施設への導入が進んでいる。特に生成AI演算需要の急増により、GPUサーバー向け液浸冷却需要が市場拡大を牽引している。
イマージョンクーリングシステム市場を支える成長要因
イマージョンクーリングシステム市場成長の最大要因は、AIインフラ拡張によるサーバー発熱量の急増である。最新GPUサーバーでは1ラック当たり消費電力が100kWを超えるケースも増加しており、従来型空冷設備では十分な熱処理が困難になっている。
イマージョンクーリングシステムは、電子機器を非導電性冷却液へ直接浸漬し、液体による高効率熱伝導を利用して放熱を行う冷却技術である。従来の空冷方式と比較して冷却能力が大幅に高く、ファン依存度を低減できるため、消費電力削減および騒音抑制効果を有している。
現在の市場では、「単相液浸冷却」と「二相液浸冷却」の2種類が主流となっている。単相方式は構造が比較的シンプルで保守性に優れる一方、二相方式は冷媒蒸発を利用することで極めて高い熱交換性能を実現できる。近年はAIデータセンター向けに二相液浸技術の採用検討が進んでおり、2025年上半期には欧州および中東地域で大型PoC案件が増加している。
イマージョンクーリングシステム市場は、AIサーバー、高性能計算（HPC）、クラウドインフラ需要の急増を背景に、次世代熱管理技術として急速な成長段階へ移行し、データセンター向け冷却市場の中でも最も高い成長分野の一つと位置付けられている。
特に2025年以降、生成AI向けGPUサーバーの高密度化が進む中、従来型空冷システムでは冷却限界が顕在化している。こうした背景から、イマージョンクーリングシステムは「高効率冷却」「省電力」「低炭素運用」を同時に実現するソリューションとして注目を集めている。
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図. イマージョンクーリングシステムの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「イマージョンクーリングシステム―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、イマージョンクーリングシステムの世界市場は、2025年に1239百万米ドルと推定され、2026年には1484百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）22.0%で推移し、2032年には4894百万米ドルに拡大すると見込まれています。
イマージョンクーリングシステム産業チェーンの変化
イマージョンクーリングシステム産業では、上流工程において冷却液、熱交換器、絶縁材料、高密度ラック、制御システムなどが主要構成要素となる。特にフッ素系冷却液や合成炭化水素冷媒の性能が、冷却効率および設備寿命を左右する重要技術とされている。
中流では、液浸タンク設計、熱流体制御、配管システム統合、モジュール化設計が競争力の中核となる。近年はコンテナ型データセンター向けソリューション需要が増加しており、短納期かつ高拡張性を備えたモジュール型イマージョンクーリングシステムの開発競争が激化している。
また、下流用途ではAIデータセンター、高性能計算、電力制御設備、エッジコンピューティング施設への導入が進んでいる。特に生成AI演算需要の急増により、GPUサーバー向け液浸冷却需要が市場拡大を牽引している。
イマージョンクーリングシステム市場を支える成長要因
イマージョンクーリングシステム市場成長の最大要因は、AIインフラ拡張によるサーバー発熱量の急増である。最新GPUサーバーでは1ラック当たり消費電力が100kWを超えるケースも増加しており、従来型空冷設備では十分な熱処理が困難になっている。